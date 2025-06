Chaîne lance une pizza fantastique quatre-un unique avant le lancement du film

OAKVILLE, Ontario, 16 juin 2025 /CNW/ - Little Caesars apporte une variété fantastique cet été avec le lancement de la fantastique pizza quatre-un, une nouvelle création héroïque inspirée de « The Fantastic Four : First Steps » de Marvel Studios, dans les salles de cinéma le 25 juillet.

Inspirée par la première famille emblématique de Marvel, la pizza fantastique Four-N-One offre quatre combinaisons de saveurs audacieuses en une tarte moyenne, parfaite pour les familles, les groupes d'amis et quiconque cherche à profiter d'un peu de tout. À compter du 16 juin, les invités pourront profiter de deux tranches de :

Fromage classique

Pepperoni

Saucisses et bacon italiens

Pepperoni et Jalapeño

Le tout pour seulement 9,99 $.

En plus de la pizza fantastique Four-N-One à durée limitée, Marvel s'est associée à Little Caesars pour concevoir ses toutes premières boîtes de pizza exclusives pour la campagne. Lorsque les quatre boîtes de collection sont assemblées, elles révèlent une image cachée reliant les quatre caractères.

« C'est un moment important pour notre marque, a déclaré Greg Hamilton, directeur du marketing chez Little Caesars. Nous sommes ravis de travailler avec Marvel Studios pour apporter l'enthousiasme des quatre fantastiques premiers pas dans nos magasins et à la maison partout au pays. C'est une façon délicieuse, folle et familiale de célébrer les héros qui nous rassemblent. »

De plus, Little Caesars lancera une nouvelle publicité rendant hommage à la première sortie publique de l'équipe, mettant en vedette Giganto, les célèbres amateurs de monstres se souviendront peut-être de la couverture du numéro 1 de Fantastic Four (1961). La publicité a été rédigée et produite par l'équipe des partenariats de marketing de Marvel Studios et dirigée par Kasra Farahani, conceptrice de production pour « The Fantastic Four : First Steps ».

« Nous avons eu une explosion en unissant nos forces à Little Caesars pour offrir des façons passionnantes et savoureuses de célébrer Fantastic Four : First Steps, a déclaré Holly Frank, vice-présidente, Gestion et exploitation des partenariats, Walt Disney Studios, Marvel. « De l'offre d'une durée limitée « Fantastique Four-N-One Pizza » à la publicité personnalisée rédigée et produite par notre équipe interne, cette collaboration apporte vraiment le plaisir palpitant de la première famille de Marvel à la table. »

Le film, qui se déroule dans un New York inspiré des années 1960, met en vedette une distribution entièrement star comprenant Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach en tant que première famille de Marvel. Dans « The Fantastic Four : First Steps », l'équipe fait face à son défi le plus cosmique à ce jour lorsque Galactus et le Silver Surfer menacent l'existence même de la Terre. Dans un clin d'œil amusant à la collaboration, les amateurs pourraient même voir Little Caesars présenté dans quelques scènes du film lui-même.

La Fantastique Four-N-One Pizza est disponible EN LIGNE dans les emplacements participants de Little Caesars à compter du 16 juin pour un prélancement, avec une campagne médiatique nationale à compter du 23 juin. Les invités peuvent demander leur pizza avec ou sans jalapeños, en veillant à ce que tout le monde ait une tranche fantastique à attendre.

Pour en savoir plus sur la pizza fantastique Four-N-One et pour rester au fait des offres plus héroïques, visitez www.littlecaesars.ca, téléchargez l'application Little Caesars et suivez-nous sur Instagram et Facebook.

À PROPOS DE LITTLE CAESARS IN CANADA

Lancée au Canada en 1969, Little Caesars offre une valeur ajoutée depuis plus de 50 ans grâce à une pizza de haute qualité à valeur quotidienne toute la journée. Little Caesar of Canada ULC est le franchiseur de Little Caesars® Pizza au Canada et son siège social est situé à Oakville, en Ontario. Little Caesars a ouvert son premier restaurant canadien en 1969 et possède et exploite maintenant des restaurants dans les 10 provinces canadiennes. Pour en savoir plus, consultez le site www.littlecaesars.ca

