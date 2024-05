BRAMPTON, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw »), chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle donne son aval au Code de conduite des épiciers (le « Code »). Cette annonce, faite à l'occasion du Sommet des fournisseurs de la société auquel ont participé plus de 1 300 fournisseurs, s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de Loblaw à militer en faveur d'une industrie caractérisée par l'équité et la transparence.

Cette décision fait suite à une série de discussions tenues par la société avec le Comité intérimaire et le Groupe de travail au cours des six derniers mois. Ces efforts ne pourront se concrétiser que si l'ensemble des principaux acteurs au sein de l'industrie adhèrent aussi à ce Code.

« Nous avons travaillé de manière intensive de concert avec les différentes parties prenantes au sein de l'industrie pour nous assurer que le Code soit rédigé de façon claire et qu'il soit équitable pour l'ensemble des acteurs », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous croyons en la pertinence d'un code encadrant notre industrie et nous sommes heureux des progrès réalisés. Sa ratification nécessite néanmoins la participation de tous les grands détaillants et des fournisseurs si nous souhaitons voir l'industrie de l'alimentation au détail au Canada entrer dans une nouvelle ère où détaillants et fournisseurs pourront entretenir de meilleures relations, dans le meilleur intérêt des consommateurs. »

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'agriculture sont à l'origine du Code, souhaitant qu'il s'agisse d'une solution volontaire, conçue par l'industrie. L'élaboration du Code, qui a nécessité plus de deux ans de travail, est le fruit d'une collaboration entre les divers acteurs du secteur de l'alimentation, notamment les détaillants, les transformateurs et les fabricants, afin que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement puisse être adéquatement soutenue et représentée. Au cours de cette période, l'accent a été mis de façon à ce que le Code fonctionne tant pour les petits fournisseurs, les consommateurs et l'ensemble de l'industrie, tout en reconnaissant la complexité de l'industrie de l'alimentation au détail au Canada.

« Le fait que Loblaw ait accepté d'adhérer au Code de conduite des épiciers est une excellente nouvelle », a déclaré Michael Graydon, Président du Comité intérimaire du Code de conduite. « Au sein d'un écosystème aussi complexe, la vision a toujours été d'en venir à un Code volontaire et inclusif, développé par l'industrie de l'alimentation et géré par ses parties prenantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous venons de nous rapprocher encore davantage de la mise en œuvre du Code tandis que nous continuerons à travailler avec tous les partenaires de l'industrie pour assurer une participation maximale de la part de toutes les parties prenantes. »

Loblaw continuera de collaborer avec l'industrie à la finalisation du Code et sa mise en pratique.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw limitée est le chef de file de l'alimentation et de la pharmacie au Canada, ainsi que le plus important détaillant et employeur du secteur privé. Avec plus d'un milliard de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et ses options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre à ses clients des produits d'épicerie, de pharmacie et de beauté, ainsi que des vêtements et des services financiers par l'entremise de certaines des marques de confiance et les plus appréciées au pays : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Pharmaprix, no frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de la société, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres actifs et constitue l'un des programmes de récompense les plus importants et les plus appréciés au Canada.

Loblaw a pour raison d'être d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle rend les produits alimentaires abordables, la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir possible et le style, réalisable.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en vigueur en matière de valeurs mobilières, y compris en ce qui a trait à la finalisation et à l'adoption du Code et de ses impacts potentiels sur Loblaw, ses fournisseurs, ses clients et l'industrie de l'alimentation. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et reflètent les attentes actuelles de Loblaw. Loblaw ne s'engage pas à mettre à jour ces perspectives, que ce soit à la suite d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont faites en date des présentes et sont sujettes à ces mises en garde.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques

Renseignements: [email protected]