MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Lion Électrique (Lion), un manufacturier de premier plan de véhicules urbains de poid moyens et lourds 100% électriques, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de revendeur avec ChargePoint, l'un des plus grands réseaux de recharge de véhicules électriques (VÉ) au monde. Dans le cadre de cet accord, Lion proposera la gamme complète de chargeurs commerciaux et de services infonuagiques de ChargePoint, élargissant encore l'offre de solutions matérielles et logicielles de recharge de LionÉnergie.

LionÉnergie est une division de Lion Électrique dédiée à la simplification du processus d'électrification des flottes pour les clients et l'efficacité du processus d'installation des bornes de recharge de VÉ. L'offre de LionÉnergie comprend la conception et l'examen de l'infrastructure de recharge, la gestion de projet, la coordination avec les services publics et la consultation personnalisée, garantissant que l'installation de l'infrastructure de ses clients est réalisée en parallèle avec le processus d'achat de véhicules.

"La mission de LionÉnergie est d'offrir à nos clients une vaste gamme de solutions d'infrastructure complètes, du niveau 2 aux bornes de recharge CC ultra rapides. Avec des solutions CA et CC, ainsi qu'un logiciel de gestion de flotte de haute qualité, la technologie de ChargePoint est parfaitement adaptée aux clients du transport lourd." a dit Marc-André Pagé, Vice-président des Opérations commerciales chez Lion Électrique.

"ChargePoint s'est engagé à permettre le passage à la mobilité électrique depuis plus d'une décennie et nous sommes impatients de travailler avec une organisation qui se concentre également sur l'adoption massive de l'électrification des transports," a dit Adam Cook, Vice-président, Ventes par canal chez ChargePoint. "Lion Électrique aide à ouvrir la voie à l'électrification d'un large éventail de flottes et nous sommes convaincus que notre portefeuille complet de solutions les aidera à aller de l'avant alors que de plus en plus de modèles arriveront sur les routes et les dépôts aujourd'hui et dans le futur."

Les véhicules de Lion sont assemblés et construits en Amérique du Nord, et la société compte aujourd'hui plus de 300 véhicules entièrement électriques sur la route, avec plus de 10 millions de kilomètres réellement parcourus.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

