Loblaw nomme des conseillers indépendants au Comité des soins aux patients et de la qualité afin de soutenir l'accès aux soins de santé pour les Canadiens

Le comité offre une surveillance accrue des soins aux patients et de la qualité, et ce, indépendamment des activités de gestion des affaires

BRAMPTON, ON, le 31 mars 2025 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) « Loblaw » ou « la société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de trois conseillers externes en soins de santé à son Comité des soins aux patients et de la qualité (« le comité ») du Conseil d'administration.

Depuis deux décennies, les pharmaciens répondent à un besoin urgent de soins de santé davantage accessibles. Ce qui a commencé avec l'administration des vaccins contre la grippe en 2007 est devenu aujourd'hui un élément clé de la contribution des pharmaciens de Loblaw et de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix envers les patients, ces derniers se tournant de plus en plus vers eux pour obtenir des soins éprouvés et pratiques afin de traiter un nombre croissant de maladies aiguës et chroniques.

La société soutient fortement l'accès universel aux soins dans le système à payeur unique du Canada. Elle vise à continuer à respecter les normes de soins les plus élevées. Le comité s'inspire des systèmes de santé publique partout au pays et assure, de manière indépendante aux activités de gestion des affaires, la surveillance de l'amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de l'intervention en cas d'incident dans l'ensemble des pharmacies Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et Loblaw, ainsi que de Lifemark. Cette surveillance complémentaire et s 'ajoute à la surveillance réglementaire provinciale essentielle déjà en place dans tous les territoires du pays.

Créé en janvier 2025, le comité bénéficiera de l'expérience de chacun des conseillers nouvellement nommés en prestation de soins de qualité :

Adalsteinn Brown, Ph. D. : Présentement doyen de la Dalla Lana School of public Health de l'Université de Toronto, le Dr Brown possède une vaste expérience en politique et en gouvernance des soins de santé, ayant déjà été membre du ministère de la Santé de l'Ontario, où il a rédigé une loi régissant les comités de qualité de la santé et coprésidé la « COVID-19 Science Advisory Table ». [lien vers la bio]

Dr Susan Shaw : À titre de médecin-cheffe de la Saskatchewan Health Authority et de présidente officielle du conseil d'administration du Saskatchewan Health Quality Council, la Dre Shaw est une dirigeante reconnue en matière d'amélioration de la qualité des soins de santé et de sécurité des patients. Sa carrière couvre le milieu universitaire, la défense des intérêts et les postes de haute direction. La Dre Shaw siège actuellement au conseil d'administration du Saskatchewan Health Quality Council. [lien vers la bio]

Dr Andy Smith : Le Dr Andy Smith est chirurgien et chef de file dans la prise en charge du cancer colorectal et a été président et chef de la direction du Sunnybrook Health Sciences Centre depuis 2007. Il a siégé aux conseils d'administration du Toronto Academic Health Sciences Network, d'ORNGE, de la Santé publique Ontario, de SoinsSantéCAN du et Toronto Innovation Acceleration Partners. [lien vers la bio]

« L'expertise et le jugement que ces chefs de file en soins de santé apportent au Comité des soins aux patients et de la qualité de Loblaw profiteront directement aux millions de Canadiens qui comptent de plus en plus sur leur pharmacien local pour les soins », a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil d'administration de Loblaw. « Comme le rôle accru des pharmaciens continue de réduire la pression sur le système de soins primaires du Canada, je tiens à les remercier d'avoir accepté de s'engager. »

« Le secteur des soins de santé est en constante évolution, exigeant que nous renforcions notre engagement envers le bien-être des patients », a déclaré Jeff Leger, Président de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. « Nos pharmaciens ont été très réceptifs aux besoins changeants du système de soins de santé, et les conseils de ces conseillers indépendants nous aideront à façonner nos pratiques et à nous assurer que nous dépassons les attentes de nos patients. »

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques

Médias : [email protected]