Projections de Lightspeed pour les trois prochaines années :



TCAC de la marge brute d'environ 20 % à 25 %1 et TCAC des emplacements clients2 d'environ 10 % à 15 %1 dans ses deux moteurs de croissance : le commerce de détail en Amérique du Nord et la restauration en Europe

TCAC de la marge brute consolidée d'environ 15 % à 18 %1

Croissance du BAIIA ajusté correspondant à environ 20 % de la marge brute pour l'exercice 20281, 5

Flux de trésorerie disponibles5 d'environ 100 M$ pour l'exercice 20281

Lightspeed a également réalisé des rachats d'actions de plus de 130 M$3 au cours de l'exercice 2025

Rachat d'actions supplémentaires d'un montant maximal autorisé d'environ 300 M$, pour un total de 430 M$

Lightspeed présente ses résultats en dollars américains et conformément aux IFRS.

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, tiendra sa Journée des marchés des capitaux aujourd'hui, le 26 mars, à la Bourse de New York, à compter de 8 h (HE).

« C'est avec fébrilité qu'aujourd'hui, je dévoile aux investisseurs et aux analystes, à la Bourse de New York, la stratégie et les perspectives financières de Lightspeed pour les trois prochaines années, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction. Lightspeed est prête pour l'avenir, forte de son offre de produits la plus solide à ce jour, d'une stratégie axée sur les marchés dans lesquels elle excelle, un BAIIA ajusté positif et un sain bilan financier. Jamais auparavant nous n'avons été en aussi bonne position et j'entrevois l'avenir avec un grand enthousiasme. »

Perspectives financières pour les trois prochaines années

Comme il a été mentionné au cours de la conférence téléphonique du troisième trimestre, Lightspeed met en œuvre sa stratégie renouvelée qui vise à concentrer ses efforts sur ses deux principaux moteurs de croissance : le commerce de détail en Amérique du Nord et la restauration en Europe. Lors de cet événement, la direction expliquera les raisons qui motivent Lightspeed à redoubler d'efforts dans ces secteurs clés et la manière dont elle entend accélérer la croissance.

Dans le cadre de la Journée des marchés des capitaux, l'équipe de direction dévoilera tous les détails de sa stratégie, les investissements ciblés en ventes, en commercialisation et en développement de produits, ainsi que les moyens d'optimisation des coûts à l'échelle de l'entreprise. Cette approche ciblée et disciplinée permettra à la Société d'accélérer la croissance du nombre d'emplacements clients, d'accroître le RPMU lié aux abonnements et de générer une croissance rentable au cours des trois prochaines années.

Ainsi, pendant la période comprenant les exercices 2026 à 2028 inclusivement, pour ses principaux moteurs de croissance, Lightspeed s'attend à faire croître sa marge brute à un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») sur trois ans d'environ 20 % à environ 25 %1 et, pour ses activités consolidées, Lightspeed prévoit une croissance de la marge brute à un TCAC total sur trois ans d'environ 15 % à environ 18 %1, afin d'atteindre une marge brute d'environ 700 M$1 d'ici l'exercice 2028. Pour la même période, dans les principaux moteurs de croissance, le nombre net d'emplacements clients2, 4 devrait augmenter à un TCAC sur trois ans d'environ 10 % à environ 15 %1. Pour ses activités consolidées, le total du BAIIA ajusté5 devrait croître à un TCAC d'environ 35 %1 au cours de la même période, pour atteindre environ 20 %1 de la marge brute et les flux de trésorerie disponibles ajustés5 devraient pour leur part se chiffrer à environ 100 M$1 pour l'exercice 2028.

______________________________________ 1 Perspectives financières. Se reporter à la rubrique « Perspectives financières à long terme » du présent communiqué pour les hypothèses, les risques et les incertitudes liés aux perspectives financières de Lightspeed, ainsi qu'à la rubrique « Énoncés prospectifs ». 2 Aux fins de ces prévisions, les sites de commerce électronique ont été exclus du fait des efforts ciblés de la Société sur sa stratégie de ventes prospectives qui priorise les emplacements physiques. 3 Programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société approuvé en avril 2024. 4 Indicateur de rendement clé. Se reporter à la rubrique « Indicateurs de rendement clés ».

