MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - LOU-TEC, le leader de la location d'équipements de chantier au Québec, a l'honneur de faire partie du prestigieux palmarès des sociétés les Mieux gérées au Canada. Cette distinction nationale récompense chaque année les entreprises canadiennes qui se distinguent par des pratiques d'affaires exemplaires et novatrices.

Depuis plus de 30 ans, ce programme met en lumière les performances des entreprises canadiennes privées dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Les sociétés sélectionnées sont évaluées selon des critères tels que le leadership stratégique, la culture organisationnelle, l'innovation, la gouvernance et les résultats financiers. La performance exceptionnelle de LOU-TEC a été reconnue parmi d'autres entreprises de calibre mondial grâce à ses pratiques innovantes.

Au cours des dernières années, LOU-TEC a connu une trajectoire de croissance impressionnante, doublant son chiffre d'affaires et réalisant de multiples acquisitions, dont celle de Torcan Lift Equipment, qui assure depuis l'automne 2023 le développement en territoire ontarien. Cette stratégie d'expansion par le biais d'intégrations permet à LOU-TEC d'étendre sa portée à l'échelle de tout le Québec et de l'Ontario. L'entreprise de location, qui dispose de la plus grande flotte d'équipements d'élévation au Québec, s'engage à offrir un service de qualité, sa mission étant de combler plus de clients chaque jour. Grâce à une équipe dédiée, l'entreprise propose des solutions sur mesure pour répondre aux nombreux défis des industries et des chantiers de construction. Pour le président et chef de la direction, M. Jean-Marc Dallaire, cette reconnaissance est le résultat d'un engagement collectif : « Cette distinction est l'aboutissement de plusieurs années de transformation porteuse à se démarquer et en misant sur le potentiel de notre capital humain. LOU-TEC reste à l'affût des opportunités en vue de la réalisation de sa vision de devenir un joueur majeur dans l'industrie de la location d'équipement à l'échelle du pays. ».

L'entreprise peut compter sur le soutien de ses partenaires financiers, soit Sagard Placements Privés Canada, Partenaires Walter Capital, Investissement Québec, Partenaires - Investissement de croissance de BDC Capital et le Fonds de solidarité FTQ, afin de soutenir son expansion à travers de nouveaux territoires ainsi que divers projets lui permettant de se distinguer de la concurrence, notamment au niveau des technologies.

SOURCE LOU-TEC

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Marie-Annick Geffroy, C : 514 217-2557, [email protected]