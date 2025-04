La nouvelle application SuiteApp pour point de vente au détail respecte les normes de développement et les meilleures pratiques de la plateforme SuiteCloud d'Oracle NetSuite.

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a annoncé aujourd'hui que son application SuiteApp Lightspeed détaillants a obtenu le statut « Built for NetSuite ». Conçue à l'aide de la plateforme SuiteCloud d'Oracle NetSuite, la nouvelle application SuiteApp permet aux organisations de simplifier davantage leurs opérations et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

« L'application SuiteApp Lightspeed détaillants permet aux utilisateurs de se consacrer à la gestion de leur entreprise sans avoir à se soucier des processus encombrants de gestion en arrière-plan », souligne JD Saint-Martin, président de Lightspeed Commerce. « En s'appuyant sur le système commercial intégré de NetSuite, Lightspeed aide les détaillants à simplifier davantage leurs opérations, à gagner du temps et à réduire leurs coûts. Au final, les détaillants peuvent ainsi se concentrer davantage sur ce qui compte le plus : leurs clients. »

SuiteApp permet aux détaillants d'intégrer et d'automatiser les flux de données entre NetSuite et PDV Lightspeed détaillants, afin d'améliorer la synchronisation des données relatives aux produits, aux stocks et à l'historique des clients, de simplifier les rapports de transactions, d'optimiser la gestion des stocks, ainsi que de centraliser la visibilité des données multi-emplacements.

« Les opérations de vente au détail sont complexes, et des données intégrées sont importantes pour offrir une expérience client cohérente sur tous les canaux », affirme Scott Derksen, vice-président des partenariats et du développement commercial chez Oracle NetSuite. « Grâce à la nouvelle application SuiteApp, nous renforçons notre solution de commerce omnicanal et aidons les clients de NetSuite à mieux intégrer leurs opérations commerciales et leurs systèmes PDV. »

Built for NetSuite est un programme destiné aux partenaires du SuiteCloud Developer Network (SDN) de NetSuite, leur offrant les informations, les ressources et la méthodologie nécessaires pour les aider à vérifier que leurs applications et intégrations répondent aux normes et aux meilleures pratiques de NetSuite. Le programme Built for NetSuite vise à donner aux clients de NetSuite une confiance additionnelle que les applications SuiteApp, comme celle de Lightspeed détaillants, ont été bâties pour respecter ces normes.

Pour plus d'informations sur les applications SuiteApp de Built for NetSuite, consultez le site www.netsuite.com/BuiltforNetSuite . Pour plus d'informations sur l'application SuiteApp Lightspeed détaillants, consultez le site www.suiteapp.com .

À propos de SuiteCloud

La plateforme SuiteCloud d'Oracle NetSuite est une offre complète de produits infonuagiques, d'outils de développement et de services conçus pour aider les clients et les développeurs de logiciels commerciaux à tirer parti des avantages économiques significatifs de l'informatique en nuage. S'appuyant sur NetSuite, la suite logicielle financière/PGI infonuagique de premier plan sur le marché, Suite Cloud permet aux clients de gérer leurs principales opérations commerciales dans le nuage et aux développeurs de logiciels de cibler rapidement de nouveaux marchés grâce à des applications stratégiques nouvellement créées et destinées à étendre la puissance de NetSuite.

Le SuiteCloud Developer Network (SDN) est un programme de développement complet destiné aux vendeurs de logiciels indépendants (VLI) qui créent des applications pour SuiteCloud. Toutes les applications SuiteApp offertes et approuvées sont répertoriées sur SuiteApp.com, une place de marché en ligne centralisée où les clients de NetSuite peuvent trouver des applications répondant à des processus opérationnels spécifiques ou à des besoins propres à leur secteur. Pour plus d'informations sur la plateforme SuiteCloud et le programme SDN, consultez le site https://www.netsuite.com/portal/developers/overview.shtml .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