Programme de rachat d'actions

La Société a mené à terme son programme de rachat d'actions existant, autorisé en avril 2024. Lightspeed a racheté et annulé 9 722 677 actions, soit environ 6 % du total des actions en circulation au 22 mars 2024, pour une contrepartie totale d'environ 132 M$.

En raison de sa pleine confiance dans le plan stratégique de Lightspeed et de la solide situation financière de la Société, le conseil d'administration de Lightspeed a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat de 9 013 953 actions additionnelles représentant environ 95 M$ US6, dans le cadre d'une autorisation de rachat globale pour un montant maximal de 400 M$, ce qui comprend des rachats d'environ 92 M$ effectués depuis le début de février 2025. La Société continuera d'évaluer les autres opportunités de remboursement de capital aux actionnaires en lien avec cette autorisation.

___________________________________ 5 Mesure ou ratio non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios non conformes aux IFRS » et au rapprochement à la mesure ou au ratio IFRS le plus directement comparable inclus dans le présent communiqué. 6 Représente la valeur estimée basée sur le cours de clôture des actions à droit de vote subalterne à la Bourse de New York au 21 mars 2025.

Journée des marchés des capitaux

Date : Le mercredi 26 mars 2025

Heure : 8 h à 12 h (HE)

Endroit : Bourse de New York

Inscription à la webdiffusion : https://lightspeed-capital-markets-day-2025.open-exchange.net/registration

Enregistrement : Pour visionner l'enregistrement de l'événement, visitez la page Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, où la webdiffusion sera accessible pendant deux ans.

Renseignements supplémentaires : https://investors.lightspeedhq.com

Renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Lightspeed a autorisé le renouvellement, approuvé par la Bourse de Toronto (la « TSX »), de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat aux fins d'annulation d'au plus 9 013 953 actions à droit de vote subalterne de Lightspeed, soit environ 10 % du « flottant » de la Société (au sens donné à ce terme dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) pour les actions à droit de vote subalterne émises et en circulation au 21 mars 2025, au cours de la période de 12 mois commençant le 5 avril 2025 et se terminant au plus tard le 4 avril 2026. Au 21 mars 2025, 146 399 347 actions à droit de vote subalterne étaient émises et en circulation. De ce nombre, 90 139 538 actions à droit de vote subalterne constituaient le flottant. Les achats effectués aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront effectués par l'intermédiaire de la TSX, de la Bourse de New York (la « NYSE ») ou de tout autre système de négociation au Canada et aux États-Unis, selon ce qui est admissible, et respecteront la réglementation respective. Les rachats d'actions à droit de vote subalterne peuvent également être effectués aux termes de dispenses d'offres publiques de rachat approuvées par les autorités en valeurs mobilières canadiennes compétentes. Les actions à droit de vote subalterne seront acquises dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours en vigueur sur le marché au moment de l'acquisition, à l'exception des rachats effectués aux termes d'une ordonnance de dispense d'offres publiques de rachat qui seront effectués à un prix inférieur au cours en vigueur sur le marché, conformément aux modalités de l'ordonnance. Toute action à droit de vote subalterne rachetée dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera annulée.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, à l'exception des rachats effectués aux termes de dispenses relatives aux achats en bloc, Lightspeed sera autorisée, sous réserve des lois sur les valeurs mobilières pertinentes, à racheter quotidiennement, par l'intermédiaire de la TSX, un maximum de 153 504 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente 25 % du volume quotidien moyen des opérations sur 614 018 actions à droit de vote subalterne, calculé conformément aux règles de la TSX pour la période de six mois close le 28 février 2025.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Lightspeed conclura également un régime d'achat d'actions automatique (le « RAAA »), en date des présentes, avec le courtier désigné responsable de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, autorisant le rachat des actions à droit de vote subalterne à des moments où Lightspeed ne serait normalement pas autorisée à acheter ses titres en raison de restrictions réglementaires et de périodes d'interdiction d'opérations habituelles qu'elle s'impose. Aux termes du RAAA, avant d'entrer dans une période d'interdiction d'opérations, Lightspeed peut, sans y être tenue, donner instruction au courtier désigné d'effectuer des achats aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités conformément à certains paramètres d'achat. Ces achats seront effectués par le courtier désigné suivant ces paramètres d'achat, sans autre instruction de la part de Lightspeed, conformément aux règles de la TSX, aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux modalités du RAAA.

