« C'est le CES à son meilleur : une convergence d'idées, d'influence et d'innovation », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « La tenue d'un enregistrement en direct du balado Tout inclus avec les dirigeants de McKinsey et de General Catalyst saisit l'enthousiasme de ce moment. L'IA ne se contente pas de remodeler les industries. Elle réécrit les règles de leadership, de stratégie et d'opportunité. C'est là que les innovateurs se présentent et dirigent la révolution de l'IA. »

M. Sternfels dirige McKinsey & Company, le cabinet de conseil en gestion le plus influent au monde. Sous sa direction, l'entreprise a adopté l'IA dans son travail client et ses propres activités, avec Lilli, la plateforme d'IA générative de McKinsey, qui favorise de nouvelles façons de travailler au sein de l'entreprise.

M. Taneja dirige General Catalyst, l'une des plus grandes entreprises de capital-risque et de transformation au monde, avec plus de 40 milliards de dollars sous gestion. Il a soutenu des entreprises qui définissent l'ère comme Stripe, Samsara, Superhuman (anciennement connu sous le nom de Grammarly) et Gusto.

M. Calacanis est l'une des voix les plus dynamiques de la Silicon Valley. En tant que premier investisseur dans des entreprises comme Uber, Robinhood et Calm, il a la réputation de repérer les innovations qui changent l'industrie. En tant que coanimateur du balado Tout inclus, il a créé une plateforme qui façonne les débats sur la technologie, l'investissement et les politiques, suivis par des millions de fondateurs et de dirigeants.

« Je suis ravi de me joindre à Hemant et Jason au CES pour une conversation sur la façon dont les principaux chefs de file des affaires, de l'investissement et de la technologie gèrent la révolution de l'IA », a déclaré M. Sternfels. « Nous explorerons le potentiel de cette technologie pour transformer les entreprises et discuter de la façon dont les dirigeants peuvent saisir l'occasion de l'IA pour réinventer leurs organisations et créer une valeur axée sur l'IA. »

L'IA redéfinit la productivité, transforme la concurrence et pousse les dirigeants à repenser la façon dont leurs organisations fonctionnent. Cette conférence du CES abordera les questions les plus urgentes et les plus provocatrices entourant l'IA, d'où les industries sont déjà bouleversées par la façon dont les investisseurs, les chefs de la direction et les dirigeants mondiaux peuvent composer avec les prochaines étapes.

Reconnu pour son style inédit et ses débats vifs parmi les principaux investisseurs et entrepreneurs, Tout inclus atteint des millions d'auditeurs et façonne les conversations dans les conseils d'administration et les entreprises en démarrage.

« Je suis ravi d'apporter au CES cette année le format de balado Tout inclus sans BS et avec contact complet… et, espérons-le, pour de nombreuses années à venir! », a déclaré M. Calacanis.

Le discours portera sur l'orientation actuelle de l'argent intelligent dans l'IA et sur ce qui est surévalué. Soulignant davantage le pouvoir transformateur de la technologie, il soulignera l'importance de la collaboration et des investissements stratégiques pour façonner l'avenir des industries mondiales.

« La technologie n'est pas seulement une force de perturbation; c'est un catalyseur pour une transformation complète de l'industrie », a déclaré M. Taneja. « Cette conférence réunit une vision stratégique, une influence étendue et un pouvoir d'investissement pour aider les idées révolutionnaires à devenir des entreprises durables. Au CES, les investisseurs sont aux premières loges pour l'avenir, établissant des liens avec les fondateurs du monde entier et faisant des choix qui définiront la prochaine ère d'innovation. »

Ne manquez pas cet enregistrement en direct de l'entrevue Tout inclus à 14 h, HNP, le mardi 6 janvier, dans la salle de bal Palazzo du Venetian. Le Dr Lisa Su d'AMD et les dirigeants Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas et Vivendi, et Yuanqing Yang de Lenovo prononceront également des discours liminaires au CES 2026.

Apprenez-en davantage sur l'adoption réelle de l'IA physique et sur la façon dont elle transforme les industries, le travail et l'avenir de l'automatisation pendant la séance de la conférence, Transforming Industries with Physical AI, présentée par McKinsey.

Inscrivez-vous au CES 2026, où des innovateurs se présenteront pour façonner la prochaine grande vague d'innovation.

