Alors que le programme des discours d'ouverture s'étoffe, les inscriptions au salon CES 2026 sont ouvertes

ARLINGTON, Virginie, 10 septembre 2025 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)® accueille Lisa Su, présidente et cheffe de la direction d' AMD , en tant que conférencière principale au salon CES ® 2026, l'événement technologique le plus important au monde. Mme Su reviendra sur la scène du salon CES pour présenter la vision d'AMD en matière de solutions d'IA pour l'avenir, du nuage aux entreprises, en passant par la périphérie et les appareils. L'IA transforme tous les aspects de notre vie, et AMD est idéalement positionnée pour offrir les performances et la flexibilité nécessaires à cette transformation.

Lisa Su, présidente et cheffe de la direction d’AMD. AMD logo

« Les leaders, les solutionneurs et les pionniers les plus innovants au monde se réunissent au CES, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA. Lisa Su est une visionnaire technologique qui a transformé AMD en une puissance mondiale dans le domaine du calcul haute performance, et nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau sur la scène principale du CES. »

Dans son discours, Lisa Su expliquera comment la vaste gamme de processeurs, de cartes graphiques, de solutions de calcul adaptatif et de logiciels et solutions d'IA d'AMD permet aux clients et aux partenaires de relever les défis les plus importants au monde. Du leadership des processeurs AMD EPYC™ dans les centres de données à l'accélération rendue possible par les GPU AMD Instinct™, en passant par les avancées réalisées grâce aux processeurs Ryzen™ et aux cartes graphiques Radeon™ dans les PC IA et les jeux, la technologie AMD continue de stimuler l'innovation. Mme Su a été nommée cheffe de la direction de l'année 2024 par le magazine TIME et figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde des affaires selon le magazine Fortune.

« Alors que la technologie transforme rapidement tous les secteurs, le CES reste la scène privilégiée pour présenter des solutions révolutionnaires, a affirmé Mme Su. Chez AMD, notre mission est claire : fournir la puissance de calcul et l'innovation en matière d'IA dont le monde a besoin pour relever ses défis les plus complexes. Des supercalculateurs les plus puissants aux appareils périphériques les plus petits, nous développons des technologies qui contribuent à repousser les limites du possible. »

L'approche ouverte et collaborative adoptée par AMD avec les leaders du secteur et les développeurs d'applications permet aux clients de déployer des solutions plus innovantes, non seulement plus rapides et plus intelligentes, mais aussi transformatrices.

« En tant que fervente défenseuse du progrès axé sur l'innovation, Mme Su a tracé la voie pour l'industrie des semi-conducteurs et l'écosystème technologique au sens large, a commenté Kinsey Fabrizio, président de la CTA. Le discours de Mme Su au CES 2026 contribuera à définir les priorités pour l'avenir du calcul haute performance et la manière dont l'IA va changer le monde. »

Le discours d'AMD aura lieu à 18 h 30 le lundi 5 janvier, dans la salle de bal Palazzo du Venetian.

Lenovo devrait également prononcer un discours lors du salon CES 2026. Le programme des discours sera mis à jour à mesure que les intervenants seront annoncés.

Les inscriptions au salon CES 2026 sont désormais ouvertes. is now open.

À propos du salon CES®

Le salon CES est l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs occupent le devant de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le CES sur les médias sociaux .

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech . Suivez-nous @CTAtech .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2768398/CTA_AMD_Lisa_Su.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2768399/CTA_AMD_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5499894/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association

PERSONNE-RESSOURCE : Cat Forgione, [email protected]