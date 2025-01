Vendre à l'aide de Numériseur Lightspeed permet au personnel des ventes de conclure une transaction où qu'il se trouve, améliorant ainsi l'expérience client et éliminant les frictions liées aux files d'attente en magasin.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed »), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, présente une toute nouvelle fonction novatrice pour les détaillants, conçue pour éliminer les longues files d'attente frustrantes et l'interruption du magasinage en permettant au personnel des ventes de traiter les achats directement où le client se trouve. La possibilité de vendre sur Numériseur Lightspeed (page web en français à venir sous peu), disponible sur iPhone, est la toute dernière innovation de Lightspeed pour aider les détaillants à offrir une expérience plus personnalisée et agréable pour leurs clients.

Numériseur Lightspeed (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Selon le rapport sur l'état du secteur du commerce de détail 2024 de Lightspeed , 39 % des acheteurs affirment que la principale raison qui les pousse à dépenser plus est un excellent service à la clientèle. Cet outil répond donc à deux grandes difficultés en vente au détail : les longues attentes et un service peu efficace.

« Ce lancement marque un moment charnière pour les détaillants, affirme Dax Dasilva, chef de la direction de Lightspeed. En concluant la vente directement avec le client, sans file d'attente ni dérangement, les détaillants répondent aux besoins de rapidité et de personnalisation de la clientèle, en plus de créer des moments agréables pour tisser des liens durables. »

La recherche montre que 42 % des clients seraient ouverts à des expériences d'achat VIP telles qu'éviter les files d'attente et recevoir des recommandations d'achat personnalisées. En donnant au personnel des ventes les moyens de servir les clients du début à la fin, Lightspeed aide les détaillants à surmonter les défis, tout en assurant une expérience d'achat rapide, flexible, personnalisée et sans friction.

La nouvelle fonction de Numériseur Lightspeed réinvente les achats traditionnels en magasin en permettant aux détaillants de :

Mettre fin aux files d'attente : Une expérience plus simple est offerte aux clients en les laissant payer leur achat où qu'ils soient dans le magasin, évitant ainsi la frustration d'attendre à la caisse.

Une expérience plus simple est offerte aux clients en les laissant payer leur achat où qu'ils soient dans le magasin, évitant ainsi la frustration d'attendre à la caisse. Maximiser la contribution du personnel des ventes : Les équipes de ventes reçoivent les outils nécessaires pour offrir des consultations personnalisées, vérifier les stocks et effectuer les transactions sans s'éloigner du client.

Les équipes de ventes reçoivent les outils nécessaires pour offrir des consultations personnalisées, vérifier les stocks et effectuer les transactions sans s'éloigner du client. Vendre en toute simplicité dans tout type d'environnement : Le même service harmonieux s'étend dans plusieurs environnements de vente, comme les boutiques éphémères, les événements ou les grandes surfaces, en offrant souplesse et commodité.

« La nouvelle fonction de vente du Numériseur Lightspeed pour série X avec Tap to Pay a donné la paix d'esprit à notre équipe », affirme Cody Coleman, propriétaire de Do It Yourself Pest and Weed. « Cette solution demeure à portée de main en cas d'imprévu, sans le coût supplémentaire de nouveau matériel. Qui plus est, on peut désormais ajouter rapidement une caisse en cas d'achalandage en magasin. »

Lightspeed a démontré maintes fois son engagement à révolutionner l'expérience de la vente au détail au moyen d'innovations. À chaque nouveau lancement, Lightspeed offre aux détaillants des outils qui répondent aux défis de l'heure. De récentes avancées, comme le module Analyses pour détaillants , ont amélioré la gestion des stocks en temps réel, tandis que l'intégration Homebase, offrant une solution harmonieuse pour la gestion de personnel et des horaires, démontre toute la capacité de Lightspeed à repousser les limites.

Plutôt qu'attendre le changement pour s'y adapter, Lightspeed innove dans le secteur de la vente au détail, permettant à ses clients de prendre une longueur d'avance dans un marché dynamique.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements mondiaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenaires, les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

