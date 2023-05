MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») de manière virtuelle. Un total de 128,697,659 actions ordinaires (représentant approximativement 58 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée en ligne ou par procuration. Lion annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration de la Société avait fixé à dix le nombre d'administrateurs (les « administrateurs ») qui devaient être élus à l'assemblée. Chacun des dix candidats mentionnés dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 19 avril 2023 a été élu en tant qu'administrateur de Lion et demeurera en poste jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination de son successeur. Tous les candidats aux postes d'administrateurs étaient membres du conseil d'administration avant l'assemblée.

Candidat Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions Latasha Akoma 119 652 631 99,63 % 447 513 0,37 % Sheila C. Bair 118 397 258 98,58 % 1 702 886 1,42 % Marc Bedard 119 705 396 99,67 % 394 748 0,33 % Pierre Larochelle 119 691 639 99,66 % 408 505 0,34 % Dane L. Parker 119 696 886 99,66 % 403 258 0,34 % Ann L. Payne 118 440 176 98,62 % 1 659 968 1,38 % Pierre-Olivier Perras 117 246 333 97,62 % 2 853 811 2,38 % Michel Ringuet 119 696 919 99,66 % 403 225 0,34 % Lorenzo Roccia 118 411 055 98,59 % 1 689 089 1,41 % Pierre Wilkie 119 680 898 99,65 % 419 246 0,35 %

NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé au poste d'auditeur indépendant de Lion jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions 128 326 823 99,71 % 370 836 0,29 %



Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société www.thelionelectric.com, sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus. Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

