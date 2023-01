Les données collectées par Lightspeed Golf indiquent une nouvelle année de croissance pour le secteur du golf ainsi qu'une évolution des préférences de la jeune génération de golfeurs.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a publié aujourd'hui un nouveau rapport sur l'état du secteur du golf combinant des données uniques de ventes sur terrain de golf et des données d'enquête pertinentes sur les golfeurs, afin de fournir une analyse détaillée des tendances de la dernière année.

Après deux années de forte demande dans le secteur du golf, attribuée en grande partie à la pandémie de COVID-19, on s'attendait à ce que 2022 soit une année de stabilisation pour les terrains de golf nord-américains, les nouveaux golfeurs et les joueurs occasionnels s'étant peut-être repliés sur d'autres loisirs. Cependant, les données collectées par Lightspeed ont montré une augmentation moyenne de 9,6% des parties jouées sur les parcours nord-américains au cours de l'année 2021.

Données notables tirées du rapport 2023 sur l'état du secteur du golf:

Au niveau régional, les terrains de golf propulsés par Lightspeed ont connu une augmentation moyenne de 11,5% (États-Unis) et de 7,5% ( Canada ) du nombre de parties jouées d'une année à l'autre, les augmentations les plus importantes ayant été enregistrées dans les zones de golf traditionnelles telles que la Californie et la Floride .

d'une année à l'autre, . Les terrains de golf d'Amérique du Nord utilisant Lightspeed ont connu une augmentation de 11,4% de leur VTB total [1] , stimulée par un bond impressionnant de 28% en matière de vente d'aliments et de boissons par rapport à 2021 [2] .

par rapport à 2021 . Le montant moyen des transactions effectuées via Lightspeed sur les terrains de golf d'Amérique du Nord a augmenté de 4,2% en 2022.

«Les terrains de golf continuent de connaître un grand essor en Amérique du Nord. C'est un signe que l'augmentation de la popularité de ce sport au cours des dernières saisons pourrait durer, et l'utilisation d'une technologie comme Lightspeed est essentielle pour que les exploitants de terrains puissent offrir une expérience de première classe à leurs golfeurs», a déclaré David Hope, DG de Lightspeed Golf.



Le rapport présente également de nouvelles informations tirées d'une enquête menée par Lightspeed auprès de plus de 500 golfeurs nord-américains permettant d'examiner en profondeur les tendances actuelles liées à l'évolution du public attiré par le golf. Des préférences en matière de réservation d'heures de départ et d'achat de marchandises aux aspects les plus influents de l'expérience offerte par les clubs pour fidéliser la clientèle, le rapport constitue une ressource importante pour les exploitants de terrains de golf et les professionnels du secteur qui cherchent à en suivre l'évolution des tendances.

Informations clés sur les golfeurs nord-américains tirées du rapport 2023 sur l'état du secteur du golf:

Les jeunes golfeurs de la cohorte des 18-34 ans sont très impactés par les influenceurs du milieu, 83% des personnes interrogées déclarant se sentir mieux informées sur le jeu et plus susceptibles de visiter un parcours de golf après avoir consulté du contenu s'y rapportant.

déclarant se sentir mieux informées sur le jeu et plus susceptibles de visiter un parcours de golf après avoir consulté du contenu s'y rapportant. Parmi les golfeurs interrogés, 75% ont jugé que la «proximité d'un terrain de golf» constituait le facteur le plus important pour déterminer l'endroit où réserver leur heure de départ, révélant ainsi que les terrains de golf devraient accorder une grande importance à leur public local.

pour déterminer l'endroit où réserver leur heure de départ, révélant ainsi que les terrains de golf devraient accorder une grande importance à leur public local. Selon les golfeurs, le rapport qualité-prix (56%), la disponibilité des heures de départ (51%) et l'état du terrain de golf (51%) constituent les facteurs les plus influents pour inciter les visiteurs à revenir sur un terrain.

«En fournissant la technologie sous-jacente aux opérations de certains des meilleurs terrains de golf du monde, Lightspeed se trouve dans une position unique pour formuler des renseignements basés sur les données concernant le secteur du golf», a déclaré David Hope. «En exploitant et en échangeant ces renseignements, nous sommes en mesure de fournir aux membres du secteur une analyse détaillée à points de vue multiples sur la dynamique changeante du jeu.»

Consultez le rapport complet sur l'état du secteur du golf ici, et visitez le site web de Lightspeed pour en savoir plus sur Lightspeed Golf.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : fr.lightspeedhq.com