Lightspeed estime que le rachat de ses actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités constitue un investissement approprié, puisque, à son avis, les cours du marché pourraient, à l'occasion, ne pas refléter la valeur sous-jacente de ses activités. En outre, les rachats devraient bénéficier à quiconque continue de détenir des actions à droit de vote subalterne de Lightspeed en augmentant sa participation dans Lightspeed lorsque ces actions à droit de vote subalterne rachetées seront annulées.

Les mesures prises dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront assujetties à divers facteurs, notamment la position en capital et la situation de trésorerie de Lightspeed, des considérations d'ordre comptable et réglementaire, la performance financière et opérationnelle de Lightspeed, d'autres utilisations du capital, le cours des actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et la conjoncture générale du marché. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités n'oblige pas Lightspeed à faire l'acquisition d'un montant en dollars ou d'un nombre d'actions précis, et peut être modifiée ou interrompue à tout moment.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités actuelle de la Société, valide pour la période de 12 mois commençant le 5 avril 2024 et se terminant au plus tard le 4 avril 2025, la Société est autorisée à racheter au plus 9 722 677 actions à droit de vote subalterne, soit 10 % du « flottant » (au sens donné à ce terme dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) pour les actions à droit de vote subalterne émises et en circulation au 22 mars 2024. Au 25 mars 2025, la Compagnie avait racheté 9 722 677 de ses actions à droit de vote subalterne à un prix d'achat moyen pondéré de 19,20 $ CA par action à droit de vote subalterne par l'entremise de la TSX, de la NYSE ou d'autres systèmes de négociation au Canada et aux États-Unis.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce unique de Lightspeed permet aux commerçants d'innover afin de simplifier, d'adapter et d'offrir des expériences clients omnicanales exceptionnelles. Notre solution commerciale d'infonuagique transforme et intègre les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée en 2005 à Montréal, au Canada, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à celle de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société est au service d'entreprises des secteurs du commerce de détail et de la restauration, ainsi que d'exploitants de terrains de golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour un complément d'information : fr.lightspeedhq.com .

Réseaux sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et X (anciennement Twitter).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les perspectives financières de Lightspeed (notamment la marge brute, les flux de trésorerie disponibles ajustés et le BAIIA ajusté), l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et le RAAA, et le rachat prévu d'actions à droit de vote subalterne de Lightspeed aux fins d'annulation aux termes de ceux-ci, ainsi que l'intention de Lightspeed de racheter éventuellement des actions à droit de vote subalterne additionnelles autrement que dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Les énoncés prospectifs sont des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent et se signale par la terminologie utilisée comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », l'emploi du futur, ou d'autres expressions semblables concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière significative des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, notamment les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion, dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle et dans les autres documents que nous avons déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sous nos profils sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. Nous invitons le lecteur à bien tenir compte de ces facteurs, ainsi que d'autres, avant de prendre toute décision à l'égard des actions à droit de vote subalterne de Lightspeed, et à ne pas se indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas des garanties de rendement futur et, bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur certaines hypothèses que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs formulés par Lightspeed. Sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent expressément, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés prospectifs, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison.

Mesures et ratios non conformes aux IFRS

L'information présentée dans le présent communiqué inclut certaines mesures financières non conformes aux IFRS telles que le « BAIIA ajusté » et les « flux de trésorerie disponibles ajustés » ainsi que le ratio non conforme aux IFRS « BAIIA ajusté en pourcentage de la marge brute ». Ces mesures et ratios ne sont pas reconnus par les IFRS, n'ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures et ratios analogues présentés par d'autres entreprises. Ils s'ajoutent plutôt aux mesures et ratios conformes aux IFRS, et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures et ratios isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures et ratios non conformes aux IFRS constituent pour l'investisseur des mesures et ratios supplémentaires de notre rendement d'exploitation et de nos liquidités et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures et ratios IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures et ratios non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures et ratios non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges et de la dépréciation du goodwill. Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté constitue une mesure supplémentaire utile du rendement d'exploitation de la Société, car il permet d'illustrer les tendances sous-jacentes de nos activités qui pourraient autrement être éclipsées par l'incidence des produits ou des charges qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation de base de nos activités.

