JOLIET, Ill., le 11 août 2022 /CNW/ - La Compagnie Lion Électrique (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), fabricant de premier plan de véhicules moyens et lourds entièrement électriques, a accueilli dans ses nouvelles installations le sénateur américain Dick Durbin; le membre du Congrès Bill Foster (onzième district congressionnel de l'Illinois); le gouverneur de l'Illinois J.B. Pritzker; le président et chef de la direction de l'Illinois Manufacturer's Association, Mark Denzler, ainsi que le chef de la direction de ComEd, Gil Quiniones. Étaient également présents Douglas Aburano, directeur de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (« EPA »), division des programmes atmosphériques, maire de Joliet, Bob O'Dekirk, ainsi que Haj Young, chef de la direction d'Econergy. Tous étaient les invités de Lion à l'occasion d'une visite préinaugurale de sa future usine de fabrication située à Joliet, en Illinois.

Les participants à l'événement ont été conviés à entendre des allocutions portant sur les investissements dans la fabrication propre effectués par le gouvernement fédéral, à visiter les installations de Lion, et même à faire un tour de piste dans les camions lourds et autobus scolaires entièrement électriques de la Société.

« Nous sommes absolument ravis d'accueillir le sénateur Durbin, le membre du Congrès Foster, le gouverneur Pritzker, ainsi que Messieurs Denzler, Quiniones, Aburano, O'Dekirk et Young à Joliet aujourd'hui pour leur donner un aperçu des progrès réalisés dans notre usine. En effet, nous prévoyons de commencer à y fabriquer des autobus entièrement électriques "Made in America" d'ici la fin de l'année. Nos invités ont ainsi eu l'occasion d'inspecter de visu nos véhicules lourds à zéro émission. Le soutien et l'enthousiasme que nous avons reçus de la part des organisations et des parties prenantes de l'Illinois ont été remarquables, et nous sommes impatients de continuer à renforcer nos liens avec l'État, tout en contribuant à la relance de la fabrication propre aux États-Unis », a déclaré Brian Piern, directeur commercial de Lion Électrique.

« Dans les derniers jours, le Congrès américain a travaillé à aborder certains des plus grands défis faisant face aux Américains de nos jours - partant des factures énergétiques et du changement climatique allant jusqu'aux problèmes des chaînes d'approvisionnement et de la pollution de l'air - et nous avons fait un progrès historique à ces égards, » dit le sénateur américain Dick Durbin. « L'Inflation Reduction Act permet des investissements clés dans la filière énergétique américaine afin de contrer le changement climatique tout en abaissant le coût des factures en énergie et en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans le domaine de l'énergie propre en Illinois. »

« Je suis fier que des fabricants comme Lion Électrique investissent ici, dans l'Illinois, et contribuent à faire de notre région un leader dans le secteur des véhicules électriques. Située à proximité de prestigieux laboratoires nationaux comme le Fermi Accelerator National Laboratory et l'Argonne National Laboratory, l'industrie des véhicules électriques bénéficiera de la recherche de pointe pour ouvrir la voie à la prochaine génération de technologies énergétiques respectueuses de l'environnement. Les investissements effectués dans la région doteront notre main-d'œuvre diversifiée et hautement qualifiée des outils nécessaires à la mise en place d'une économie plus propre et plus forte pour demain », a déclaré Bill Foster, représentant de l'Illinois (pour le onzième district congressionnel des États-Unis).

« L'Illinois fait présentement ses marques en tant que leader de la révolution en énergie propre, » mentionne le gouverneur J.B. Pritzker. « Lion Électrique, ayant son empreinte de production la plus vaste au pays ici-même à Will County, est une des entreprises à l'avant-garde de cette révolution. Ensemble, nous créons de nouveaux emplois et bâtissons un état, un pays et un monde plus propre et durable. »

