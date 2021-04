La contribution permettra de garantir l'approvisionnement de millions de respirateurs N95 fabriqués au Canada pour les travailleurs de première ligne

BROCKVILLE, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Canada continue de travailler de concert avec les entreprises et d'offrir son appui aux Canadiens en ce temps de pandémie, il est important de fournir aux travailleurs de première ligne l'équipement dont ils ont besoin pour lutter en toute sécurité contre la COVID-19.

En réponse à la demande accrue et aux pénuries subséquentes concernant l'équipement de protection individuelle à l'échelle mondiale, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont travaillé de pair afin de garantir aux travailleurs de première ligne et de la santé un approvisionnement en équipement de protection individuelle fabriqué au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a salué, en compagnie de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand, la livraison des premiers respirateurs N95 de 3M fabriqués au Canada dans son installation nouvellement agrandie de Brockville, en Ontario. L'agrandissement de l'installation a été rendu possible grâce à un investissement de 23,335 millions de dollars réalisé par le gouvernement du Canada au titre du Fonds stratégique pour l'innovation. La nouvelle installation emploie 30 personnes à temps plein. Dans le cadre de cet investissement, 3M s'est également engagée à maintenir en poste un minimum de 1 130 employés à temps plein d'un bout à l'autre du Canada.

Dans le cadre de l’entente, 3M Canada s'est engagée à produire annuellement à son usine de Brockville 30 millions de respirateurs N95 pour le gouvernement du Canada et 25 millions de respirateurs pour le gouvernement de l'Ontario, et ce, pendant cinq ans. Cela représente 55 millions de respirateurs N95 par année pour les travailleurs de la santé, les premiers répondants et les autres travailleurs essentiels qui pourront ainsi poursuivre leur travail crucial en toute sécurité.

Les respirateurs N95 sont au nombre des fournitures les plus vitales pour protéger les travailleurs de première ligne contre la COVID-19. Il est crucial de remédier aux pénuries d'équipement pour protéger la vie des Canadiens, réduire les effets de la pandémie sur l'économie et assurer l'état de préparation du pays. En s'assurant d'un approvisionnement en produits fabriqués ici, le Canada accroît son autonomie et réduit les risques liés aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement.

Les fabricants canadiens ont su se mobiliser pour proposer des solutions dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les secteurs de l'industrie canadienne essentiels aux travailleurs de première ligne et de la santé.

Citations

« Les travailleurs de première ligne au pays font preuve d'une résilience et d'une persévérance incommensurables en ce temps de pandémie. Il est essentiel de leur fournir l'équipement dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité alors qu'ils s'efforcent de protéger les Canadiens. Grâce à cet investissement dans 3M Canada, nous soutenons les travailleurs de première ligne, tout en favorisant l'économie canadienne par la création d'emplois et le renforcement de notre autonomie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Avec la livraison des respirateurs N95 fabriqués au pays par 3M Canada maintenant en cours, nous pouvons observer que nos investissements dans la production intérieure de ce matériel si important portent leurs fruits. Nous veillons à ce que le Canada ait une source stable d'approvisionnement pour ses travailleurs de première ligne de la santé pendant la pandémie actuelle et pour l'avenir, tout en créant des emplois au pays. »

- La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand

« L'an dernier, nous nous sommes engagés à faire tout en notre pouvoir pour augmenter la quantité d'équipement de protection individuelle en Ontario et ainsi soutenir nos héroïques travailleurs de la santé et de première ligne. Aujourd'hui, nous soulignons cet important pas vers l'atteinte de notre objectif, grâce à une solution purement ontarienne qui contribue aussi à la création d'emplois. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Notre gouvernement continue d'avoir à cœur la santé et la sécurité des travailleurs de première ligne. Je suis fier que de l'équipement de protection individuelle soit fabriqué à Brockville, dans l'installation de calibre mondial de 3M. L'entreprise y produit des respirateurs N95, si essentiels aux travailleurs de première ligne et aux citoyens du Canada, mais elle devient également une source importante d'emplois dans la communauté. »

- Le député provincial de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes et ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, l'honorable Steve Clark

« La multinationale 3M fabrique plus de respirateurs que jamais auparavant. L'agrandissement de notre installation de Brockville, en Ontario, est une étape cruciale qui nous permettra d'atteindre notre objectif de procurer aux Canadiens un approvisionnement constant de respirateurs N95 tout au long de la pandémie et au-delà. Nous sommes honorés de faire partie du plan qui vise à protéger les Canadiens et à soutenir les entreprises qui rouvriront leurs portes au moment de la reprise économique. Nous remercions toutes les personnes concernées des efforts incroyables qu'elles ont déployés pour nous aider à fournir des respirateurs N95 aux Canadiens qui en ont le plus besoin. »

- La présidente de 3M Canada, Penny Wise

Les faits en bref

Les respirateurs N95 constituent l'un des éléments les plus importants de l'équipement de protection individuelle permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs de première ligne et de limiter la propagation de la COVID-19.

En plus de créer 30 emplois à la nouvelle chaîne de production de Brockville , 3M Canada s'est engagée à maintenir en poste un minimum de 1 130 employés à temps plein et à créer des possibilités pour les étudiants par l'entremise des établissements d'enseignement postsecondaire du Canada .

, s'est engagée à maintenir en poste un minimum de 1 130 employés à temps plein et à créer des possibilités pour les étudiants par l'entremise des établissements d'enseignement postsecondaire du . L'installation de Brockville est équipée de technologies et de matériel de production de premier plan qui ne sont pas actuellement utilisés au Canada .

est équipée de technologies et de matériel de production de premier plan qui ne sont pas actuellement utilisés au . 3M aura livré plus d'un million de respirateurs N95 avant la fin de la semaine.

aura livré plus d'un million de respirateurs N95 avant la fin de la semaine. Le financement du gouvernement du Canada versé à 3M provient du Fonds stratégique pour l'innovation.

versé à provient du Fonds stratégique pour l'innovation. En novembre 2020, 3M Canada s'est inscrite au Défi 50-30 du gouvernement du Canada et s'est ainsi engagée à accroître la représentation et l'inclusion des divers groupes dans son milieu de travail en atteignant la parité entre les sexes et en assurant une représentation considérable des groupes sous-représentés au sein de son équipe de la haute direction.

Produits connexes

Liens connexes



Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : Innovation canadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Louis Hamann, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Melissa Jurenas, Personne-ressource pour les médias chez 3M Canada, [email protected], 1-519-691-4390

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home