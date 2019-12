Lincoln Property Company, Cadillac Fairview et la Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) annoncent la mise en place d'un fonds de 800 millions de dollars

DALLAS et TORONTO, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la division résidentielle de Lincoln Property Company (« Lincoln Residential ») et son partenaire, Cadillac Fairview, qui agit à titre de co-commanditaire, ont annoncé la création d'un fonds multifamilial américain. Avec des engagements de capitaux propres de 800 millions de dollars de Lincoln Residential, de Cadillac Fairview et de la Société ontarienne de gestion des placements (SOGP), le fonds sera axé sur le développement et l'acquisition d'actifs multifamiliaux de haute qualité dans les principaux marchés américains. Cet instrument de placement à long terme poursuit l'intégration de Lincoln Residential dans le secteur de la gestion des actifs et contribue à la réalisation des objectifs de Cadillac Fairview et de la SOGP de créer un portefeuille multifamilial diversifié aux États-Unis.

Tim Byrne, PDG de Lincoln Residential, a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre notre relation avec Cadillac Fairview et d'en établir une nouvelle avec la SOGP. C'est un honneur de s'associer à des institutions de qualité qui partagent nos valeurs et notre philosophie d'investissement. »

Chase Erickson, vice-président aux investissements de Lincoln, a ajouté : « Avec Cadillac Fairview et la SOGP, nous nous réjouissons à la perspective de constituer un portefeuille d'actifs à long terme à l'échelle nationale. Notre vision commune et la qualité de notre mise en œuvre nous permettront d'être concurrentiels sur les meilleures occasions multifamiliales du marché. »

À ce jour, le partenariat a lancé deux projets de développement multifamiliaux, un ensemble de 254 logements à Boston, au Massachusetts, et un ensemble de 374 logements à Fort Lauderdale, en Floride. En outre, le fonds prévoit de démarrer son activité dans d'autres grands centres métropolitains au début de l'année prochaine, et a entamé le processus d'obtention des autorisations pour de nombreux projets de développement dans tout le pays.

Plus tôt cette année, Lincoln Residential et Cadillac Fairview ont conclu un partenariat stratégique à long terme axé sur la croissance des opérations et des investissements de gestion de propriétés multifamiliales aux États-Unis.

« L'établissement de partenariats solides est au cœur de notre stratégie, a déclaré Duncan Osborne, vice-président directeur aux investissements chez Cadillac Fairview. Nous sommes ravis de faire croître notre entreprise avec un partenaire de calibre mondial comme Lincoln Residential et de voir notre partenaire actuel, la SOGP, investir à nos côtés dans cette occasion intéressante. »

« La SOGP s'efforce de créer de la valeur à long terme pour ses clients grâce à des occasions d'investissement stratégique, a déclaré Jean Michel, directeur des placements à la SOGP. Travailler aux côtés de leaders exceptionnels tels que Lincoln et Cadillac Fairview nous permet d'atteindre cet objectif et cadre avec notre stratégie, qui consiste à entretenir de solides partenariats avec des sociétés immobilières mondiales de premier plan. »

À propos de Lincoln Property Company

Lincoln Property Company a été fondée en 1965 par Mack Pogue en tant que constructeur et exploitant d'ensembles résidentiels de grande qualité. Lincoln, dont le siège social se situe à Dallas, au Texas, se concentre sur les placements immobiliers, la construction et le développement, en plus de la gestion des propriétés. Grâce à sa réputation nationale, Lincoln a attiré une vaste clientèle formée de propriétaires et d'investisseurs qui comptent sur sa capacité à produire des résultats de qualité et à agir comme leader du marché. Lincoln est actuellement le deuxième gestionnaire d'immeubles résidentiels multifamiliaux en importance aux États-Unis, avec plus de 200 000 logements gérés, et le cinquième promoteur de projets multifamiliaux en importance.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 32 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 70 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, la Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de la SOGP

La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) gère 63,3 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients. Son mandat consiste à fournir aux grandes institutions du secteur public des services de gestion de placement, notamment des conseils sur la constitution de portefeuilles, un meilleur accès à diverses gammes de catégories d'actifs et des capacités de gestion du risque très perfectionnées. La SOGP est une organisation autonome, indépendante du gouvernement et elle est dirigée par un conseil d'administration composé de professionnels hautement qualifiés.

