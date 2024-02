MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 le 29 février 2024, avant l'ouverture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu la même journée à 8 heures 30, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le (404) 975-4839 ou le (833) 470-1428 (sans frais) utilisant le code d'accès : 863541. Vous pouvez également accéder à l'appel via une webdiffusion en direct, sur la page « Événements et présentations » de la section « Investisseurs » du site Internet de la Société à l'adresse www.thelionelectric.com. Une archive de l'événement sera disponible peu de temps après la conférence téléphonique.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La Société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus 100 % électriques pour le transport scolaire. Lion, leader dans l'électrification des transports en Amérique du Nord, conçoit, fabrique et assemble tous les composants clés de ses véhicules : les châssis, les blocs-batteries, les cabines de camion et les carrosseries d'autobus.

Lion, constamment en quête de nouvelles technologies fiables, s'assure de fabriquer des véhicules aux caractéristiques uniques et spécialement adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des véhicules 100 % électriques améliorera grandement notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées au NYSE et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE: Isabelle Adjahi, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450 432-5466, poste 171