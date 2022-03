Liste des finalistes au Prix Jackman d'Excellence de la FJC

TORONTO, le 31 mars 2022 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) est fière de vous présenter la liste de ses finalistes pour le Prix Jackman d'excellence en journalisme de la FJC qui rend hommage à des organisations de presse canadiennes qui incarnent un journalisme exemplaire et souligne l'impact positif qu'elles ont sur les communautés qu'elles desservent. Les finalistes se partagent en deux catégories, les petites et grandes organisations médiatiques.

Depuis 1996, la FJC honore par ce prix prestigieux les organisations médiatiques qui adhèrent aux idéaux d'excellence journalistique d'originalité, de courage, d'indépendance, d'exactitude, de responsabilité sociale, de transparence et de diversité.

« Cette seconde année de pandémie n'a pas empêché les organisations de presse canadiennes, grandes et petites, de faire un excellent travail sur un large éventail de de sujets nationaux ou internationaux », a déclaré le président du jury Christopher Waddell, professeur émérite de l'École de journalisme et communication de l'Université de Carleton. « Les histoires percutantes des finalistes que nous avons choisis couvrent des sujets de l'ensemble du pays et d'ailleurs, comme la politique sociale, le maintien de l'ordre, les prisons, les affaires autochtones, les préoccupations environnementales et le devoir du Canada envers les Afghans fuyant leur pays. Tous ensemble, ces récits mettent en lumière les principaux enjeux qui ont retenu l'attention l'année dernière au moment où les Canadiens faisaient leurs premiers pas dans un monde post-pandémique. »

Les cinq finalistes et les histoires ou séries dans la catégorie des grandes organisations (plus de 50 employé.e.s à plein temps) sont :

« Clean Water, Broken Promises » Consortium , pour La promesse de l'eau , une enquête collaborative sur le problème de l'accès à l'eau potable des Premières nations impliquant 75 étudiant.e.s journalistes et plus de 125 étudiant.e.s, instructeur.trice.s, journalistes, rédacteur.trice.s en chef et producteur.trice.s ;

, pour , une enquête collaborative sur le problème de l'accès à l'eau potable des Premières nations impliquant 75 étudiant.e.s journalistes et plus de 125 étudiant.e.s, instructeur.trice.s, journalistes, rédacteur.trice.s en chef et producteur.trice.s ; Global News , pour son enquête sur les nombreux cas d'inconduite sexuelle et d'abus de pouvoir au sein des plus hauts rangs de l'armée canadienne résultant en ce que les experts ont appelé une « crise » d'inconduite sexuelle ;

, pour son enquête sur les nombreux cas d'inconduite sexuelle et d'abus de pouvoir au sein des plus hauts rangs de l'armée canadienne résultant en ce que les experts ont appelé une « crise » d'inconduite sexuelle ; Le Devoir , pour sa série d'enquêtes sur la mort de nombreux citoyens lors d'interventions policières au cours des vingt dernières années au Québec ;

, pour sa série d'enquêtes sur la mort de nombreux citoyens lors d'interventions policières au cours des vingt dernières années au Québec ; The Globe and Mail , pour Escape from Afghanistan , qui raconte le travail courageux du journaliste Mark MacKinnon qui a aidé l'évacuation de citoyen.ne.s afghan.e.s après le retrait des troupes américaines de Kaboul ;

, pour , qui raconte le travail courageux du journaliste qui a aidé l'évacuation de citoyen.ne.s afghan.e.s après le retrait des troupes américaines de Kaboul ; Winnipeg Free Press, pour Life and Death Behind Bars, une série d'enquête en huit parties sur les conditions de vie à la prison de Stony Mountain Institution, le seul pénitencier fédéral du Manitoba .

Les cinq finalistes et les histoires ou séries dans la catégorie des petites organisations (moins de 50 employé.e.s à plein temps) sont :

Indiginews , pour avoir dévoilé que les avocats du gouvernement avaient averti le gouvernement que la pratique controversée du « signalement de naissance » était « illégale et inconstitutionnelle », plusieurs mois avant que cette pratique ne soit interrompue ;

, pour avoir dévoilé que les avocats du gouvernement avaient averti le gouvernement que la pratique controversée du « signalement de naissance » était « illégale et inconstitutionnelle », plusieurs mois avant que cette pratique ne soit interrompue ; Rocky Mountain Outlook , pour sa série en quatre parties Buried in the Aftermath , sur l'Association canadienne des guides de montagne et sa gestion des accidents mortels qui surviennent lors d'avalanches dans les Rocheuses canadiennes durant des excursions guidées ;

, pour sa série en quatre parties , sur l'Association canadienne des guides de montagne et sa gestion des accidents mortels qui surviennent lors d'avalanches dans les Rocheuses canadiennes durant des excursions guidées ; Saskatoon StarPhoenix , pour sa série en sept parties Trapped qui révèle à quel point les services gouvernementaux sont dramatiquement mal préparés à aider les personnes aux prises avec un problème de substances ;

, pour sa série en sept parties qui révèle à quel point les services gouvernementaux sont dramatiquement mal préparés à aider les personnes aux prises avec un problème de substances ; The Narwhal , pour le reportage photo à la première personne de Amber Bracken qui fait le rapprochement entre son arrestation alors qu'elle couvrait une manifestation anti-pipeline des Autochtones et, au sens plus large, avec les violences policières à l'encontre des droits des journalistes ;

, pour le à la première personne de qui fait le rapprochement entre son arrestation alors qu'elle couvrait une manifestation anti-pipeline des Autochtones et, au sens plus large, avec les violences policières à l'encontre des droits des journalistes ; The Tyee, pour son enquête sur les efforts clandestins du gouvernement de l' Alberta pour annuler une règlementation, vieille de plusieurs dizaines d'années, dans le but d'ouvrir les versants est des Rocheuses, un environnement fragile, à l'exploitation d'une mine de charbon à ciel ouvert.

Toutes les soumissions des finalistes sont disponibles sur notre Page des Prix.

Les récipiendaires de chacune des catégories seront annoncés à la cérémonie de remise des Prix de la FJC le mardi 7 juin 2022 au Musée des Beaux-arts de l'Ontario. Pour les billets, la réservation de tables et les possibilités de commandites voyez les informations de contact plus bas ou visitez la Page des Prix de la FJC.

Les membres du jury des Prix FJC Jackman :

Christopher Waddell (président), professeur émérite de l'École de journalisme et communication de l'Université de Carleton ;

(président), professeur émérite de l'École de journalisme et communication de l'Université de ; Catherine Cano , présidente de CanoVision et anciennement PDG de CPAC et directrice de l'information à Radio-Canada ;

, présidente de CanoVision et anciennement PDG de CPAC et directrice de l'information à Radio-Canada ; Isabel Basset , ancienne ministre de la Citoyenneté, Culture et Loisirs de l' Ontario , et ancienne présidente-directrice-générale de TVO ;

, ancienne ministre de la Citoyenneté, Culture et Loisirs de l' , et ancienne présidente-directrice-générale de TVO ; Sonia Fatah , professeure adjointe, École de journalisme, Université Ryerson ;

, professeure adjointe, École de journalisme, Université Ryerson ; Peter Herrndorf , ancien président-directeur général du Centre national des Arts, vice-président et directeur général de CBC et PDG de TVO ; et

, ancien président-directeur général du Centre national des Arts, vice-président et directeur général de CBC et PDG de TVO ; et Wendy Metcalfe , vice-présidente aux contenus et rédactrice en chef, Hearst Connecticut Media Group.

