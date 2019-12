Lock-out chez Multi-Transport Drummond inc. : les négociations reprennent

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Après cinq jours d'interruption du service de transport en commun à Drummondville, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Multi-transport inc. (CSN) et la partie patronale ont accepté de reprendre les négociations lundi soir.

« Le but est d'en arriver à une entente afin que les services à la population reprennent le plus rapidement possible », a affirmé le président du Syndicat, Gilbert Bondu.

SOURCE CSN

Renseignements: Guillaume Francoeur, Service des communications - CSN, 514 809-8532, Guillaume.Francoeur@csn.qc.ca

Related Links

https://www.csn.qc.ca/