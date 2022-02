MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui sa participation aux conférences pour les investisseurs suivantes :

34th Annual Roth Conference

Date: Lundi14 mars 2022

Lieu: Dana Point, CA

2022 Desjardins Diversified Conference

Date: Jeudi 17 mars 2022

Lieu: virtuel

50th Annual Scotia Howard Weil Energy Conference

Date: Mardi 22 mars 2022

Lieu: virtuel

Lorsqu'il sera fourni, le lien vers la diffusion sur le web des conférences sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site web de la société à l'adresse suivante www.thelionelectric.com

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs des composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincue que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

Renseignements: Personnes-ressources : Isabelle Adjahi, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450 432-5466, poste 171