MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires

(l'« assemblée ») de manière virtuelle. Un total de 109 982 408 actions ordinaires (représentant approximativement 58 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée en ligne ou par procuration. Lion annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration de la Société avait fixé à huit le nombre d'administrateurs

(les « administrateurs ») qui devaient être élus à l'assemblée. Chacun des huit candidats mentionnés dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 29 mars 2022 a été élu en tant qu'administrateur de Lion et demeurera en poste jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination de son successeur. À l'exception d'Ann Payne, tous les candidats aux postes d'administrateurs étaient membres du conseil d'administration avant l'assemblée. Mme Payne est actuellement membre du conseil d'administration d'une société cotée en bourse et occupe des rôles de responsabilité au sein de plusieurs conseils d'administration d'organismes à but non lucratif.

« J'aimerais profiter de l'occasion pour accueillir officiellement Ann Payne au sein du conseil d'administration », a déclaré Pierre Larochelle, président du conseil d'administration. « Sa grande expérience en finances et au sein de sociétés publiques apportera une contribution inestimable à la société alors que nous poursuivons notre croissance. »

Candidat Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions Sheila C. Bair 102 436 005 99,18 % 844 545 0,82 % Marc Bedard 103 024 124 99,75 % 256 426 0,25 % Pierre Larochelle 102 915 870 99,65 % 364 680 0,35 % Ann L. Payne 103 110 564 99,84 % 169 986 0,16 % Pierre-Olivier Perras 101 865 091 98,63 % 1 415 459 1,37 % Michel Ringuet 103 051 838 99,78 % 228 712 0,22 % Lorenzo Roccia 103 043 993 99,77 % 236 557 0,23 % Pierre Wilkie 102 797 714 99,53 % 482 836 0,47 %

NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé au poste d'auditeur indépendant de Lion jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions 109 744 007 99,78 % 238 401 0,22 %

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société ir.thelionelectric.com, sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: Isabelle Adjahi, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450 432-5466, poste 171