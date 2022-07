« Dès ses débuts, la volonté de permettre un meilleur avenir dans les communautés où nous vivons et travaillons a été au cœur de la mission de Lightspeed », a déclaré Dax Dasilva, président-directeur du conseil d'administration de Lightspeed. « Notre premier rapport de durabilité fournit un portrait de nos progrès et de notre engagement à long terme à soutenir les initiatives de responsabilité sociétale des entreprises, de même que de diversité, d'équité et d'inclusivité. C'est à nous tous de provoquer un changement important, et nous continuerons à nous mettre au défi de le faire. »

Voici quelques faits saillants des actions entamées par Lightspeed :

Lightspeed a créé un programme de souper zéro carbone au Royaume-Uni, en partenariat avec Sustainability Run , offrant à ses clients la possibilité de compenser les émissions de carbone engendrées par leurs soupers par la plantation d'arbres. Ce programme a déjà entraîné la plantation de plus de 1 million d'arbres , et Lightspeed prévoit étendre ce programme à d'autres régions.

Lightspeed a offert environ 1 million de dollars à ses employés pendant la pandémie de COVID-19, afin qu'ils fassent des achats pour appuyer ses commerçants. Lightspeed a aussi aidé les commerçants à s'y retrouver dans les programmes de subventions gouvernementales dans de nombreux pays.

Lightspeed continue d'investir dans l'éducation par le biais de partenariats avec des organismes comme École Le Sommet , Technovation Montréal et Black Girls Code , qui aident les communautés défavorisées à avoir un accès égal à l'éducation et à la formation professionnelle.

« La volonté de bâtir des communautés fortes et prospères au moyen du commerce est présente dans tout ce que nous faisons et, plus important encore, dans la façon dont nous le faisons », a affirmé JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Avec le lancement de ce rapport, nous visons non seulement à continuer de prendre appui sur nos fondations solides pour réinventer la façon dont nous faisons des affaires de manière responsable, équitable et durable, mais aspirons aussi à devenir une référence pour d'autres entreprises afin de faire progresser l'industrie. »

Parmi les autres éléments clés additionnels du Rapport de durabilité de Lightspeed, notons les suivants :

Selon le sondage annuel de Lightspeed sur la diversité, l'équité, l'inclusivité et l'engagement, 88 % de ses employés sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes au travail.

sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes au travail. Notre main-d'œuvre compte 11 % de personnes LGBTQ2S+ , 12 % de personnes ayant un handicap et 28 % de personnes autochtones, noires et de couleur 1 .

, et . Avec plus de 2 millions de comptes d'employés inscrits sur sa plateforme, Lightspeed a un impact considérable sur la façon dont les travailleurs du commerce de détail et de la restauration du monde entier font leur travail.

Plus de renseignements au sujet des progrès de la société en matière de durabilité se trouvent dans le rapport complet.

