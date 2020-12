Un manufacturier de premier plan de véhicules de poids moyens et lourds 100% électriques présente la technologie de charge bidirectionnelle dans une nouvelle vidéo.

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (Lion), un fabricant innovant de véhicules urbains de poids moyens et lourds zéro émission spécialement conçus pour être entièrement électriques, est heureux d'annoncer qu'il a réussi à utiliser ses autobus scolaires électriques pour fournir de l'électricité aux clients des services publics de Con Edison, dans le cadre du déploiement pilote véhicule-réseau (V2R) de l'entreprise à White Plains, New York.

Une nouvelle vidéo présentant le projet peut être vue ici : https://youtu.be/wAiFLP43_rA

Le projet, qui a débuté en 2018 avec un partenariat entre Lion, Nuvve, le district scolaire de White Plains et National Express, est connu par l'entreprise pour être le premier déploiement réussi dans l'État de New York d'un pilote véhicule-réseau dans lequel l'électricité circule des autobus scolaires électriques au réseau - marquant une étape importante dans l'avancement de la technologie V2R en Amérique du Nord. Grâce à ce déploiement, Con Edison est désormais en mesure de transmettre avec succès l'énergie des autobus scolaires LionC du district scolaire de White Plains au réseau, laquelle énergie peut ensuite être distribuée aux clients grâce à la technologie V2R de Nuvve.

Le succès de ce premier déploiement pilote de V2R est significatif car il sert d'exemple de la façon dont les autobus scolaires - qui sont idéaux pour l'intégration V2R en raison de leur modèle d'utilisation quotidienne et de leur stockage de nuit - peuvent être utilisés pour revendre l'électricité au réseau lorsque la demande en énergie est élevée, ce qui permet aux opérateurs d'économiser de l'argent et de contribuer à l'état du réseau. Ainsi, tous les autobus et véhicules lourds Lion sont équipés de série avec la technologie V2R à bord, offrant de nouvelles opportunités de retour sur investissement à ses clients.

Alors que les gouvernements du monde entier poursuivent des objectifs de plus en plus ambitieux de carboneutralité basés en grande partie sur les sources d'énergie renouvelables et le transport zéro émission, l'intégration du V2R devient un outil de plus en plus important dans l'équilibrage des réseaux - en particulier si l'on tient compte de l'offre de pointe élevée inhérente aux sources d'énergie renouvelables.

« V2R est un mot à la mode dans l'industrie des véhicules électriques depuis de nombreuses années, mais nous avons maintenant prouvé que V2R est réel grâce à nos excellents partenaires que sont Con Edison, Nuvve, le district scolaire White Plains et National Express. Ce grand projet est le résultat d'un travail d'équipe et d'une innovation exceptionnels entre les partenaires », a déclaré Marc-André Pagé, Vice-président, Opérations commerciales chez Lion Électrique. « Cette étape importante pour le V2R décrit la coopération requise entre les services publics, les exploitants de flottes, les districts scolaires et les organismes de réglementation pour mettre en œuvre avec succès un projet de cette envergure. Lion est très fier de ce premier déploiement réussi de V2R et est équipé pour soutenir le déploiement d'autres projets similaires à travers l'Amérique du Nord. »

La recharge et la décharge V2R ont lieu dans les installations de North White Plains, où les autobus restent branchés sur un chargeur lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les batteries sont chargées lorsque la demande en énergie est faible, et les chargeurs sont programmés pour inverser le flux d'énergie dans le réseau à des moments où les autobus ne sont pas en fonction. En facturant lorsque la demande et le prix de l'électricité sont faibles, et en déchargeant lorsque la demande est élevée, les opérateurs peuvent économiser de l'argent sur les coûts énergétiques de leur flotte.

La flotte de cinq autobus LionC est exploitée pour le district scolaire par National Express, qui prend également en charge les coûts énergétiques pendant l'année scolaire. Con Edison, la New York State Energy Research and Development Authority et National Express ont collaboré à l'achat de la flotte d'autobus électriques, tandis que Lion a aidé à la conception du projet.

« Nous croyons que les autobus scolaires électriques peuvent être l'occasion d'atteindre deux des objectifs de notre entreprise, à savoir la réduction des émissions de carbone et le maintien de notre fiabilité de pointe », a déclaré Brian Ross, Gestionnaire de projet chez Con Edison. « Nous innovons pour aider notre état et notre région à atteindre un avenir énergétique propre dans lequel les véhicules électriques joueront un rôle important. »

« Notre plateforme logicielle V2R est conçue pour fournir des services de réseau tels que ceux à Con Edison à partir d'autobus scolaires électriques », a déclaré Gregory Poilasne, Président et PDG de Nuvve Corp. « Les autobus électriques offrent un environnement plus propre aux communautés et contribuent à réduire les émissions de CO2 tout en garantissant que les besoins en énergie pour la conduite sont satisfaits chaque jour. »

« Nos opérateurs sont déterminés à permettre le succès de l'électrification des autobus scolaires et du V2R pour le district scolaire de White Plains, la sécurité et la fiabilité restant nos principales priorités », a déclaré Charlie Bruce, Vice-président senior du développement des affaires chez National Express.

Tous les véhicules de Lion sont spécialement conçus pour la propulsion électrique à partir de zéro et sont fabriqués dans l'usine nord-américaine de Lion, qui a actuellement une capacité de production de 2 500 véhicules électriques par an. Au cours de la dernière décennie, Lion s'est imposé comme un chef de file de l'industrie des autobus scolaires 100% électriques, ayant livré plus de 300 autobus scolaires entièrement électriques en Amérique du Nord avec plus de 10 millions de kilomètres parcourus depuis 2016.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant.

Thelionelectric.com

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: Patrick Gervais, Lion Électrique, Vice-président, Marketing et communications, [email protected], Mobile : (514) 992-1060

Liens connexes

thelionelectric.com