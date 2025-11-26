Linda Caron dépose une pétition pour assurer la pérennité des ressources intermédiaires

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, a déposé une pétition, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demandant au gouvernement caquiste d'augmenter le financement destiné aux ressources intermédiaires (RI).

La députée libérale de La Pinière rappelle que les RI sont essentielles pour offrir des milieux de vie adaptés et sécuritaires à plus de 20 000 personnes vulnérables, qui se verraient forcées de retourner dans des endroits qui ne répondent pas à leurs besoins ou encore à l'hôpital advenant leur fermeture. C'est pourquoi les 2482 pétitionnaires inquiets réclament d'urgence la conclusion d'une nouvelle entente nationale qui détermine le financement des RI.

Citations :

« Parmi les 5500 personnes qui sont actuellement en attente d'une place en RI, on compte des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique, ou aux prises avec un trouble de santé mentale. On demande à la ministre de s'impliquer dans le dossier afin de régler rapidement la question du financement des RI. Cela fait des mois que je talonne la CAQ sur le sujet, mais rien ne bouge et, non seulement on annule des appels d'offres pour créer de nouvelles places, mais on met en péril des RI qui pourraient devoir fermer leurs portes, faute de financement adéquat. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

« Les besoins augmentent, mais le gouvernement refuse de reconnaître la gravité de la situation. Le gouvernement doit négocier à la hauteur de l'urgence. À court terme, il est impératif que la ministre fasse preuve de leadership afin de relancer le développement des RI pour répondre aux besoins de la population. »

-Manon Charpentier, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]