Lion fournira également une formation à Amazon et aux conducteurs des camions. Le programme d'entretien des camions Lion sera effectué par le réseau en forte expansion des Centres d'expérience Lion.

Les camions seront fabriqués à l'usine Lion de Saint-Jérôme, qui possède présentement une capacité de production de 2 500 véhicules électriques par année. Lion prévoit aussi ouvrir une importante usine de fabrication aux États-Unis dans un avenir rapproché afin de répondre à la demande significative et en croissance fulgurante pour ses véhicules électriques aux États-Unis.

L'offre de camions 100% électriques Lion se compose de camions de classe 5 à classe 8 disponibles sous diverses configurations, y compris des camions porteurs, des tracteurs, des camions réfrigérés, des nacelles et des camions de collectes. Les camions Lion sont pensés, conçus et fabriqués pour la propulsion électrique, sont offerts avec une capacité énergétique modulaire, acceptent toutes les technologies de recharge, offrent un système de recharge bi-directionnelle (vehicle-to-grid) et ont une autonomie allant jusqu'à 400 km. La gamme de camions urbains commerciaux de Lion s'appuie sur plus de 10 ans d'expérience de l'entreprise dans le développement de véhicules 100% électriques et de systèmes de batterie, y compris les 10 millions de kilomètres parcourus sur ses plates-formes depuis 2016. Les camions Lion sont disponibles aujourd'hui.

Au cours de la dernière décennie, Lion s'est imposé comme le leader de l'industrie des autobus scolaires 100% électriques, ayant livré plus de 300 autobus scolaires entièrement électriques aux États-Unis et au Canada.

Marc Bédard a ajouté « La conception et la fabrication de véhicules 100% électriques est un processus long et rempli de défis. Nous y travaillons depuis plus de 10 ans; avec l'expérience acquise, nous savons pertinemment ce qui fonctionne dans la pratique, mais aussi ce qui ne fonctionne qu'en théorie. Nous sommes dans une position unique pour pénétrer rapidement le marché des camions lourds en offrant un produit entièrement électrique inégalé, tel que nous l'avons fait au cours des dernières années dans le marché des autobus scolaires électriques. »

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Power Sustainable Capital, une filiale à part entière de Power Corporation (TSX: POW), est le principal actionnaire de Lion Électrique.

Lion Électrique, Le choix brillant

Thelionelectric.com

