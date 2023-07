Lock-out chez Produits forestiers Résolu : les travailleuses et travailleurs se mobilisent pour la communauté

ALMA, QC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - En lock-out depuis près d'un mois, les travailleuses et les travailleurs de l'usine de papier d'Alma de Produits forestiers Résolu (PFR) continuent de se mobiliser pour aider leur communauté.

Sans contrat de travail depuis le 1er mai, les quelque 230 employé-es ont été mis en lock-out le 4 juillet dernier. L'employeur a immédiatement retenu les payes de vacances et empêché les salarié-es de récupérer leurs effets personnels. Il a également suspendu l'assurance collective alors qu'il devait pourtant maintenir les protections pendant au moins trente jours. Ces mesures sauvages affectent non seulement les salarié-es, mais aussi leurs familles.

Les négociations achoppent à propos des enjeux entourant les horaires de travail et la conciliation avec la vie personnelle. Les employé-es peinent à prendre les congés auxquels ils ont droit, faute de personnel.

« Ce n'est pas avec son attitude méprisante et ses tactiques déplorables que PFR réussira à recruter de nouveaux employés », souligne le président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc. (SNTTPP d'Alma), Jean-Pierre Rivard.

Solidarité

Pendant que les dirigeants de PFR refusent de discuter de conciliation travail-famille à la table de négociation et préfèrent jeter dehors leurs employé-es, ceux-ci portent main forte à la population.

Le 13 juillet dernier, ils ont soutenu les sinistrés de Rivière-Éternité. Puis ils ont activement participé au montage du Festival des bières d'Alma et du Festirame. D'ailleurs, les gens qui ont besoin de soutien bénévole peuvent contacter le syndicat sur la page Facebook « Employés en lock-out -- PFR Alma ».

« Malgré cette épreuve, nous restons résolus à poursuivre notre engagement envers la solidarité et l'entraide. Nous continuerons de soutenir les projets et les initiatives de notre communauté, car nous croyons fermement que la force d'une organisation se mesure à sa capacité à se serrer les coudes dans les moments difficiles », affirme Jean-Pierre Rivard.

Le syndicat invite aussi les gens à soutenir les travailleuses et les travailleurs en lock-out en venant porter des dons directement sur la ligne de piquetage. « Nous sommes déterminés à tenir le temps qu'il faudra pour que Résolu accepte de discuter de bonne foi des revendications de conciliation vie personnelle et travail », assure le président du syndicat.

« Nous remercions toutes les organisations, les syndicats et les membres de la communauté qui ont appuyé les travailleuses et les travailleurs jusqu'à présent. Votre solidarité fait chaud au cœur et motive les troupes », souligne la présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, Manon Tremblay.

« Les travailleuses et les travailleurs ne réclament que le droit fondamental de négocier une entente adaptée à leur réalité. Depuis le début des pourparlers, les dirigeants de l'entreprise tentent plutôt d'imposer ce qu'ils appellent le pattern, soit une convention importée d'autres usines pancanadiennes et qui date d'un an », déplore Serge Berthiaume, vice-président à la vie syndicale de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

À propos

Le Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc. (SNTTPP d'Alma) est membre de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui compte plus de 25 000 membres de toutes les régions du Québec et est affilié à la CSN qui elle, compte plus de 330 000 membres.

