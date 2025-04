DÉPÔT DU PROJET DE LOI 97 - Un régime forestier plus agile au bénéfice de l'industrie forestière, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue le dépôt du projet de loi 97 visant à moderniser le régime forestier québécois. Cette réforme, attendue depuis longtemps, propose une approche mieux adaptée aux réalités régionales. La FCCQ souhaite que les entreprises puissent bénéficier d'un cadre plus flexible qui leur donne plus de prévisibilité tout en réduisant leur fardeau administratif et les délais d'approbation.

La FCCQ souligne la volonté de régionaliser davantage les décisions, qui représente une demande importante de l'industrie. La nomination d'aménagistes régionaux, permettra de mieux tenir compte des particularités propres à chaque territoire en rapprochant les décisions des acteurs économiques locaux. De plus, la FCCQ demandait depuis plusieurs années plus de prévisibilité afin que les entreprises puissent savoir en avance, par exemple, où elles iront récolter le bois.

« Avec la menace de tarifs additionnels, le nouveau régime forestier doit plus que jamais fournir à nos entreprises forestières tous les leviers nécessaires pour renforcer l'industrie et permettre aux entreprises de contribuer au développement économique régional. En parallèle, elles devront avoir accès à un environnement d'affaires concurrentiel. C'est pourquoi on demande également au gouvernement de poursuivre son objectif de réduction de fardeau administratif et fiscal, ajoute Mme Proulx.

La FCCQ analysera attentivement le projet de loi 97 dans les prochains jours et formulera des recommandations pour qu'il réponde pleinement aux revendications de ce secteur stratégique pour l'économie québécoise.

