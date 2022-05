Les images de l'événement sont accessibles ici : https://www.dropbox.com/sh/mh8am6a67pvqgwi/AAAgL83rf_BJC42qemWZAPQxa?dl=0

FALLS CHURCH, Va., le 23 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »), l'un des principaux fabricants de véhicules moyens et lourds entièrement électriques, s'est joint aujourd'hui à la vice-présidente Kamala Harris et à Michael Regan, l'administrateur de l'Agence de protection environnementale américaine (« EPA »), lors d'un événement tenu à Falls Church, en Virginie, pour le lancement officiel du programme Clean School Bus de l'EPA doté d'une enveloppe budgétaire de 5 milliards de dollars. Dès aujourd'hui, le programme accepte les demandes et l'EPA accordera jusqu'à 375 000 $ par autobus scolaire zéro-émission, y compris pour le LionC, l'autobus scolaire électrique le plus commandé et livré sur le marché.

« Nous sommes honorés d'avoir été invités ici, en Virginie, par la vice-présidente Harris et l'administrateur Regan de l'EPA pour le lancement officiel de cet ambitieux programme qui accélérera la transition vers les autobus scolaires zéro-émission, au bénéfice de la santé des élèves », a déclaré Brian Piern, Chef des affaires commerciales de Lion Électrique. « Par le biais de ce financement de 5 milliards de dollars, l'EPA envoie le message clair que les autobus scolaires zéro-émission sont l'avenir du transport des élèves. Chez Lion, nous en sommes convaincus depuis plus de dix ans, alors que nous en étions à la genèse du développement de nos autobus entièrement électriques. Aujourd'hui, par le biais de notre équipe LionSubventions, composée d'experts en financement, et en tant que fabricant éligible au programme, Lion peut en outre soutenir les clients dans le cadre de leur demande de subvention. »

Leader du marché des autobus scolaires zéro-émission aux États-Unis, Lion est un chef de file de la transition vers le transport scolaire propre, type de transport que l'administration Biden et l'EPA visent à augmenter sur les routes par le biais du programme Clean School Bus. Lion est également en mesure d'aider ses clients à obtenir ce financement qui leur permettra de déployer des autobus « Made in America », lesquels seront construits à son usine de Joliet, en Illinois. Avec une capacité de production annuelle prévue de 20 000, cette installation sera la plus grande usine de fabrication dédiée aux véhicules moyens et lourds zéro-émission aux États-Unis lorsque la production commencera dans la seconde moitié de l'année 2022.

Le déploiement d'autobus scolaires zéro-émission permettra aux élèves de voyager sans être exposés aux émissions de particules dangereuses des moteurs diesel, ce qui est particulièrement le cas dans les communautés défavorisées où la qualité de l'air est généralement moindre.

Dans le cadre de L'Infrastructure and Jobs Act le gouvernement fédéral américain a attribué un montant total de 5 milliards de dollars pour l'achat d'autobus scolaires propres et zéro-émission, qui sera déployé au cours des cinq prochaines années. La soumission des demandes relatives à l'attribution des fonds déployés dans cette première tranche de 500 millions de dollars est ouverte jusqu'au 19 août. Après quoi l'EPA attribuera des fonds pour déployer des autobus scolaires propres dans tout le pays.

Dans le cadre du programme, les districts scolaires prioritaires pourront recevoir jusqu'à 375 000 $ par autobus, soit la totalité du coût d'acquisition d'un autobus scolaire, tandis que les autres districts scolaires admissibles pourront recevoir jusqu'à 250 000 $ par autobus scolaire. Cette subvention mettra à parité le coût d'acquisition d'un autobus scolaire 100% électrique avec celui d'un autobus à combustion interne conventionnel. De plus, l'infrastructure de recharge certifiée EnergyStar est également admissible au programme de subvention. LionÉnergie pourra donc, une fois encore, accompagner ses clients dans l'obtention et l'installation de cette infrastructure.

Lion Électrique, dont les premiers autobus scolaires 100% électriques ont été mis en circulation en 2016, conçoit, développe et fabrique des véhicules spécialement pensés pour être entièrement électriques. À ce jour, Lion compte plus de 600 véhicules sur la route, qui ont collectivement parcouru plus de 15 millions de km en conditions réelles d'opération.

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie. Les actions Lion sont transigées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

