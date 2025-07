DETROIT, 16 juillet 2025 /CNW/ - Little Caesars, la troisième chaîne de pizzérias en importance au monde, prend des mesures audacieuses en 2025 en signant son plus important accord de franchise au Canada grâce à une collaboration avec North Sun Energy, un important détaillant de carburant et de produits de commodité à Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. North Sun Energy apporte le célèbre Little Caesars Crazy Bread® et la pizza HOT-N-READY® aux consommateurs occupés en déplacement dans 18 de ses stations-service et dépanneurs.

« Compte tenu de la demande croissante de repas frais et délicieux dans nos établissements, Little Caesars s'est démarquée comme une marque idéale avec laquelle collaborer, a déclaré David Button, président de North Sun Energy. « Son approche axée sur la valeur dans un contexte de taux d'inflation élevés et de forte reconnaissance de la marque cadre parfaitement avec notre vision d'enrichir l'expérience de carburant et de commodité. Nous avons hâte de célébrer la première ouverture officielle plus tard cet été au magasin North Atlantic et Orangestore de Clarenville, à Terre-Neuve-et-Labrador, marquant le premier de nombreux nouveaux emplacements Little Caesars prévus dans notre réseau au cours des mois et des années à venir. »

North Sun Energy intègre le modèle de restaurant Little Caesars Express, qui est conçu pour fonctionner dans une superficie d'aussi peu que 450 pieds carrés et ne nécessite pas plus de deux employés à la fois. Les nouveaux emplacements seront intégrés à plusieurs magasins d'orangers existants - la marque phare de magasins de proximité de North Sun Energy - ainsi qu'à un certain nombre de rénovations de sites de gaz et de commodité et de nouvelles constructions.

« Cette collaboration marque une étape importante dans notre stratégie de croissance alors que nous poursuivons notre expansion partout au Canada, a déclaré Chloe Battalia, directrice générale, Canada, Little Caesars. « Notre relation avec North Sun Energy illustre le type d'alignement stratégique qui nous permet d'offrir Little Caesars dans des formats plus non traditionnels. En tirant parti de relations comme celle-ci, nous positionnons la marque pour un succès à long terme et rendons nos produits HOT-N-READY encore plus accessibles aux invités, peu importe où leur journée les mène. »

Little Caesars est à la recherche d'exploitants de franchises à unités multiples qualifiés pour se joindre à son équipe partout au Canada, y compris en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Pour en savoir plus, les candidats intéressés peuvent consulter le site littlecaesarsfranchise.ca.

À propos de Little Caesars® Canada :

Établie à Detroit, au Michigan, Little Caesars a été fondée par Mike et Marian Ilitch en 1959 en tant que restaurant familial. Aujourd'hui, il s'agit de la troisième chaîne de pizzérias en importance au monde, avec des magasins dans chacun des 50 États américains et dans 30 pays et territoires.

Connue pour sa pizza HOT-N-READY® et son célèbre Crazy Bread®, Little Caesars utilise des ingrédients de qualité, comme du fromage Mozzarella et Muenster frais, jamais surgelé, et de la sauce faite de tomates broyées fraîchement emballées et mûries pour la vigne. La marque est reconnue pour son innovation et abrite le service de ramassage exclusif Pizza Portal®, une station mobile de ramassage des commandes chauffée et libre-service.

Petite Caesars est une entreprise à croissance exceptionnellement élevée qui compte plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie mondiale de la pizza d'une valeur de 145 milliards de dollars. Elle est continuellement à la recherche de candidats franchisés pour se joindre à l'équipe sur les marchés du monde entier. En plus de permettre l'indépendance entrepreneuriale dans un système de franchise, Little Caesars offre une forte notoriété de la marque avec l'un des personnages les plus reconnus et attrayants du pays, Little Caesar.

Pour en savoir plus, consultez le site www.littlecaesars.ca.

À propos de North Sun Energy™

North Sun Energy™ est une copropriété entre North Atlantic et Petro-Canada™ (la branche de vente au détail de carburant de Suncor Energy™), qui supervise 111 stations-service et dépanneurs à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Les clients profitent de récompenses de fidélisation de premier plan, y compris Petro-Points™ et Yay!MC Rewards, ainsi que sa marque de dépanneur Orangestore™, maintenant située à 36 emplacements. Déterminée à assurer une croissance stratégique et une expérience client exceptionnelle, North Sun Energy continue d'étendre sa marque Orangestore en Nouvelle-Écosse tout en améliorant son offre grâce à des partenariats avec des marques de restauration rapide de premier plan comme Little Caesars et A&W.

Pour en savoir plus, consultez le site www.northsunenergy.ca.