Le « BAIIA ajusté en pourcentage de la marge brute » est calculé en divisant notre BAIIA ajusté par notre marge brute. Nous utilisons ce ratio, car nous sommes d'avis qu'il constitue un indicateur supplémentaire utile du rendement d'exploitation de la Société, car il permet d'illustrer les tendances sous-jacentes de nos activités qui pourraient autrement être éclipsées par l'incidence des produits ou des charges qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation de base de nos activités.

Les « flux de trésorerie disponibles ajustés » ou « flux de trésorerie disponibles » sont définis comme les entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation, après ajustement tenant compte du paiement des montants liés aux frais de développement interne inscrits à l'actif, de paiements au titre des acquisitions d'immobilisations corporelles ainsi que de certaines entrées et sorties de trésorerie liées aux avances de fonds aux commerçants. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l'inclusion ou l'exclusion de certaines entrées et sorties de trésorerie fournit une mesure supplémentaire utile puisqu'elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu de la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Se reporter aux tableaux financiers ci-après pour un rapprochement des mesures financières et ratios financiers non conformes aux IFRS.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de rendement clés constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures et ratios IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment les mesures propres à un secteur pour évaluer les sociétés émettrices. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Revenu moyen par utilisateur. Le « revenu moyen par utilisateur » ou « RMPU » correspond au total des produits tirés des abonnements et de solutions de traitement de transactions de la Société pour la période, divisé par le nombre d'emplacements clients de la Société pour cette période. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons qu'elle constitue une mesure supplémentaire utile de nos progrès en matière de croissance des produits que nous tirons de notre clientèle. Pour plus de précision, le nombre d'emplacements clients de la Société pour la période correspond au nombre moyen d'emplacements clients tout au long de la période.

Emplacements clients. Un « emplacement client » s'entend de l'emplacement d'un commerçant facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation et, dans le cas de NuORDER, d'une marque avec un abonnement direct ou indirect payé pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu'il s'agisse d'emplacements physiques ou de sites de commerce électronique et, dans le cas de NuORDER, des abonnements multiples. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que notre capacité à accroître le nombre d'emplacements clients affichant un VTB par année élevé qui utilisent notre plateforme est un indicateur de notre succès au chapitre de la pénétration de marché et de la croissance de notre entreprise. Le VTB d'un emplacement client par année est calculé en annualisant le VTB pour les mois au cours desquels l'emplacement client a été actif, et ce, pendant les 12 derniers mois.

Perspectives financières à long terme

Nos objectifs à long terme constituent des perspectives financières et de l'information prospective, au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. La communication des objectifs à long terme vise à fournir une description des attentes de la direction à l'égard de notre modèle d'exploitation, de notre performance financière et de nos perspectives de croissance attendus à un stade plus avancé de nos activités. Elle peut ne pas convenir à d'autres buts.

La Société a formulé un certain nombre d'hypothèses pour établir ses objectifs à long terme, dont les suivantes :

Nos attentes à l'égard de notre stratégie de croissance dans le commerce de détail en Amérique du Nord et dans la restauration en Europe ainsi que nos stratégies pour d'autres régions géographiques et marchés verticaux.

ainsi que nos stratégies pour d'autres régions géographiques et marchés verticaux. Les conditions économiques dans nos régions géographiques et marchés verticaux clés, y compris l'inflation, la confiance des consommateurs, le revenu disponible, les dépenses de consommation, les taux de change, l'emploi et d'autres facteurs macroéconomiques, se maintiendront près des niveaux actuels.

Les territoires où Lightspeed mène des activités importantes n'imposeront pas de mesures strictes, comme celles mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19.

L'adoption par les clients de nos solutions de paiement sera conforme aux attentes, les nouveaux clients affichant un VTB moyen égal ou supérieur aux prévisions.

Notre capacité à fixer les prix de nos solutions de paiement sera conforme à nos attentes et nous permettra de réaliser des marges convenables et de mettre en œuvre des structures de prix optimisées.

