LIVRES QUÉBEC SE FÉLICITE DE L'ENGAGEMENT DE LA CAQ À FAIRE DE LA LECTURE UNE PRIORITÉ EN 2023

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Livres Québec se félicite de voir la Coalition Avenir Québec (CAQ) ajouter à sa plateforme électorale un engagement visant à faire de la lecture une priorité au Québec en 2023.

Le 23 avril 2022, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la table de concertation interprofessionnelle Livres Québec, constituée de six organismes du secteur du livre, a interpellé les différents partis politiques afin qu'ils ajoutent à leur plateforme électorale un engagement à faire de la lecture une priorité nationale pendant une année, au minimum. La recommandation principale pour la réalisation de ce projet est la mise sur pied d'un comité spécial, pluridisciplinaire et interministériel, qui décidera des actions à mener et des sommes significatives à y consacrer. Une lettre ouverte, regroupant de nombreux signataires d'horizons variés, avait été publiée dans La Presse afin de démontrer l'importance de la lecture pour une société prospère.

Hier, lundi 5 septembre, la Coalition Avenir Québec a été le premier parti à répondre publiquement à cette demande et à prendre l'engagement de faire de la lecture une priorité nationale en 2023. Un budget de 52 M$ est accordé à ce chantier.

« C'est une bonne nouvelle ! Une très bonne nouvelle ! » s'exclame Laurent Dubois, directeur général de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et porte-parole du regroupement sur ce dossier. « Les bienfaits de la lecture ne sont plus à prouver : réussite scolaire, employabilité, esprit critique, culture générale, ouverture d'esprit, détente et gestion du stress. Seule une véritable volonté politique et un travail interministériel permettront de positionner la lecture comme un véritable enjeu de société. »

La campagne électorale est encore jeune, et Livres Québec espère vivement que d'autres partis se prononceront faveur de la lecture, priorité nationale, accompagnée de mesures concrètes pour la mettre en œuvre.

Plus d'information et liste des signataires : www.lectureprioritenationale.ca

À propos de Livres Québec

Livres Québec est une table de concertation interprofessionnelle qui regroupe l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), l'Association des libraires du Québec (ALQ), l'Association des distributeurs exclusifs de livres de langue française (ADELF), l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS-Coopsco) et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).

SOURCE Livres Québec

Renseignements: Marie-Rose Desautels, Morin Relations Publiques, [email protected], 819 580-9235