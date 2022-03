MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules de poids moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui plusieurs partenariats clés avec des monteurs de camions afin de proposer de nouvelles options de carrosseries réfrigérées, de carrosseries pour marchandises sèches et de carrosseries à plateau en aluminium entièrement électrifiées pour son camion urbain zéro-émission Lion6. Les nouveaux partenariats comprennent des options d'équipement auprès de leaders du secteur, tels que Morgan Truck Body, Thermo King, Knapheide et CM Truck Beds.

Plusieurs véhicules Lion6 sont exposés à la Work Truck Week 2022, qui se déroule du 8 au 11 mars à Indianapolis (kiosque Lion n° 2625), notamment :

Lion6 équipé d'un concept de boîte réfrigérée 100% électrique en partenariat avec Morgan Truck Body et Thermo King (kiosque Morgan n° 4949);

en partenariat avec Morgan Truck Body et (kiosque Morgan n° 4949); Lion6 avec plateforme de camion en aluminium de 18 pieds avec espace de rangement intégré en partenariat avec Knapheide (kiosque Lion n° 2625);

en partenariat avec Knapheide (kiosque Lion n° 2625); Lion6 avec plateforme de camion en aluminium (26 pieds) en partenariat avec CM Truck Beds (kiosque CM n° 5159).

Les participants à la Work Truck Week auront aussi l'occasion de découvrir la carrosserie légère et aérodynamique d'un camion de cargaison sèche Lion6, entièrement électrique, en partenariat avec Morgan Truck Body, qui sera disponible pour des essais lors de l'événement Work Truck Week Ride & Drive, qui aura lieu les 9 et 10 mars de 11 h à 15 h 30.

« La grande variété de composantes d'amélioration que nous présentons cette année à la Work Truck Week est la preuve que l'électrification est possible pour un large éventail de flottes de camions, allant des flottes de cargaisons sèches à celles qui ont des besoins thermosensibles. Nous sommes heureux de travailler en étroite collaboration avec quatre leaders de l'industrie alors que nous progressons vers un avenir zéro-émission dans le secteur du camionnage, et nous poursuivons notre travail pour vous présenter de nouvelles applications pour nos véhicules de classe 5 à classe 8 », a déclaré Brian Piern, chef des affaires commerciales chez Lion Électrique.

Un châssis de camion urbain polyvalent et durable

Le Lion6 est un camion urbain de classe 6 zéro-émission construit sur la base de l'expérience acquise par Lion en mettant sur la route plus de 550 véhicules lourds entièrement électriques, qui ont parcouru plus de 14 millions de kilomètres à ce jour. Offrant une autonomie de 320 km sur une seule charge, le Lion6 est conçu et construit pour être 100 % électrique dès le départ, sans les compromis techniques et les déchets inhérents aux plates-formes adaptées à partir de conceptions traditionnelles à moteur à combustion interne.

Le Lion6 bénéficie également du système de gestion thermique de la batterie (BTMS) exclusif à Lion, qui maintiennent la température de la batterie dans la plage de fonctionnement idéale. Le résultat est une performance optimale dans des environnements extrêmement chauds et froids avec un impact minimal sur l'autonomie, comme l'ont prouvé les clients des camions Lion qui travaillent actuellement dans des conditions difficiles dans certaines des régions les plus froides des États-Unis et du Canada.

Cette technologie de batterie peut être exploitée non seulement pour la propulsion, mais aussi pour alimenter simultanément l'unité de réfrigération d'un véhicule - comme démontré par la carrosserie du camion concept réfrigéré électrifié présenté à la Work Truck Week par Morgan Truck Body. Monté sur un châssis Lion6 et utilisant une unité réfrigérée entièrement électrique Thermo King, le concept comprend également une carrosserie de camion de 24 pieds qui est parfaitement intégrée aux systèmes du véhicule Lion Électrique et alimentée par les batteries embarquées du véhicule - éliminant ainsi les émissions et la pollution sonore causées par les unités de réfrigération diesel.