L'adoption soutenue de nos solutions de paiement sera conforme à nos attentes du fait de nos efforts continus pour vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous forme de plateforme intégrée.

Les flux de produits des activités ordinaires tirés des recommandations de certains partenaires demeureront conformes à nos attentes (particulièrement avec notre décision de centraliser nos solutions de point de vente et de paiement, puisque nos solutions de paiement ont déjà été perçues par certains de ces partenaires comme étant en concurrence avec leurs propres solutions et pourraient à nouveau l'être).

Notre capacité à gérer le risque de défaut lié aux avances de fonds aux commerçants sera conforme à nos attentes.

La croissance à long terme du RMPU, y compris celle du RMPU lié aux abonnements, sera conforme aux attentes, stimulée par l'expansion des emplacements clients dans nos moteurs de croissance, l'adoption par les clients de solutions et de modules supplémentaires et le lancement de nouvelles solutions, de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités.

Notre capacité à accroître la conclusion de nouveaux contrats et d'améliorer les facteurs économiques auprès des clients de nos moteurs de croissance.

La réaffectation de nos investissements au fil du temps vers nos moteurs de croissance, soit le commerce de détail en Amérique du Nord et la restauration en Europe .

. Notre capacité à fixer le prix des solutions et des modules sera conforme à nos attentes.

Notre capacité à identifier les synergies et à les réaffecter dans les principaux secteurs de l'entreprise dans le cadre de la priorisation de nos produits phares Lightspeed Retail et Lightspeed Restaurant.

Notre capacité à accroître nos actions de ventes prospectives et de ventes sur le terrain dans nos moteurs de croissance.

Notre capacité à attirer et à conserver les clients et à augmenter le RMPU lié aux abonnements sur les marchés à notre portée.

La taille des marchés à notre portée pour nos moteurs de croissance, à savoir le commerce de détail en Amérique du Nord et la restauration en Europe , est conforme à nos attentes.

, est conforme à nos attentes. Une croissance des emplacements clients d'environ 10 % à 15 % (y compris le TCAC sur trois ans entre l'exercice 2025 et l'exercice 2028) dans nos deux moteurs de croissance, à savoir le commerce de détail en Amérique du Nord et la restauration en Europe .

l'exercice 2028) dans nos deux moteurs de croissance, à savoir le commerce de détail en Amérique du Nord et la restauration en . Notre capacité à saisir judicieusement les opportunités stratégiques et à tirer les avantages attendus des acquisitions que nous avons réalisées, notamment les synergies attendues à la suite de la priorisation de nos produits phares Lightspeed Retail et Lightspeed Restaurant.

L'acceptation et l'adoption par le marché de nos produits phares.

Notre capacité à accroître notre efficience opérationnelle en regroupant les contrats d'infrastructure et d'hébergement avec certains fournisseurs et en regroupant certains centres de services dans des régions où les coûts sont moins élevés.

Notre capacité à attirer, à former et à maintenir en poste le personnel clé et notre capacité à réaliser notre plan de relève.

Nos attentes quant aux coûts, au calendrier et à l'incidence de nos réorganisations et de nos autres initiatives de réduction des coûts.

La capacité à développer et à accroître efficacement notre main-d'œuvre, y compris nos activités de vente, de commercialisation, de soutien et d'exploitation des produits et de la technologie, dans chaque cas à l'échelle nationale et mondiale, mais particulièrement dans nos moteurs de croissance.

Notre capacité à gérer le roulement de notre clientèle.

Notre capacité à gérer les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements, les escomptes des clients et de report de paiement.

Les hypothèses relatives aux taux de change et aux taux d'intérêt, y compris à l'inflation.

La rémunération à base d'actions en pourcentage des produits des activités ordinaires diminuera au fil du temps.

La marge brute se situera dans une fourchette d'environ 42 % à 45 % au fil du temps.

Les tendances saisonnières pour nos principaux marchés verticaux seront conformes à nos attentes, tout comme leur incidence sur notre VTB et les produits tirés du traitement des transactions.

Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence éventuelle des acquisitions, des dessaisissements et des autres transactions stratégiques qui pourraient être annoncés ou conclus après la date des présentes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations s'écartent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces objectifs, y compris les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle. Plus particulièrement, nos objectifs à long terme sont assujettis à des risques et à des incertitudes liés aux éléments suivants :

Notre capacité à exécuter notre stratégie de croissance axée sur le commerce de détail en Amérique du Nord et la restauration en Europe ainsi que nos stratégies pour d'autres régions géographiques et marchés verticaux.

ainsi que nos stratégies pour d'autres régions géographiques et marchés verticaux. L'invasion de l' Ukraine par la Russie, y compris les réactions à celle-ci.

par la Russie, y compris les réactions à celle-ci. La guerre entre Israël et le Hamas, y compris les réactions à celle-ci.

L'incertitude et les changements découlant des élections et des changements d'administration aux États-Unis, au Canada et en Europe (notamment les répercussions des tarifs douaniers, des guerres commerciales, d'autres conditions commerciales et des mesures protectionnistes des gouvernements).

et en (notamment les répercussions des tarifs douaniers, des guerres commerciales, d'autres conditions commerciales et des mesures protectionnistes des gouvernements). Le risque lié à la chaîne d'approvisionnement et l'incidence que pourraient avoir les pénuries dans la chaîne d'approvisionnement sur les commerçants.

Le contexte macroéconomique des PME, notamment l'inflation, les variations de taux d'intérêt et les tendances de consommation.

L'instabilité du secteur bancaire.

Toute pandémie ou crise sanitaire mondiale, ou certaines catastrophes naturelles.

Notre capacité à gérer l'incidence des fluctuations des taux de change sur nos produits des activités ordinaires et nos résultats d'exploitation, notamment par l'utilisation d'instruments de couverture.

Notre capacité à mettre en place notre stratégie de croissance et l'incidence de la concurrence.

Notre incapacité à attirer et à retenir des clients, notamment les clients affichant un VTB élevé ou les clients dans nos moteurs de croissance.

Notre incapacité à augmenter nos ventes à des clients.

Notre capacité à exécuter avec succès nos initiatives relatives aux prix et aux forfaits.

Les investissements et dépenses importants requis dans un avenir prévisible pour accroître nos activités, y compris un investissement additionnel de plus de 50 M$ dans le développement de nos produits et technologies au cours de l'exercice 2026.

Notre situation de trésorerie et nos sources de financement, y compris notre capacité à obtenir du financement par emprunt ou par capitaux propres à des conditions satisfaisantes.

Notre capacité à accroître notre envergure et notre levier d'exploitation.

Notre incapacité à accroître de façon soutenue l'adoption de nos solutions de paiement, y compris dans le cadre de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d'une plateforme intégrée.

Les risques liés à notre programme d'avances de fonds aux commerçants.

Notre capacité à continuer d'offrir des avances de fonds aux commerçants et à faire évoluer notre programme d'avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes.

Notre capacité à tirer un plus grand profit de notre offre NuORDER de Lightspeed.

Notre appui sur un nombre restreint de fournisseurs de services infonuagiques et de fournisseurs des composantes de la technologie que nous offrons sur nos solutions de paiement.

Notre capacité à améliorer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l'extensibilité de notre plateforme.

Notre capacité à prévenir et à gérer les atteintes à la sécurité de l'information ou d'autres menaces à la cybersécurité.

Notre capacité à fixer des prix concurrentiels et satisfaisants pour nos solutions dans un marché très fragmenté et concurrentiel.

Les relations stratégiques avec des tiers, y compris notre appui sur l'intégration de solutions de traitement de paiement de tiers.

Notre capacité à maintenir des stocks de matériel informatique suffisants, y compris dans un contexte de tarifs douaniers, de guerres commerciales ou des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Notre capacité à gérer et à maintenir les intégrations entre notre plateforme et certaines plateformes de tiers.

La compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers.

L'évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme.

Notre capacité à intégrer efficacement des solutions d'intelligence artificielle dans nos activités et notre exploitation.

Notre capacité à obtenir, à maintenir et à protéger notre propriété intellectuelle.

Les risques liés aux activités internationales, à la vente et à l'utilisation de notre plateforme dans différents pays.

