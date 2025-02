Cette année, Loblaw construira et ouvrira 80 nouveaux magasins et créera des milliers d'emplois partout au pays

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) « Loblaw » ou la « société »), le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie a annoncé aujourd'hui qu'elle investira 2,2 milliards $ dans l'économie canadienne en 2025. Cet investissement aidera la société à améliorer l'accès à des produits alimentaires et des services de santé plus abordables, tout en anticipant la création de 8 000 emplois dans les municipalités partout au pays.

Cet investissement renforce la position de Loblaw en tant que contributeur majeur à la croissance de l'économie canadienne. La société prévoit des niveaux d'investissement similaires au cours des cinq prochaines années, dont plus de 10 milliards $ d'ici 2030, qui viennent s'ajouter aux plus de 8 milliards $ investis par l'entreprise depuis 2020 pour améliorer et étendre son réseau de magasins et moderniser sa chaîne d'approvisionnement.

Les investissements prévus par la société en 2025 comprennent :

80 nouveaux magasins sous les bannières Maxi, No Frills, Pharmaprix, Shoppers Drug Mart et T&T, y compris environ 50 magasins à escompte

la rénovation de plus de 300 épiceries et pharmacies, y compris l'ajout d'environ 100 nouvelles cliniques de soins en pharmacie de Pharmaprix et Shoppers Drug Mart

le développement continu de la chaîne d'approvisionnement modernisée de la société, y compris l'ouverture initiale de l'installation de 1,2 million de pieds carrés à East Gwillimbury, en Ontario .

« À une période où chaque dollar compte pour les consommateurs, nous continuons à investir de manière significative dans l'économie canadienne et à offrir une valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Qu'il s'agisse de l'ouverture de l'un des plus grands centres de distribution entièrement automatisés en Amérique du Nord, ou l'ouverture de douzaines de magasins à escompte de petit format dans les municipalités qui en ont le plus besoin, cet investissement aura un impact positif tangible partout au pays. »

« En tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous travaillerons également à mettre en valeur et à démontrer la qualité des produits fabriqués ici et ce dans l'ensemble de notre réseau », a ajouté Per Bank. « Qu'il s'agisse d'augmenter les commandes de produits fabriqués au Canada ou d'élargir davantage la portée de notre programme de petits fournisseurs, nous nous engageons à assurer le succès d'ici. »

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs sur les attentes de dépenses en capital de la société et leur incidence à court et à moyen terme. Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique et concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes. Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société, ainsi que l'envergure, le calendrier et l'impact des dépenses en capital décrites dans le présent communiqué de presse, diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux décrits dans le dossier de divulgation continue de la société disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays, comptant plus de 220 000 collègues à travers le pays. Avec environ un milliard de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de la société, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

