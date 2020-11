Lock-out chez Jean Coutu - Vote sur une recommandation des conciliateurs

MONTRÉAL, 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - En lock-out depuis le 24 septembre, les 680 travailleuses et travailleurs du centre de distribution de Jean Coutu de Varennes pourront se prononcer sur un projet de convention collective qui a fait l'objet d'une recommandation des conciliateurs du ministère du Travail.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt - CSN ne fera aucun commentaire avant que le projet soit présenté à ses membres, en assemblée générale, ce jeudi 12 novembre.

La Fédération du commerce (FC-CSN) compte environ 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats affiliés qui sont présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et des services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

