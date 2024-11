La marque de collations biologiques pour bébés et tout-petits avec une approche novatrice des collations accroît la présence canadienne

TORONTO, 21 novembre 2024 /CNW/ - Little Bellies, l'une des marques de bébés et de tout-petits à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son empreinte et de sa gamme de produits au Canada. À la suite d'une année d'expansion de sa gamme de collations en 2024, la marque fondée en Australie cherche à poursuivre la croissance de sa gamme d'âge et de stade au Canada en 2025. En plus de cette expansion de produits, Little Bellies accroîtra sa disponibilité auprès des grands détaillants partout au Canada.

Bâtonnets Pick-Me au yogourt biologique aux baies Little Bellies

Little Bellies a été fondée après que le fils du cofondateur Steven Sher a reçu un diagnostic de sensibilité alimentaire grave. Confrontés à l'absence d'options de collation sécuritaires et de grande qualité pour les jeunes enfants, Steven et son frère Clive ont entrepris de créer des collations biologiques qui répondent aux besoins de développement des enfants. Chaque nouvelle collation de Little Bellies introduit de nouvelles saveurs, formes et textures pour les tout-petits, alors que les parents cherchent à augmenter leurs options de collations à mesure que leurs enfants grandissent et se développent. Avec un engagement envers la simplicité et la qualité, ils ont construit une marque accessible aux parents de partout, offrant des collations qui soutiennent la progression des habiletés motrices, le développement des palais et l'alimentation autonome sécuritaire.

« En prenant de l'expansion au Canada, notre objectif est de continuer à outiller les parents en leur offrant des collations en lesquelles ils peuvent avoir confiance pour soutenir le parcours unique de croissance et d'indépendance de leur enfant, a déclaré Clive Sher, cofondateur et directeur général de Little Bellies. « Chez Little Bellies, nous faisons ce qui est naturel, afin que les parents puissent faire ce qui est naturel, ajoute-t-il, ce mantra reflète la mission de la marque de simplifier la vie des parents tout en offrant aux enfants des collations nutritives et agréables qui soutiennent leur développement.

Le développement de produits de Little Bellies met l'accent sur la création de collations adaptées à l'âge et à la phase de développement des enfants. Par exemple, les collations pour les enfants de sept mois sont conçues pour être faciles à saisir et à fondre dans la bouche, tandis que les collations pour les tout-petits plus âgés aident à développer des habiletés motrices fines avec des textures plus complexes. Cette approche fait en sorte que leurs produits évoluent avec la croissance d'un enfant, qu'il s'agisse de saveurs à ingrédient unique ou de mélanges plus complexes à mesure que leur palais vieillit.

Produits lancés au Canada en 2024 :

Plus de 10 mois - Plus d'exploration de la gamme

Plus de 12 mois - tout-petits dans le champ d'entraînement

Toutes les collations de Little Bellies sont fabriquées avec des ingrédients sains et soigneusement sélectionnés, sans couleurs ni saveurs artificielles, ce qui en fait un choix de confiance pour les parents du monde entier. Grâce aux produits offerts chez les principaux détaillants canadiens, Little Bellies offre aux familles canadiennes un moyen pratique de présenter à leurs tout-petits des aliments naturels, sûrs et favorisant le développement.

Pour en savoir plus sur Little Bellies, la disponibilité des produits au Canada et l'engagement de la marque envers la qualité, visitez littlebellies.com/ca ou suivez la marque sur Instagram, TikTok ou Facebook.

À propos de Little Bellies

La marque Little Bellies a été créée par deux frères avec sept jeunes enfants entre eux, après qu'un de leurs enfants ait reçu un diagnostic de sensibilité alimentaire grave. À l'époque, les options de collations sécuritaires étaient considérablement limitées, ce qui a stimulé leur passion et leur notoriété pour développer des aliments avec des ingrédients sains.

Ils voulaient nourrir leur famille uniquement avec des aliments de la meilleure qualité, exempts d'additifs artificiels, d'ingrédients génétiquement modifiés, de sel et de sucre inutiles et avec un minimum d'herbicides et de pesticides, en particulier pendant les années formatives des bébés et des tout-petits. Little Bellies est une marque qui comprend la joie et les défis d'élever des enfants heureux et en santé et qui s'engage à créer des collations saines qui ravissent les petits papilles gustatives et font sourire les parents.

En tant que l'un des plus importants fournisseurs de collations pour bébés et tout-petits en Australie et en Nouvelle-Zélande, Little Bellies a pris de l'expansion sur le marché nord-américain en 2019. Il est offert dans les principaux détaillants et épiceries canadiens, dont Amazon, Walmart, Loblaws, Sobeys et plus encore. Pour en savoir plus, visitez www.littlebellies.com.

