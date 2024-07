« Lightspeed est une société fondée sur l'inclusion et la diversité, des valeurs qui s'étendent à toutes les sphères de nos activités, de nos employés à l'engagement de nos clients », a déclaré Shirvani Mudaly, chef du personnel de Lightspeed. « Ce rapport annuel sur la durabilité témoigne de notre engagement continu à améliorer tous les aspects de nos responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance en agissant comme un leader et un exemple à suivre pour l'industrie technologique. »

Parmi les initiatives de Lightspeed en matière de développement durable, on peut citer les suivantes :

Selon le sondage annuel de Lightspeed sur la diversité, l'équité, l'inclusion et l'engagement, 86 % de ses employés estiment qu'ils peuvent être authentiques au travail. 1





Le personnel de Lightspeed comprend 9 % de membres issus de la communauté LGBTQ2S+, 5 % de personnes en situation de handicap et 35 % de PANDC 1 . De plus, 50 % des hauts dirigeants de Lightspeed sont des femmes.





. De plus, 50 % des hauts dirigeants de Lightspeed sont des femmes. Avec Capital Lightspeed, le programme d'avance de fonds pour commerçants de la Société, désormais disponible en France , aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, en plus des États-Unis, du Canada , du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, Lightspeed offre aux commerçants indépendants davantage de possibilités d'accéder à des fonds.





, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, en plus des États-Unis, du , du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, Lightspeed offre aux commerçants indépendants davantage de possibilités d'accéder à des fonds. Lightspeed est fière de soutenir des organisations à but non lucratif telles que Big Brothers Big Sisters Auckland, l'école Le Sommet et Technovation Montréal.





et Technovation Montréal. Lightspeed continue de s'associer à GiftTrees pour offrir le programme Carbon Friendly Dining, qui permet aux invités de ses clients de compenser les émissions de carbone liées à leurs repas en plantant des arbres. Plus de 1,8 million d'arbres ont été plantés à ce jour.

Outre les partenariats et les initiatives internes, le rapport met en lumière les entreprises qui utilisent Lightspeed pour transformer notre monde en l'améliorant et bâtir des communautés dynamiques et diversifiées. L'une de ces entreprises est Analogue October Records, un magasin de disques indépendant situé au cœur de la ville historique de Chichester, au Royaume-Uni. La boutique et son personnel ont pour mission de célébrer et de soutenir les artistes et fabricants locaux. Craig Crane, propriétaire d'Analogue October Records, note que le module Capital Lightspeed fait maintenant partie de son budget : « J'ai bien aimé pouvoir compartimenter le montant de l'avance et le mettre de côté spécifiquement pour un projet. [...] J'apprécie le mécanisme simple du versement en pourcentage. Je n'ai pas à m'en préoccuper. »

« Comme toujours, il y a du travail à faire. Notre objectif est de montrer l'exemple en matière de responsabilité environnementale et sociale dans toutes les sphères de nos opérations », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « De retour à la tête de Lightspeed, l'une de mes priorités est de continuer à aller de l'avant en aidant à apporter des changements durables dans nos opérations et dans la vie de nos clients. »

Pour en savoir plus sur notre mission, consultez notre site web : https://fr.lightspeedhq.com/durabilite-de-lightspeed/ .

1 Selon l'identité indiquée volontairement par nos employés ayant participé à notre sondage annuel sur la DEI et l'engagement, mené en mars 2024, auquel 87 % du personnel a participé.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients omnicanales exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : fr.lightspeedhq.com .

Suivez-nous sur les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et X (anciennement Twitter).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris des informations concernant les initiatives et les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de Lightspeed. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Contacts médias : Relations médias de Lightspeed - [email protected]; Relations investisseurs de Lightspeed - [email protected]