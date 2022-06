L'union des deux entreprises consolide la position de LOU-TEC comme chef de file québécois de l'industrie de la location



MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - LOU-TEC, réseau d'experts en location reconnu comme la référence dans le domaine au Québec depuis 1979, annonce l'acquisition d'Accès Location +, le spécialiste de la location d'équipements de levage, et consolide son positionnement comme chef de file québécois de l'industrie de la location de machineries lourdes, d'outils et d'équipements spécialisés au Québec.

À travers cette transaction, LOU-TEC devient un acteur incontournable pour bâtir le Québec en offrant à ses clients, principalement des entrepreneurs œuvrant dans le domaine de la construction pour le secteur industriel, commercial et résidentiel, une imposante flotte d'équipements aériens et la polyvalence d'une vaste gamme d'équipements complémentaires.

Les deux entreprises, qui bénéficient d'une excellente réputation, ont décidé d'unir leurs expertises, leurs capacités et leurs offres complémentaires. Leur force de vente incomparable, présente sur le terrain, offre une prise en charge complète des besoins et favorise une expérience remarquable à leurs clients.

Dans cette perspective, LOU-TEC s'appuiera sur l'une des plus importantes flottes d'équipements d'élévation au Canada. Avec un âge moyen de quatre ans, cette flotte est de loin la plus récente de l'industrie au Québec. L'étendue du réseau LOU-TEC avec ses 28 places d'affaires, dont l'ouverture d'un tout nouveau site à Drummondville prévue dans les prochaines semaines, permettra aux clients de profiter d'une livraison rapide sur les chantiers aux quatre coins du Québec. Cette présence régionale confère une réponse rapide aux demandes urgentes grâce à l'inventaire disponible en succursale, de la machinerie lourde jusqu'aux équipements spécialisés et d'utilisation fréquente.

Une collaboration fructueuse au cœur des activités de l'entreprise

LOU-TEC pourra compter sur le soutien de ses partenaires financiers, soit Sagard Placements Privés Canada, Partenaires Walter Capital, Investissement Québec, BDC Capital et le Fonds de solidarité FTQ, afin de soutenir sa croissance, son expansion dans de nouveaux territoires ainsi que divers projets lui permettant de se différencier de ses concurrents, notamment au niveau de la technologie.

L'acquisition a été concrétisée le 17 juin 2022 et les deux sociétés travailleront de concert pour identifier et bénéficier des meilleures pratiques, de l'expertise et du talent de chacune, permettant ainsi aux clients de compter sur un partenaire efficace, expérimenté et ayant la capacité de répondre aux demandes les plus exigeantes.

Jean-Marc Dallaire continuera d'occuper le poste de président et chef de la direction de LOU-TEC tandis que Luc Bertrand, président d'Accès Location +, se joindra au comité exécutif et occupera dorénavant le poste de vice-président, développement, stratégies et marketing au sein de l'organisation.

Citations

« Avec l'appui de nos partenaires financiers, nous sommes aujourd'hui en mesure de consolider notre positionnement en tant que chef de file québécois de l'industrie et faisons un pas important vers la réalisation de notre vision pour devenir un joueur majeur à l'échelle du pays d'ici 2030. L'acquisition d'Accès Location + nous permet de réunir des gens passionnés et engagés qui souhaitent combler les demandes les plus exigeantes de nos clients, en plus d'être fiers de partager leur expertise et leur savoir-faire. »

- Jean-Marc Dallaire, président et chef de la direction de LOU-TEC

« Nous tournons une page importante dans l'histoire d'Accès Location + et c'est un privilège de se joindre à LOU-TEC, une entreprise québécoise qui travaille avec la même rigueur et avec le même souci que nous avons d'offrir un service de qualité auquel nos clients s'attendent. Ensemble, et grâce à des valeurs communes, nous serons plus forts pour concrétiser la vision de l'organisation et pour développer nos parts de marché au Québec et au Canada. »

- Luc Bertrand, président d'Accès Location +

« Nous sommes très heureux d'appuyer cette transaction transformationnelle pour notre compagnie en portefeuille, LOU-TEC, avec nos associés : Partenaires Walter Capital, Investissement Québec, BDC Capital et le Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes fiers de soutenir l'équipe de LOU-TEC dans ses plans de croissance et nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Accès Location +. Nous sommes convaincus que l'union de ces deux entreprises d'exception sera bénéfique à tous les employés, clients et fournisseurs d'Accès Location + et LOU-TEC. »

- Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil d'administration de LOU-TEC et associée cheffe de Sagard Placements

Privés Canada





À propos de LOU-TEC

Fondé en 1979 et lauréat du prix de la stratégie d'affaires à succès et du prix de l'entreprise de l'année lors des Mercuriades 2022, LOU-TEC est un chef de file dans la location de machineries lourdes, d'équipements spécialisés et d'outils utilisés dans les projets de construction, de rénovation et d'entretien de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels.

Profitant d'une forte croissance et toujours à l'affût des nouvelles tendances dans l'industrie, LOU-TEC investit sans cesse dans de nouveaux équipements et dans de nouvelles technologies afin d'offrir à ses clients des équipements fiables, sécuritaires et performants.

Les experts à la location de LOU-TEC sont hautement qualifiés et ont à cœur d'offrir un service personnalisé et irréprochable. Leur mission et leur passion sont de contribuer au succès des clients en les rendant meilleurs dans l'accomplissement de leurs projets.

À propos d'Accès Location +

Accès Location + a pris naissance il y a 18 ans et se spécialise dans la vente et la location d'équipements de levage. Au cours des derniers mois, l'entreprise a connu une importante croissance et dispose maintenant de plusieurs points de services afin de bien desservir sa clientèle de la rive-sud, de la couronne nord de Montréal et de la grande région de la Capitale-Nationale. En plus d'être certifiée Bonboss, Accès Location + a été honorée pour une quatrième année de suite à titre des Sociétés les mieux gérées au Canada et a récemment été finaliste dans les catégories Contribution au développement économique et régional et Engagement dans la collectivité lors du concours Les Mercuriades 2022. Cet amalgame de talents et de reconnaissance, combiné à une saine gestion d'entreprise, est assurément synonyme de succès pour l'avenir d'Accès Location +.

