MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son produit de restauration phare, Lightspeed Restaurant , pour y inclure la fonctionnalité Advanced Insights .

La solution infonuagique de renommée a franchi une nouvelle étape en permettant aux restaurateurs de prendre des décisions d'affaires en toute confiance basées sur des données claires et exploitables provenant de statistiques continues en arrière-plan. Propulsée par Lightspeed Payments , le module Advanced Insights élimine les suppositions grâce à des analyses instantanées fournissant des données exploitables. Les données de chaque transaction traitée sont automatiquement saisies, analysées, puis renvoyées aux propriétaires - identifiant ainsi les tendances, telles que les items sur le menu qui fidéliseront un client ou encore le membre de l'équipe le plus performant, qui révèlent aux commerçants des moyens efficaces d'optimiser leurs activités.

« Les restaurants redoublent d'efforts en matière de technologie et d'automatisation, et nous continuons de répondre à leurs besoins », mentionne Peter Dougherty, DG Hospitalité de Lightspeed. « Toujours dans le but d'autonomiser les commerçants locaux, nous sommes ravis d'offrir une autre solution puissante qui permettra aux restaurateurs d'optimiser leurs opérations. Advanced Insights de Lightspeed leur donnera la tranquillité d'esprit de prendre des décisions rapides et éclairées afin d'améliorer leurs activités en fournissant des statistiques qui vont bien plus loin que les rapports traditionnels. »

Advanced Insights de Lightspeed est composé de cinq modules différents :

« Insights » pour augmenter les revenus :

« Magic Menu Quadrant » - Divise en un coup d'œil les items de menu en catégories telles que « One-Hit Wonders », « Greatest Hits », « Underperformers » et « Hidden Gems ». Mesurez ainsi le succès d'un changement de menu en temps réel et faites les ajustements stratégiques à votre offre grâce aux données sur la performance du menu.

« Sales » - Les statistiques de ventes permettent de comprendre facilement les opérations quotidiennes et de comparer les tendances de ventes dans le temps. Grâce aux données réelles derrière les opérations d'un restaurant, prenez des décisions d'affaires éclairées concernant le personnel et la gestion des emplacements, en plus d'identifier les items de menu qui incitent les clients à revenir.

« Servers » - Obtenez une fiche d'évaluation personnalisée pour chaque serveur afin d'identifier les rockstars , les aider à augmenter leur rémunération et découvrir les opportunités de formation pour prendre des décisions qui impactent les résultats financiers en toute confiance.

rockstars impactent « Guest Book » pour élever l'indice de valeur du client : En créant un profil de client unique pour chaque personne qui paie avec une carte de crédit, Guest Book recueille automatiquement des données utiles sur chaque client, telles que les préférences de méthodes de paiement, pour déterminer quel dispositif et roulement augmentent le montant par transaction et le nombre de couverts.

Guest Book « Campaigns » : Définissez une plage horaire pour activement suivre les ventes et les visites par rapport à la moyenne du restaurant. Utilisez les données pour identifier comment les clients réagissent aux nouvelles heures d'ouverture, aux événements ou aux campagnes marketing.

« Daily Digest » : Consultez les faits marquants de la journée, notamment le registre de travail, les notes de service, les entrées et les sorties d'argent. Les données brutes sont ensuite transposées en données compréhensibles accompagnées de commentaires qualitatifs des serveurs.

« Logbook » : Le registre de travail permet au personnel de facilement répertorier les commentaires de la journée. Personnalisez les questions et les listes de vérification en fonction des opérations de votre restaurant.

« Advanced Insights de Lightspeed nous aide à diviser la performance d'un serveur en matière d'atteinte des objectifs de ventes incitatives », a déclaré Jared Downs, propriétaire et exploitant de Freshwater Tavern . « Nous pouvons rapidement voir s'ils vendent des cocktails artisanaux avec 20 % des repas, par exemple, ou s'ils vendent une bouteille de vin à 5 % des tables. Chaque restaurant a des priorités différentes et Lightspeed peut programmer autour de ces particularités. Mais pour nous, cette information est des plus précieuses et elle nous aide à travailler avec les serveurs pour leur permettre de faire plus de ventes et donc plus de pourboire. »

Les données de ventes de Lightspeed provenant de près de 6000 commerçants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration aux États-Unis montrent que même si l'inflation a augmenté de 8,26 % sur une base annuelle en août, les prix des menus ont quant à eux seulement augmenté de 5,56 % en moyenne pour la même période. Au même moment, le coût des aliments dépasse l'inflation. Lorsque l'on tient compte de l'inflation, cela signifie que les marges des restaurants diminuent.* Advanced Insights de Lightspeed permet aux restaurateurs de prendre des décisions qui ont un impact direct sur leur entreprise en ayant une meilleure compréhension des clients qui dépensent le plus, des performances du personnel, des heures et des journées de grande affluence, ainsi que des items de menu qui génèrent des clients réguliers.

Lightspeed propulse certains des meilleurs restaurants du monde, notamment : Five Guys, Daniel Boulud Group (New York), Alinea Group (Chicago), Canlis (Seattle), Gloria (London), Kei (Paris), 893 Ryōtei (Berlin) and Maybe Sammy (Sydney). Cette nouvelle fonctionnalité de Lightspeed Restaurant est maintenant offerte en Amérique du Nord.

*Lightspeed a examiné les données de près de 6000 commerçants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration aux États-Unis, d'août 2021 à août 2022, y compris des restaurants décontractés (50 %), des restaurants haut de gamme (21 %), des bars (15 %) et des restaurants rapides (14 %). Les comparaisons avec la croissance de l'inflation sont basées sur le taux d'inflation annuel de 8,26 % en août 2022. ( Source : US Inflation calculator)

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, se développer et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanales, l'expansion de nouveaux établissements, les paiements mondiaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société est au service des entreprises de vente au détail, de la restauration et de golf dans plus de 100 pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : fr.lightspeedhq.com

