Lion Électrique annonce la production de son premier autobus scolaire fabriqué aux États-Unis dans son usine de Joliet dans l'Illinois

JOLIET, Ill., le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La compagnie Lion Électrique (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), l'un des principaux fabricants de véhicules moyens et lourds entièrement électriques, annonce aujourd'hui que la Société a produit son premier autobus scolaire LionC zéro-émission dans son usine américaine située à Joliet, dans l'Illinois.

« Aujourd'hui est une étape importante pour Lion. Au nom de toute l'équipe de direction, je tiens à exprimer ma gratitude à tous nos employés pour leur engagement et leur dévouement au cours des derniers mois, alors que nous avons transitionné de la coquille vide d'un bâtiment de Joliet, à la fabrication de notre premier autobus scolaire zéro-émission fabriqué aux États-Unis, et cela en à peine 18 mois », a déclaré Eric Pansegrau, Directeur Général de l'usine de fabrication à Joliet. « Nous sommes ravis de désormais amorcer l'étape de la production, avec un accent initial sur le LionC, notre autobus scolaire entièrement électrique. Nous ne ménagerons aucun effort pour augmenter progressivement la cadence de production, ce qui, selon nous, s'étalera sur les prochains trimestres ».

Lion a mis à profit l'expérience et les connaissances acquises lors de la fabrication du LionC à l'usine de Saint-Jérôme au cours des sept dernières années, pour assurer la production de la première unité dans l'usine de Joliet, dans l'Illinois. La production du premier LionC intervient à un moment où la demande du marché pour les autobus scolaires entièrement électriques augmente, stimulée par le programme Clean School Bus de l'Agence américaine de protection de l'environnement (« EPA »). Dans le cadre de ce programme, en octobre dernier, l'EPA a attribué à des commissions scolaires dans tout le pays, du financement pour plus de 2 200 autobus électriques. Il s'agissait de la première ronde de financement au cours de laquelle 968 millions de dollars, sur les 5 milliards de dollars qui seront alloués au cours des cinq prochaines années, ont été octroyés. Lion est idéalement positionnée pour soutenir les commissions scolaires dans leur transition, en les épaulant par le biais d'un écosystème complet de produits et services pour l'électrification, et en s'appuyant sur son expérience de mise en circulation de plus de 700 autobus scolaires et camions entièrement électriques, qui ont parcouru plus de 15 millions de kilomètres en conditions réelles d'opération.

Dans un premier temps, Lion se concentrera sur la fabrication initiale des autobus scolaires entièrement électriques sur son site de Joliet, et en augmentera progressivement la cadence de production, à partir du quatrième trimestre de 2022. Le site de Joliet devrait, à terme, atteindre une production annuelle de 20 000 autobus et camions entièrement électriques, une fois la chaîne de production des camions opérationnelle, et une fois la progression graduelle de la cadence de production terminée.

