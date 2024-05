MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), chef de file dans la fabrication de véhicules moyens et lourds 100 % électriques, a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») de manière virtuelle. Un total de 124 783 928 actions ordinaires (représentant approximativement 55,16 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée en ligne ou par procuration. Lion annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration de la Société avait fixé à dix le nombre d'administrateurs (les « administrateurs ») qui devaient être élus à l'assemblée. Chacun des dix candidats mentionnés dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 4 avril 2024 a été élu en tant qu'administrateur de Lion et demeurera en poste jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination de son successeur. Tous les candidats aux postes d'administrateurs étaient membres du conseil d'administration avant l'assemblée.

Candidat Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions Latasha Akoma 114 016 563 98,22 % 2 065 169 1,78 % Sheila C. Bair 113 007 227 97,35 % 3 074 505 2,65 % Marc Bedard 114 190 280 98,37 % 1 891 452 1,63 % Pierre Larochelle 114 172 085 98,35 % 1 909 647 1,65 % Dane L. Parker 113 277 138 97,58 % 2 804 594 2,42 % Ann L. Payne 113 319 897 97,62 % 2 761 835 2,38 % Pierre-Olivier Perras 110 993 760 95,62 % 5 087 972 4,38 % Michel Ringuet 115 383 513 99,40 % 698 219 0,60 % Lorenzo Roccia 112 690 903 97,08 % 3 390 829 2,92 % Pierre Wilkie 114 121 005 98,31 % 1 960 727 1,69 %

NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé au poste d'auditeur indépendant de Lion jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions 123 506 473 98,98 % 1 277 455 1,02 %

RENOUVELLEMENT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ

Le renouvellement du régime général de la Société, y compris toutes les options, droits et autres privilèges non attribués aux termes de ce régime, a été approuvé.

Votes pour % votes pour Contre % contre 109 800 222 94,59 % 6 281 538 5,41 %

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société www.thelionelectric.com, sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La Société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus 100 % électriques pour le transport scolaire. Lion, leader dans l'électrification des transports en Amérique du Nord, conçoit, fabrique et assemble tous les composants clés de ses véhicules : les châssis, les blocs-batteries, les cabines de camion et les carrosseries d'autobus.

Lion, constamment en quête de nouvelles technologies fiables, s'assure de fabriquer des véhicules aux caractéristiques uniques et spécialement adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des véhicules 100 % électriques améliorera grandement notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées au NYSE et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

