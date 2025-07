Les nouveaux produits lancés chez Loblaws et Walmart offrent des goûts, des textures et des formes plus aventureux pour soutenir l'indépendance et les étapes de développement

TORONTO, 16 juillet 2025 /CNW/ - Little Bellies , la marque australienne de collations pour bébés et tout-petits, connue pour ses collations saines et adaptées à l'âge et au stade, élargit davantage sa gamme canadienne avec sept nouveaux produits conçus pour soutenir les étapes clés du développement, soit de plus de 10 mois à la petite enfance.

Grâce à sa gamme actuelle adaptée aux bébés de plus de 7 mois, y compris les bouffées bien aimées, les bâtons Pick-Me et les Round-a-Bouts, la gamme s'est maintenant élargie pour offrir plus de variété pour les étapes de 10 mois et plus de 12 mois. Ces nouveaux ajouts apportent plus de formes, de saveurs et de textures qui favorisent l'autonomie et la confiance en soi.

Maintenant disponible dans les magasins Loblaws et Walmart à l'échelle nationale, la gamme élargie poursuit la mission de Little Bellies d'évoluer avec les petits à mesure qu'ils grandissent.

Pour plus de 10 mois : Plus pour explorer la gamme

Vers 10 mois, les bébés commencent à maîtriser les mouvements rotatifs de la mâchoire, ce qui facilite la mastication et permet d'obtenir plus d'aliments texturés. Cette étape apporte également une indépendance croissante en matière d'auto-alimentation. La gamme More To Explore est conçue pour soutenir ces étapes importantes grâce à des collations qui favorisent la fusion en bouche et le développement et qui encouragent la mastication, favorisent les aptitudes motrices fines et présentent aux bébés une plus grande variété de saveurs et de formes. En plus des bâtons Pick-Me et du maïs tendre bien-aimés de Little Bellies depuis plus de 10 mois, la gamme More to Explore comprend maintenant :

Pendant plus de 12 mois : Tout-petits dans le domaine d'entraînement

À partir de 12 mois, les tout-petits commencent à compter davantage sur les aliments solides dans le cadre de leur routine alimentaire quotidienne. Le champ de tir Toddlers In Training soutient cette croissance en introduisant davantage de formes, de saveurs et de textures aventureuses, conçues pour accroître l'indépendance et la confiance à l'heure du repas. En plus des biscuits de 12 mois et plus, la gamme mise à jour comprend :

S'appuyant sur sa présence croissante au Canada, Little Bellies continue d'élargir son offre et sa portée commerciale pour répondre aux besoins changeants des familles. La marque australienne demeure déterminée à réaliser sa mission de créer des collations qui poussent avec les enfants, tout en soutenant les parents en tant que partenaires dans le parcours alimentaire de leurs enfants grâce à des options fiables, biologiques et saines.

« Grâce à notre gamme élargie de produits et à notre présence dans le secteur de la vente au détail au Canada, nous sommes ravis de joindre encore plus de familles avec des collations qui soutiennent vraiment le parcours unique de développement et de découverte d'un enfant », a déclaré Clive Sher, cofondateur et directeur général de Little Bellies. « Nous continuons de croître avec les familles canadiennes et d'offrir des options qui leur font plaisir, en offrant de nouvelles façons de nourrir la curiosité, l'indépendance et l'amour de la nourriture chez les tout-petits. Chez Little Bellies, nous faisons ce qui est naturel, afin que les parents puissent faire ce qui est naturel. »

Fondée en 2011 par les frères Clive et Steven Sher, après que le fils de Steven eut reçu un diagnostic de forte sensibilité alimentaire, Little Bellies a été créée pour offrir des collations naturelles qui favorisent l'indépendance, encouragent l'auto-alimentation sécuritaire et soutiennent le développement du palais. sans additifs artificiels ou ingrédients inutiles.

Tous les produits Little Bellies sont conçus avec des ingrédients biologiques soigneusement sélectionnés et sont exempts de couleurs, de saveurs et d'additifs artificiels. Conçue pour croître avec les enfants, du début de la vie solide à la petite enfance, Little Bellies aide les parents à simplifier le temps de collation grâce à des options de soutien au développement auxquelles ils peuvent faire confiance.

À propos de Little Bellies

La marque Little Bellies a été créée par deux frères et sept jeunes enfants entre eux, après qu'un de leurs enfants a reçu un diagnostic de sensibilité alimentaire grave. À l'époque, les options de collations sûres étaient très limitées, ce qui a stimulé leur passion et leur sensibilisation pour le développement d'aliments avec des ingrédients sains.

Ils voulaient nourrir leurs familles uniquement avec des aliments de la meilleure qualité, sans additifs artificiels, ingrédients génétiquement modifiés, sel et sucre inutiles et avec un minimum d'herbicides et de pesticides, en particulier pendant les années formatrices pour les bébés et les tout-petits. Little Bellies est une marque qui comprend la joie et les défis d'élever des enfants heureux et en santé et qui s'engage à créer des collations saines qui ravissent les petits papilles gustatives et font sourire les parents.

En tant que l'un des plus grands fournisseurs de collations pour bébés et tout-petits en Australie et en Nouvelle-Zélande, Little Bellies a pris de l'expansion sur le marché nord-américain en 2019. Pour en savoir plus, visitez le site https://littlebellies.com/ .

