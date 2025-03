LIVRE BLEU DE LA PRODUCTIVITÉ FCCQ - Un électrochoc nécessaire pour accroître la productivité et la résilience du Québec

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - Le Québec accuse un retard grandissant en matière de productivité par rapport aux États-Unis qui fragilise notre compétitivité et notre résilience économique. Pour renverser la tendance, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) publie aujourd'hui le Livre bleu de la productivité, un rapport proposant 40 recommandations concrètes pour stimuler la croissance et l'innovation des entreprises québécoises.

« Avec le retour de Donald Trump à la présidence américaine et ses menaces tarifaires, le Québec doit agir rapidement pour renforcer sa compétitivité. Notre retard de productivité fragilise la position concurrentielle de nos entreprises à l'international et engendre un écart de richesse qui affaiblit notre tissu social et économique », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Un retard inquiétant

Depuis 40 ans, la productivité du travail au Québec a progressé 50 % moins vite qu'aux États-Unis, réduisant ainsi la capacité des entreprises à investir et innover. De plus, l'impôt total des sociétés québécoises représente 6,5 % du PIB, contre 4,5 % en moyenne dans les pays de l'OCDE et seulement 1,8 % aux États-Unis.

Des recommandations concrètes et applicables rapidement

Ce Livre bleu propose des solutions immédiates pour relancer la productivité, notamment :

La réduction du taux d'impôt des sociétés de 11,5 à 10 %

L'amélioration de la productivité du gouvernement en simplifiant et centralisant ses formulaires

La création d'une agence dédiée au soutien aux entreprises en matière d'adoption de l'IA

La mise sur pied d'un Régime de rachat d'une première entreprise pour favoriser le repreneuriat

Un délai maximum de 6 mois pour le traitement des demandes des travailleurs qualifiés

« La productivité est au cœur des grands enjeux économiques du Québec, tels que la modernisation technologique, l'innovation, le développement des compétences et l'efficacité énergétique. C'est un défi complexe qui nécessite une approche concertée entre les entreprises, les pouvoirs publics et l'écosystème d'affaires. Notre Livre bleu propose une feuille de route détaillée et pragmatique pour relever ce défi et assurer la prospérité du Québec », conclut Mme Proulx.

Le Livre bleu de la productivité FCCQ est disponible ici.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

