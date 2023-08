Lock-out chez Produits forestiers Résolu : le syndicat dénonce l'odieux de la situation

ALMA, QC, le 4 août 2023 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de l'usine de papier d'Alma de Produits forestiers Résolu (PFR) dénoncent l'indécence de l'entreprise qui refuse de négocier de bonne foi leurs conditions de travail, mais qui verse des millions en prime de départ à une poignée de dirigeants.

Le 28 juillet, PFR a annoncé le départ de trois de ses hauts dirigeants, dont Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Ce dernier recevra à lui seul 14 millions de dollars en compensation, a révélé La Presse canadienne. Cette nouvelle a soulevé l'indignation des employé-es.

« Les grands patrons s'en mettent plein les poches alors qu'ils ont jeté sauvagement leurs employé-es à la rue. On parle ici de pères et de mères de famille, qui ne gagnent pas des fortunes et qui travaillent à la sueur de leur front, pas d'une poignée de privilégiés », dénonce le vice-président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc. (SNTTPP d'Alma), Daniel Bilodeau.

« C'est une situation odieuse, qui rappelle l'époque de l'exploitation de la classe ouvrière par de hauts dirigeants de compagnie qui profitaient sans vergogne des matières premières du Québec, de son hydroélectricité et de sa main-d'œuvre bon marché », illustre M. Bilodeau.

« Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce genre d'attitude n'est pas acceptable. Nous demandons à la communauté de montrer à PFR de quel bois on se chauffe dans la région, affirme la présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, Manon Tremblay. Nous invitons la population à soutenir les travailleuses et les travailleurs en lock-out en venant porter des dons directement sur la ligne de piquetage. Ces salarié-es s'appauvrissent de jour en jour. C'est l'ensemble de la communauté et des commerces de la région qui s'en ressent », ajoute Mme Tremblay.

Sacrifices oubliés

En 2010, les travailleuses et les travailleurs ont concédé d'importants sacrifices financiers pour assurer la survie de l'entreprise, connue alors comme AbitibiBowater, sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Ils ont ainsi consenti une réduction de salaire et des avantages sociaux de près de 25 % de même que l'abandon du régime de retraite à prestation déterminée.

Aujourd'hui, les employé-es tentent de négocier une nouvelle convention collective, dont l'un des enjeux principaux demeure les horaires de travail et la conciliation avec la vie personnelle. Malheureusement, ils se butent à une direction qui refuse de discuter et préfère imposer une convention importée d'ailleurs et signée il y a un an. « PFR doit faire preuve d'un minimum de respect envers ses salarié-es et venir s'assoir à la table de négociation, prêt à discuter de bonne foi », insiste Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

À propos

Le Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc. (SNTTPP d'Alma) est membre de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui compte plus de 25 000 membres de toutes les régions du Québec. Il est également affilié au Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, qui regroupe plus de 140 syndicats et 15 000 membres sur tout le territoire, ainsi qu'à la CSN qui elle, compte plus de 330 000 membres.

