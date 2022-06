MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Lion Électrique (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, est fière d'annoncer que la Société figure dans le tout premier classement de Corporate Knight des 50 sociétés durables à la croissance la plus rapide au Canada.

Selon Corporate Knight, ce classement met de l'avant les entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide et dont les activités s'inscrivent dans la transition vers une économie propre au niveau mondial. Il comprend les 25 entreprises publiques durables à la croissance la plus rapide au Canada et les 25 entreprises privées durables à la croissance la plus rapide. Pour 2021, Lion s'est classé au 9ième rang.

« Nous sommes fiers d'être classés parmi les 50 entreprises durables à la croissance la plus rapide au Canada. Chez Lion, nous croyons dans un avenir plus sain et plus résilient pour toutes et tous. Nous avons une longue feuille de route en ce qui a trait à la fabrication de véhicules électriques non seulement fiables, mais également respectueux du climat pour le bien-être de nos citoyens et des communautés dans lesquelles nous vivons, d'où notre volonté de continuer à investir dans notre entreprise », a déclaré Marc Bédard, Président-Fondateur de Lion Électrique.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La Société pense, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Elle est un leader de l'électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble bon nombre des pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, Lion dote ses véhicules de caractéristiques uniques adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Elle croit que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie. Les actions de Lion se négocient à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

INVESTISSEURS, Isabelle Adjahi, Vice-présidente, relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450-432-5466