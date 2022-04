MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyen et lourd 100 % électriques, a annoncé aujourd'hui que sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire »), les documents de procuration et les documents relatifs à l'assemblée ont été mis à la disposition des actionnaires en vue de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui se tiendra sous forme virtuelle seulement le 6 mai 2022.

La Société a également annoncé qu'elle avait déjà déposé son rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (le « rapport annuel ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 29 mars 2022.

La circulaire et les documents de procuration connexes ainsi que le rapport annuel et les états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, de même que le rapport de l'auditeur indépendant s'y rapportant ainsi que le rapport de gestion connexe (les « états financiers annuels »), peuvent aussi être consultés sur le site Web de la Société au ir.thelionelectric.com, sous son profil sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Les actionnaires peuvent obtenir sans frais une copie papier de la circulaire, des états financiers annuels et du rapport annuel en communiquant avec l'équipe des relations avec les investisseurs au [email protected].

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: Isabelle Adjahi, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450 432-5466, poste 171