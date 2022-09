Littératie en contexte électoral - La Fondation pour l'alphabétisation rend accessible un bottin de ressources

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation pour l'alphabétisation rend accessible le premier volet d'un bottin de ressources afin de soutenir les compétences en littératie, outil important de l'autonomie et d'une pleine participation à la société. En effet, c'est la maîtrise de ces compétences qui permet de faire des choix éclairés, notamment en cette période d'élections générales où la quantité d'information diffusée dans l'espace public est très élevée. Le bottin, qui est accessible dès maintenant et qui sera bonifié au fil du temps pour inclure une multitude de sujets du quotidien, aidera l'ensemble de la population à s'interroger sur la crédibilité des sources consultées et l'aiguillera vers des ressources d'informations fiables.

« Nous savons que beaucoup d'informations circulent en ligne et sur les médias sociaux. C'est d'ailleurs pourquoi il est essentiel d'apprendre à se tourner vers des sources fiables pour se prémunir des conséquences de la mésinformation ou de la désinformation, notamment en sachant mieux identifier les fausses nouvelles. La diffusion de ce bottin de ressources vise à favoriser la participation des citoyens au processus électoral », explique André Huberdeau, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation.

Développé en collaboration avec la Chaire de recherche en littératie médiatique multimodale (UQAM), ce nouvel outil s'inscrit dans la mission de la Fondation qui soutient les personnes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. Ressources pour faciliter la vérification des faits ou pour en apprendre plus sur le fonctionnement des élections, cours gratuits en ligne pour apprendre à mieux naviguer sur le Web, site d'informations pour les jeunes : des gens tous les âges et de tous les niveaux de littératie pourront y trouver des ressources adaptées à leur besoin.

« Lorsque l'on pense aux enjeux de littératie dans notre société, nous pensons d'emblée aux difficultés à lire et à écrire. Toutefois, le phénomène est beaucoup plus large et concerne également des défis de littératie critique, informationnelle et numérique. En effet, la présence de plus en plus importante du Web complexifie le repérage de sources fiables. Le bottin rendu public aujourd'hui est donc une source d'information complémentaire en contexte électoral, mais le sera aussi dans notre quotidien, et ce, peu importe notre niveau de littératie », conclut Nathalie Lacelle, directrice de l'Équipe de recherche en littératie médiatique multimodale.

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société.

D'ailleurs, du 8 septembre au 20 octobre, la Fondation déploie sa campagne annuelle dans l'espace public, sur le Web ainsi que sur ses plateformes numériques (Facebook et LinkedIn) afin de rappeler à tous ceux et celles concernés qu'ils ont le pouvoir de s'améliorer et de progresser, tant au niveau de la lecture et de l'écriture que de leur carrière. Pour les aider à changer leurs vies, les programmes et services Info Alpha et Info Apprendre leur sont accessibles en ligne ou au 1 (888) 488-3888.

www.fondationalphabetisation.org.