« ComEd est fière de s'associer à Lion Électrique pour assurer l'alimentation électrique de sa nouvelle usine de Joliet. Celle-ci jouera un rôle essentiel pour aider à répondre à la demande croissante de véhicules électriques, ici même dans l'Illinois, ainsi que dans tout le pays », a déclaré Gil C. Quiniones, chef de la direction de ComEd. « En collaboration avec des partenaires de l'État, du gouvernement fédéral et du monde des affaires, ComEd s'engage à faire les investissements nécessaires maintenant pour aider nos clients à effectuer la transition vers les véhicules électriques et d'autres technologies propres qui amélioreront la qualité de l'air comme la santé de nos collectivités les plus touchées par la pollution. Une telle collaboration est essentielle, dans un contexte où nous nous efforçons de lutter contre les changements climatiques et de créer un avenir énergétique sain pour tous dans l'Illinois. »

« Des fabricants qui se démarquent par leur caractère novateur, comme Lion Électrique, ouvrent la voie à un avenir plus propre et plus durable. Les fabricants ont réduit leurs émissions plus que tout autre secteur depuis 1990 tout en augmentant la production économique. Les bus à zéro émission qui seront construits dans l'Illinois et financés dans le cadre du programme Clean School Bus aideront les districts scolaires de tout l'État à moderniser leurs parcs automobiles destinés au transport des enfants, tandis que les camions lourds entièrement électriques de Lion contribueront aux efforts de décarbonisation des parcs commerciaux », a pour sa part déclaré Mark Denzler, chef de la direction de l'Illinois Manufacturer's Association.

L'événement représente la deuxième visite d'importance du Congrès à la future usine de fabrication ultramoderne de Lion à Joliet, et a mis en évidence les investissements réalisés dans l'électrification dans le cadre du Infrastructure Investment and Jobs Act (« IIJA »). L'IIJA prévoit un financement de 5 milliards de dollars pour l'adoption de bus scolaires propres, ce financement étant administré par l'EPA, ainsi que 7,5 milliards de dollars pour la mise en place d'infrastructures de recharge essentielles dans tout le pays, afin d'accélérer la transition du secteur des transports vers l'électrification. Les demandes de subvention pour le programme Clean School Bus de l'EPA sont acceptées dès maintenant, la date limite pour l'attribution de la première tranche de 500 millions de dollars tombant le 19 août. Lion pense être idéalement positionnée pour aider ses clients à demander et à obtenir un tel financement grâce à son équipe d'experts en subventions.

Lion construit actuellement son usine de 83 600 m2 (900 000 pi2) à Joliet, qui représentera la plus grande empreinte de la Société aux États-Unis. La nouvelle usine l'aidera à répondre à la demande croissante du marché pour des véhicules à zéro émission « Made in America ». La Société devrait vraisemblablement commencer à fabriquer commerciale des véhicules 100 % électriques à Joliet au cours de la deuxième moitié de 2022.

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et fabriquons des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8, des autobus et des minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs des composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincue que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables, notamment la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dans le présent communiqué, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, notamment les déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion concernant l'offre et la vente d'actions ordinaires aux termes du programme de placement au cours du marché, constituent des déclarations prospectives et devraient être évaluées comme telles.

Les déclarations prospectives se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », « continuer », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d'autres expressions similaires, notamment l'emploi du futur ou du conditionnel, et d'autres termes semblables qui prédisent ou indiquent des tendances ou des événements futurs ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant l'offre et la vente d'actions ordinaires dans le cadre du programme de placement au cours du marché, y compris le moment et le montant de ces opérations, ainsi que l'emploi du produit éventuel tiré du programme de placement au cours du marché.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu'elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non à l'avenir. Ces risques et incertitudes sont décrits plus amplement dans le supplément de prospectus canadien, dans le supplément de prospectus américain et à la rubrique 23.0, « Facteurs de risque », du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2021. Bon nombre de ces risques dépassent la capacité de contrôle et de prévision de la direction de Lion. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont expressément formulées, dans leur ensemble, sous réserve de la présente mise en garde et des facteurs de risque énoncés dans le supplément de prospectus canadien, dans le supplément de prospectus américain, dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2021 et dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes compétentes et de la SEC.

Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations prospectives formulées aux présentes. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Lion n'assume aucune obligation, et se dégage expressément de tout devoir, de mettre à jour, de réviser ou d'examiner toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

