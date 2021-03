MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Lion Électrique (Lion), un manufacturier de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui que la société a reçu un bon de commande de Pride Group Enterprises (Pride) pour l'acquisition de 100 camions Lion6 et Lion8 entièrement électriques. Cette commande représente la plus importante commande de camions zéro émission de Lion à ce jour.

Pride intégrera les camions 100% électriques dans ses opérations existantes de logistique, d'entretien complet, de crédit-bail, de location et de vente au détail d'équipement aux États-Unis et au Canada, et les déploiera avec une sélection de ses clients gestionnaires de flottes. La majorité des camions devraient être livrés à Pride en 2021, le reste des livraisons devant avoir lieu en 2022.

« Cette commande de Pride constitue non seulement une étape significative dans la croissance de Lion, mais aussi un tournant dans l'adoption et le déploiement de véhicules électriques lourds - une preuve supplémentaire que le fret zéro émission est ici, maintenant, » a déclaré Marc Bédard, Président et fondateur de Lion. « Nous espérons que ce déploiement initial de camions entièrement électriques marquera le début d'un partenariat à long terme et à plus grande échelle avec Pride. Nous travaillerons avec leur équipe pour nous assurer que les capacités de gestion des infrastructures et du parc de véhicules électriques soient intégrées en tandem afin d'optimiser leurs opérations électriques. »

« S'associer avec Lion pour nos initiatives de camionnage lourd zéro émission donne a Pride l'avantage unique de déployer ces véhicules sur la route à très court terme, et contribue significativement à notre objectif de véhicules 100% électriques, tout en acquérant une expérience inestimable au niveau des opérations zéro émission, » a dit le Président de Pride Group Enterprises, Sam Johal. « La capacité d'offrir du fret entièrement zéro émission à nos clients est une étape importante pour notre entreprise et notre environnement. Avec le support de Hitachi Capital, un de nos partenaires financier de longue date, nous sommes enthousiastes de nous associer avec un fabricants d'équipements d'origine de véhicules électriques canadien et de promouvoir la marque canadienne dans le marché nord-américain. »

En plus de fournir les véhicules, Lion supportera aussi Pride avec des aspects clés de l'électrification de flotte, incluant l'installation d'infrastructures de recharge adéquates ainsi que l'intégration à leurs opérations d'un système de télémétrie sophistiqué - des données importantes pour maximiser le retour sur investissement de flottes électriques. Les camions Lion6 et Lion8 ont une autonomie de 290 km et 270 km respectivement, et seront utilisés pour des opérations de transport régional.

Tous les véhicules Lion sont spécifiquement conçus pour une motorisation 100% électrique et sont construits à l'usine nord-américaine de Lion qui a une capacité de production annuelle de 2 500 véhicules. Dans la dernière décennie, Lion s'est imposé comme leader de l'industrie des véhicules lourds 100% électriques, ayant livré plus de 300 de ceux-ci en Amérique du Nord et avec plus de 10 millions de kilomètres parcourus depuis 2016.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant.

Thelionelectric.com

À propos de Pride Group Enterprises

Pride Group Enterprises, classé 28ième sur la liste Growth 500 en 2019, est une société privée diversifiée et la société mère de Pride Truck Sales, TPine Leasing Capital, TPine Truck Rental, Pride Group Logistics et Pride Fleet Solutions. Basée à Mississauga, l'entreprise est présente dans 15 autres endroits en Amérique du Nord. L'entreprise et ses filiales sont fiers d'être membres de NationaLease, l'une des plus grandes organisations de location de camions à service complet en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Pride Group, visitez le site web de l'entreprise https://pridegroupenterprises.com/.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « croire », « continuer », « prévoir », « envisager », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et par des mots comme « potentiel », « éventuel », « futur », « cible » et d'autres termes semblables qui indiquent des faits ou des tendances à venir ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives concernent, entre autres, les observations quant aux ventes potentielles, les opérations futures, les perspectives, les projets et les objectifs de la direction. Les déclarations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction de Lion, sans qu'il s'agisse d'une prédiction du rendement réel. Le lecteur est avisé que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins et qu'un investisseur ne doit pas considérer qu'ils se veulent une garantie, une prédiction ou une déclaration définitive d'un fait ou d'une probabilité.

Les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de Lion. Les déclarations prospectives se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sur d'autres facteurs que Lion estime appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, il n'est pas garanti que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes ou que la vision, les activités, les objectifs, les plans et les stratégies de Lion se réaliseront. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Lion, ou les événements ou développements futurs, diffèrent profondément de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives de Lion sont expressément présentées sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde concernant les déclarations prospectives ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Lion, ou les événements ou développements futurs, diffèrent profondément de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives se trouvent dans Formulaire F-4 déposé par Lion sous son profil sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

