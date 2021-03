MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Lion Électrique (Lion), un fabricant innovant de camions et d'autobus 100% électriques, a annoncé aujourd'hui la construction d'une usine de batteries et d'un centre d'innovation au Québec.

Cette usine, à la fine pointe de la technologie, devrait débuter ses opérations en début 2023 afin de produire des modules et des ensembles de batteries, à partir de cellules Lithium-ion. La construction de cette usine est planifiée débuter au cours des prochains mois et l'emplacement sera divulgué sous peu.

Ce projet représente un investissement d'environ 185 M$CAD de dollars pour Lion, qui bénéficiera d'un important appui des gouvernements fédéral et provincial d'environ 100 M$CAD (à la hauteur de 50 M$CAD chacun). Avec cette usine, Lion prévoit réduire considérablement le coût de ses véhicules, tout en assurant le contrôle d'une composante clé de sa chaîne d'approvisionnement. La batterie étant la composante la plus coûteuse des véhicules électriques, cette nouvelle installation aura une incidence directe sur le développement du transport électrique lourd, tout en offrant d'importants bénéfices tant sur le plan environnemental qu'économique.

Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ainsi que le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de M. Marc Bédard, le président-fondateur de Lion Électrique.

Une étape charnière pour Lion

Avec une capacité prévue de production annuelle de batteries de 5 gigawatt-heure, Lion pourra électrifier environ 14 000 véhicules de poids moyens et lourds par année. L'usine et le centre d'innovation offriront plusieurs avantages stratégiques à Lion, incluant une réduction du coût de production des systèmes de batteries et une sécurité en approvisionnement des ensembles batteries. Hautement automatisée, l'usine de Lion prévoit produire un module batterie à toutes les 11 secondes et un ensemble batterie aux 5 minutes. Lion Électrique sera le premier constructeur canadien de véhicules de poids moyens et lourds à se doter d'installations de fabrication d'ensembles batteries automatisées et à la fine pointe de la technologie.

Le centre d'innovation de Lion sera axé sur la recherche et développement, permettant ainsi de nouvelles avancées sur la performance, l'autonomie, le stockage d'énergie, la conception et le développement de produits innovants. En outre, il donnera à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux technologies émergentes.

Au-delà de la création de nombreux emplois de qualité au Québec -- 135 emplois directs, et des centaines d'emplois indirects seront créés dans la région et ailleurs -- ce nouvel établissement constituera un maillon essentiel d'une chaîne d'approvisionnement spécialisée et essentielle à l'électrification des transports.

Citations

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous continuons de prendre des mesures pour soutenir nos entreprises canadiennes, investir dans l'innovation et protéger l'environnement. C'est grâce à des entreprises comme Lion Électrique que nous accélérons notre transition vers une économie résiliente, compétitive et axée sur la croissance propre. »

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Au Québec, nous avons la chance de compter sur des leaders tels que la compagnie Lion Électrique pour nous aider à bâtir une économie plus verte et durable. Grâce à ses nouvelles installations à la fine pointe de la robotisation, l'entreprise pourra accroître sa productivité et contribuer encore plus à la croissance de notre économie. Dans le contexte actuel de relance, c'est le genre d'initiative capable d'amener le Québec à se démarquer au sein de filières porteuses, comme celle des batteries, et que mon gouvernement s'engage à soutenir. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Synonyme d'innovation et d'audace entrepreneuriale, Lion est un acteur essentiel dans le cheminement du Canada vers un avenir axé sur la croissance verte et durable. Les investissements comme celui d'aujourd'hui favorisent non seulement la création de bons emplois et notre prospérité à long terme, mais positionnent aussi le Canada comme chef de file en matière de transports électriques. L'électrification des transports est un levier majeur pour atteindre à la fois nos objectifs économiques et climatiques. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer et d'accompagner Lion dans cette importante étape de sa croissance. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cette nouvelle usine contribuera au développement de la filière des batteries, une priorité pour notre gouvernement, de même qu'à l'essor de La compagnie Lion Électrique. L'entreprise est d'ailleurs de plus en plus reconnue en Amérique du Nord pour ses autobus scolaires et ses camions électriques alors qu'elle connaît une belle croissance, comme en témoignent les importants contrats obtenus récemment avec Amazon et le CN, entre autres. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Lion est un joueur important de l'écosystème québécois et canadien en électrification des transports. Cette usine permettra à Lion d'intégrer un élément fondamental de la chaîne d'approvisionnement de nos véhicules électriques. Grâce aux prêts des gouvernements fédéral et provincial, nous pourrons désormais fabriquer au Canada ce que nous importions auparavant. Lion, le Québec et le Canada y gagneront, tant sur le plan économique qu'environnemental, au grand bénéfice des générations à venir. »

Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. L'entreprise pense, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Lion croit que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement l'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant.

Thelionelectric.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « croire », « continuer », « prévoir », « envisager », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et par des mots comme « potentiel », « éventuel », « futur », « cible » et d'autres termes semblables qui indiquent des faits ou des tendances à venir ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives concernent, entre autres, les observations quant aux ventes potentielles, les opérations futures, les perspectives, les projets et les objectifs de la direction. Les déclarations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction de Lion, sans qu'il s'agisse d'une prédiction du rendement réel. Le lecteur est avisé que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins et qu'un investisseur ne doit pas considérer qu'ils se veulent une garantie, une prédiction ou une déclaration définitive d'un fait ou d'une probabilité.

Les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de Lion. Les déclarations prospectives se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sur d'autres facteurs que Lion estime appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, il n'est pas garanti que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes ou que la vision, les activités, les objectifs, les plans et les stratégies de Lion se réaliseront. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Lion, ou les événements ou développements futurs, diffèrent profondément de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives de Lion sont expressément présentées sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde concernant les déclarations prospectives ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Lion, ou les événements ou développements futurs, diffèrent profondément de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives se trouvent dans Formulaire F-4 déposé par Lion sous son profil sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

