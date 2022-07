Note éditoriale : les images peuvent être téléchargées ici : https://www.dropbox.com/sh/qbaslqfmlr4haeg/AABCCJH89pUWULtwbzSIPtUia?dl=0

JOLIET, Ill., le 27 juill. 2022 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules de poids moyens et lourds entièrement électriques, s'est joint à la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, au membre du Congrès de l'Illinois Bill Foster (IL-11) et aux dirigeants de l'industrie, de l'économie et du développement de la main-d'œuvre de l'Illinois. Cette rencontre, qui a eu lieu au début de la semaine, a consisté en une table ronde sur l'avenir du secteur des transports, notamment le déploiement de véhicules lourds à zéro émission et les infrastructures connexes. L'indépendance énergétique y a également été abordé.

« C'est une grande fierté d'avoir l'opportunité de discuter, avec la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, de la manière dont nous pouvons tous travailler de concert pour lutter contre les changements climatiques en investissant dans des emplois, des technologies, des processus et des produits qui seront meilleurs aussi bien pour l'environnement que pour les générations futures. Lion est le leader du mouvement vers l'électrification des transports lourds et scolaires. Nos premiers bus scolaires entièrement électriques ont commencé à sillonner les routes en 2016, et depuis, nos véhicules ont parcouru plus de 15 millions de kilomètres en conditions réelles d'opération », a déclaré Nate Baguio, Vice-Président Principal du Développement Commercial chez Lion. « Pour que les États-Unis soient en mesure d'atteindre leur objectif de zéro émission nette et de lutter contre les changements climatiques, la décarbonisation des secteurs de l'énergie et des transports est essentielle. Le seul moyen pour l'industrie d'atteindre cet objectif est de collaborer étroitement avec le Department of Energy (« DOE ») et les législateurs pour mettre en œuvre des programmes ambitieux qui accéléreront notre transition vers une économie propre. »

« Au DOE, grâce au soutien du Membre du Congrès Foster et celui d'autres personnes qui ont soutenu la Bipartisan Infrastructure Law, nous disposons de 62 milliards de dollars supplémentaires à consacrer aux énergies propres et aux infrastructures. Cela se traduit, par exemple, par 7,5 milliards de dollars affectés à la recharge des véhicules électriques; ou encore 10 milliards de dollars destinés aux technologies de pointe pour la capture du carbone; 2,5 milliards de dollars pour le stockage des batteries des véhicules électriques, ainsi que des montants destinés à la construction d'un réseau de transmission répondant aux exigences actuelles », a déclaré Jennifer Granholm, Secrétaire Américaine à l'Énergie.

« C'est avec fierté que j'ai accueilli la Secrétaire Granholm dans le 11e district hier, et je suis particulièrement reconnaissant qu'elle ait pris le temps de discuter avec des entreprises comme Lion, qui sont innovantes en matière d'énergie propre, des investissements que ces entreprises réalisent dans nos communautés de l'Illinois. Ces investissements créeront de bons emplois syndiqués et nous permettront de bénéficier de la recherche de pointe en matière énergétique qui est menée dans des établissements tels que l'Argonne National Laboratory. Non seulement cela bénéficie à notre économie locale, mais si l'Amérique entend véritablement se décarboniser et réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles étrangers, il est primordial que nous soutenions la recherche et le développement des nouvelles technologies nécessaires pour y parvenir », a déclaré Bill Foster (IL-11), Membre du Congrès.

La table ronde a abordé la manière dont les 7,5 milliards de dollars provenant de l'Infrastructure Investment and Jobs Act contribueront à stimuler la croissance de l'emploi, à faire progresser l'industrie des véhicules électriques et à se concentrer sur la lutte contre les changements climatiques aux États-Unis. Nate Baguio, qui a représenté Lion à la table ronde, a discuté du déploiement de camions lourds et de bus scolaires entièrement électriques, ainsi que de l'impact de Lion sur l'économie locale de l'Illinois. Il a enfin décrit la collaboration de Lion avec le DOE.

En avril 2022, Lion a signé un protocole d'accord avec le DOE visant à accélérer le développement et le déploiement des technologies de véhicule-à-tout (« V2X »), y compris les fonctionnalités de véhicule-réseau (« V2G ») et de véhicule-au-bâtiment (« V2B »). Lion a été le seul fabricant de bus scolaires sélectionné par le DOE pour signer l'accord. L'Illinois est en phase de devenir un pôle majeur de l'industrie des véhicules électriques. Lion y construit son usine de 900 000 pieds carrés à Joliet, Illinois. Cette usine sera la plus grande présence de la Société aux États-Unis et aidera Lion à répondre à la demande croissante du marché pour les véhicules à zéro émissions « Fabriqués en Amérique ».

Avec Lion, les participants ont parlé des opportunités et des problèmes environnementaux qui touchent les communautés rurales, suburbaines et urbaines. La table ronde a porté sur la manière dont la réduction des émissions de carbone peut contribuer à la neutralité énergétique et dont les emplois verts représentent l'avenir de l'industrie manufacturière. Parmi les autres participants figuraient Parker Meeks, Directeur de la Stratégie chez Hyzon Motors, Dr. B.J. Johnson, PDG et cofondateur de ClearFlame Engine Technologies, Doug Pryor, Président et PDG du Will County Center for Economic Development, Dan Seals, PDG d'Intersect Illinois, Lisa Schvach, Directrice Exécutive de WorkNet DuPage, Jump Murphy, Président et Chef d'entreprise d'Invenergy, Dr. Joe Cassidy, Vice-Président Adjoint du développement économique, doyen de la formation continue et des services publics, College of DuPage, et Kevin Burns, Maire de la ville de Geneva, Illinois, et Président du comité de l'environnement et du sous-comité de l'énergie, Metropolitan Mayors Caucus, Chicago.