Grâce aux nouvelles options d'amélioration de plateau à ridelles en plus des carrosseries pour transporter les marchandises solides, la technologie du Lion6 peut être adaptée à une grande variété de tâches. Le nouveau partenariat de Lion avec Knapheide offre aux flottes de travail l'option d'un plateau à ridelles électrifié en aluminium léger de 18 pieds, qui comprend également un espace de rangement fermé derrière la cabine du camion pour sécuriser l'équipement de travail. Lion a également présenté une option d'un plateau à ridelles transformé plus grand pour le Lion6 avec une nouvelle plateforme en aluminium de 26 pieds en partenariat avec CM Truck Beds. En outre, une carrosserie innovante pour le transport de marchandises solides de Morgan Truck Body a été présentée lors de la Work Truck Week, tirant parti de matériaux légers pour améliorer la charge utile et de caractéristiques aérodynamiques innovantes, telles que des jupes latérales pour maximiser l'autonomie.

Ces nouvelles options d'améliorations font du Lion6 la solution zéro émission parfaite pour la dernière étape de la livraison, avec tous les avantages que les camions électriques ont à offrir - y compris un coût total de possession avantageux par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne. L'adoption de camions électriques peut permettre aux opérateurs de réaliser d'importantes économies, grâce à la réduction des besoins de maintenance et des coûts énergétiques. Avec moins de pièces mobiles et des éléments d'entretien préventif tels que les lubrifiants, les filtres, les courroies et autres, les camions Lion permettent de réaliser des économies d'entretien allant jusqu'à 60 % et des économies d'énergie allant jusqu'à 80 %.

Citations :

« La collaboration de Morgan avec Lion Électrique sur notre nouveau concept de boîte réfrigérée démontre notre engagement à fournir des solutions innovantes de mise à niveau des VÉ. Nous sommes fermement déterminés à fournir les meilleures solutions de leur catégorie à nos clients dans leur transition vers un avenir zéro-émission. »

--Tom Diez, vice-président des ventes et du marketing chez Morgan Truck Body

« Thermo King est engagé à fournir à nos clients un portfolio de solutions de transports 100% entièrement électrique pour chaque segment de la chaîne du froid d'ici 2025. Former des partenariats avec les leaders respectés et innovants de l'industrie nous permettra de s'assurer que notre nouvelle ligne de produits électrifiés respecte le même niveau de qualité, de performance et de fiabilité que nos clients attendent de Thermo King. »

-- Chris Tanaka, Vice-Président, Gestion des produits, Thermo King Americas

« La plate-forme en aluminium de Knapheide est une amélioration parfaite pour le camion Lion6 à zéro émission, pour une variété d'utilisations de livraison du dernier kilomètre. Nous sommes ravis de collaborer avec Lion et ses clients pour répondre à leurs besoins et leurs objectifs dans le futur. »

--Mandar D. Dighe, vice-président, ventes et marketing, Knapheide

« CM Truck Beds s'est engagé dans la constante évolution de l'espace des camions de travail. En tant que premier fabricant nord-américain de carrosseries en aluminium, nos produits sont bien positionnés dans le segment des véhicules électriques, car nous nous concentrons sur une charge utile accrue et une meilleure capacité de remorquage. Notre activité est axée sur des processus de fabrication respectueux de l'environnement et sur la conception de produits destinés au segment des transports à zéro émission. Alors que notre industrie continue de changer, nous nous tiendrons prêts à répondre aux besoins des flottes de destination finale qui souhaitent maximiser la distance dans leurs opérations de flotte tout en transportant des marchandises. »

--Joe Lewis, vice-président d'ATW Truck Equipment, l'unité commerciale d'ATW qui comprend CM Truck Beds

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant

Thelionelectric.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Dans le présent communiqué, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, notamment des déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion, constituent des déclarations prospectives et devraient être traitées ainsi. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes comme « croire », « continuer », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », et « projeter », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et par des mots comme « potentiel », « éventuel », « futur », « cible », « tendances », « indications », « estimations » et d'autres termes semblables qui indiquent des faits ou des tendances à venir ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes.

