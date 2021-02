MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Lion Électrique (Lion), un fabricant innovant de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui l'obtention d'une commande pour ses autobus scolaires 100% électriques auprès du district scolaire unifié de Los Angeles (LAUSD). Cette commande initiale de 10 autobus scolaires LionC, qui fait suite à la récente livraison par Lion d'autobus scolaires entièrement électriques au district scolaire unifié de Twin Rivers à Sacramento, renforce encore le leadership de Lion dans les autobus scolaires zéro émission en Californie et en Amérique du Nord.

« LAUSD est peut-être le district scolaire le plus connu des États-Unis, et nous sommes heureux d'avoir été choisis comme partenaire clé dans leur transition vers l'exploitation d'autobus scolaires zéro émission », a déclaré Marc Bédard, Président et fondateur de Lion Électrique. « Ces autobus entièrement électriques témoignent de l'engagement du district à améliorer l'environnement local et la santé de ses communautés, et nous sommes convaincus qu'ils répondront et dépasseront les attentes des conducteurs et des étudiants. »

LAUSD est le deuxième plus grand district scolaire des États-Unis, desservant plus de 600 000 élèves de la maternelle à la douzième année dans plus de 1000 écoles. Les limites du district s'étendent sur 1865 kilomètres carrés et comprennent la ville de Los Angeles ainsi que tout, ou une partie, de 31 municipalités et plusieurs régions non constituées en municipalités du sud de la Californie.

Lion a collaboré étroitement avec le district afin de s'assurer que ses autobus répondent aux exigences uniques posées par son étendue vaste et diversifiée. Chaque autobus LionC acheté a une autonomie de 250 kilomètres sur une seule charge et intègre une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants. Lion fournira également du soutien et de la formation à LAUSD depuis son Centre d'expérience récemment ouvert dans la région, situé à Alhambra, en Californie. Les autobus devraient être livrés au printemps 2021.

Les autobus électriques ont été financés en partie par le programme de remplacement des autobus scolaires de la California Energy Commission (CEC), et Lion a collaboré étroitement avec LAUSD pour ajouter des options supplémentaires aux spécifications de base de la CEC afin de répondre aux besoins uniques de ses itinéraires. Dans le cadre de ce programme, Lion s'est vu attribuer cinq des six catégories disponibles suite à des évaluations approfondies des spécifications techniques du système d'entraînement VÉ, des déploiements concrets et des capacités VÉ des fabricants d'équipement d'origine (FEO). Le CEC a classé Lion non seulement comme le fabricant le plus performant dans son évaluation technique, mais aussi comme le fabricant avec l'offre la plus compétitive en termes de coûts.

Au cours de la dernière décennie, Lion s'est imposé comme un chef de file de l'industrie des autobus scolaires 100% électriques, ayant livré plus de 300 autobus scolaires entièrement électriques en Amérique du Nord avec plus de 10 millions de kilomètres parcourus depuis 2016. Les véhicules de Lion sont distribués et entretenus via le réseau de Centres d'expérience de la société, dont deux sites en Californie, ainsi que des installations dans les états de New York, Washington, Floride et Arizona.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