Le caractère saisonnier de nos activités et de celles de nos clients.

Les litiges en cours et imminents et la conformité à la réglementation.

L'activisme de parties prenantes externes.

Les changements dans la législation fiscale et son application.

Notre capacité à accroître notre équipe de vente (y compris l'embauche de plus de 150 représentants des ventes à l'étranger et sur le terrain dans nos moteurs de croissance d'ici la fin de l'exercice 2026) et à maintenir la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation.

à maintenir la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation. Notre capacité à réaliser nos réorganisations et nos initiatives de réduction des coûts.

Notre capacité à réaliser des investissements futurs dans nos activités au moyen de dépenses d'investissement.

Notre capacité à exécuter avec succès nos stratégies d'affectation du capital, y compris notre programme de rachat d'actions.

Le fait que la marge brute et les charges d'exploitation sont des mesures déterminées conformément aux IFRS, et le fait que ces mesures peuvent être touchées par des éléments inhabituels, extraordinaires ou non récurrents, ou par des éléments qui ne reflètent pas autrement le rendement d'exploitation ou qui entravent les comparaisons entre les périodes.

Toute acquisition, tout dessaisissement ou toute autre occasion stratégique, dont certains pourraient être importants ou entraîner des difficultés ou des dépenses importantes en matière d'intégration, ou autrement avoir une incidence sur notre capacité à atteindre nos objectifs à long terme ou à les atteindre selon l'échéancier prévu.

Se reporter également à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS BAIIA ajusté (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages)









Exercice clos le 31 mars









2024



$





Perte nette

(163 964) Perte nette en pourcentage de la marge brute

(43) % Rémunération à base d'actions et charges sociales qui s'y rapportent1)

73 785 Amortissement2)

109 628 Perte de change3)

882 Produit d'intérêts net2)

(42 531) Rémunération liée à des acquisitions4)

3 105 Frais liés aux transactions5)

2 208 Restructuration6)

7 206 Provisions pour litiges7)

7 470 Charge d'impôt

3 476





BAIIA ajusté

1 265 BAIIA ajusté en pourcentage de la marge brute

0 %







1) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres, et des charges sociales en trésorerie qui s'y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions; les charges peuvent comprendre des estimations et sont donc susceptibles de changer. Pour l'exercice clos le 31 mars 2024, compte non tenu d'un montant de 1 995 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d'actions se chiffrait à 72 918 $, et les charges sociales qui s'y rapportent correspondaient à une charge de 867 $. Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement, et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités de l'exercice clos le 31 mars 2024 pour un complément d'information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration. 2) En lien avec la norme comptable IFRS 16 Contrats de location, pour l'exercice 2024, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 7 946 $ et une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 1 211 $, et exclut des charges locatives de 7 814 $. 3) Ces profits et pertes hors trésorerie sont liés à la conversion de devises. 4) Ces coûts représentent une portion de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d'emploi continu de certains membres du personnel clés des entreprises acquises en question, ou de l'atteinte de certains critères de performance. 5) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs. 6) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Les frais associés aux réorganisations ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités de l'exercice clos le 31 mars 2024 pour un complément d'information). 7) Ces montants représentent les provisions constituées, les montants des règlements et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités de l'exercice clos le 31 mars 2024 pour un complément d'information).

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite) Flux de trésorerie disponibles ajustés (en milliers de dollars américains)









Exercice clos le 31 mars









2024



$





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

(97 667) Frais de développement interne inscrits à l'actif1)

(10 678) Entrées d'immobilisations corporelles2)

(7 506) Avances de fonds aux commerçants, montant net3)

51 346





Flux de trésorerie disponibles ajustés

(64 505)

1) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux frais de développement interne inscrits à l'actif. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement des tableaux consolidés des flux de trésorerie annuels audités. Si ces coûts n'étaient pas inscrits à l'actif à titre d'immobilisations incorporelles, ils feraient partie de nos flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. 2) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement des tableaux consolidés des flux de trésorerie annuels audités. 3) Ces montants représentent les sorties de trésorerie, notamment le capital avancé, et les entrées de trésorerie, notamment les remboursements de capital en lien avec les avances de fonds aux commerçants.