La Société a formulé un certain nombre d'hypothèses économiques, commerciales et opérationnelles lors de la préparation et de la formulation de certains énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, notamment le fait que Lion sera en mesure de conserver et d'embaucher du personnel clé et de maintenir des relations avec les clients, les fournisseurs ou d'autres partenaires commerciaux, que Lion continuera d'exploiter ses activités dans le cours normal de ses affaires, que Lion sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance, que Lion sera en mesure d'achever avec succès et en temps opportun la construction de son usine de fabrication aux États-Unis, de son usine de batteries au Québec et de son centre d'innovation, que Lion ne subira pas d'interruption importante de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles, que Lion sera en mesure de maintenir sa position concurrentielle, que Lion continuera d'améliorer ses contrôles internes et systèmes opérationnels, financiers et autres pour gérer sa croissance et son envergure et que ses résultats d'exploitation et sa situation financière ne seront pas touchés défavorablement, que Lion sera en mesure de maintenir - directement et indirectement, notamment par l'entremise de ses clients - les avantages qu'elle tire des subventions gouvernementales et des incitations économiques et que Lion sera en mesure d'obtenir des fonds supplémentaires par un financement par capitaux propres ou un financement par emprunt selon des modalités acceptables pour Lion. Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion à la lumière de l'expérience de son équipe de direction et de la perception de celle-ci des tendances passées, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes.

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes étant donné qu'elles se rapportent à des faits et dépendent de circonstances qui pourraient se concrétiser ou non dans l'avenir. Lion estime que ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : tout changement défavorable dans les conditions économiques, commerciales, de marché, financières, politiques et juridiques générales aux États-Unis et au Canada, y compris les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19, l'émergence de variants de la COVID-19 et le taux variables de vaccination dans divers pays; l'incapacité de Lion à fabriquer et à distribuer ses véhicules à grande échelle avec succès et de manière économique et à répondre aux besoins commerciaux de ses clients; la dépendance de Lion à l'égard des dirigeants clés et toute incapacité à attirer et/ou à retenir le personnel clé; l'incapacité de Lion à exécuter sa stratégie de croissance; toute fluctuation défavorable et toute volatilité du prix des matières premières incluses dans les composants clés utilisés pour fabriquer les produits de Lion; la dépendance de Lion à l'égard des fournisseurs clés et toute incapacité à maintenir un approvisionnement ininterrompu en matières premières; l'incapacité de Lion à maintenir sa position concurrentielle; l'incapacité de Lion à réduire ses coûts d'approvisionnement au fil du temps; toute incapacité à maintenir et à améliorer la réputation et la marque de Lion; toute réparation et/ou tout remplacement important de produits en raison de réclamations au titre de la garantie des produits ou de rappels de produits; toute défaillance des systèmes informatiques ou toute violation ou tout incident relevant de la cybersécurité et de la perte de la confidentialité des données; la réduction, l'élimination ou l'application discriminatoire de subventions gouvernementales et d'incitations économiques ou la diminution de la nécessité de telles subventions; les catastrophes naturelles, les épidémies ou pandémies, les boycotts et les événements géopolitiques; de même que l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre la Société de temps à autre.



Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux activités de Lion, sont décrits de façon plus détaillée à la rubrique intitulée « Risk Factors » du prospectus non relié à un placement de la Société daté du 5 mai 2021 (le « prospectus canadien ») déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») et dans la déclaration d'inscription sur formulaire F-1 (la « déclaration d'inscription ») déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et déclarée en vigueur le 14 juin 2021, ainsi que dans d'autres documents déposés publiquement auprès de l'AMF et de la SEC. Bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la direction de la Société qui ne peut pas les prédire. Toutes les déclarations prospectives faites par la Société ou par des personnes agissant pour son compte sont expressément et entièrement présentées sous réserve de la mise en garde qui figure dans le prospectus canadien, la déclaration d'inscription et les autres documents déposés auprès de l'AMF et de la SEC, ainsi que des facteurs de risque qu'ils contiennent.



Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne devriez pas vous fier outre mesure à ces déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives ne s'appliquent qu'à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où la législation en valeurs mobilières applicable l'y contraint.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: MÉDIAS: Patrick Gervais, Vice-président, Marketing et Communications, [email protected], 514-992-1060; INVESTISSEURS: Isabelle Adjahi, Vice-présidente, relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450-432-5466