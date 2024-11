Regagner le contrôle de la cuisine avec une précision sans faille, c'est assurer un rendement optimal même sous pression.

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Dans le feu de l'action, la communication en cuisine est essentielle. Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed »), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, présente son mode Affichage cuisine (KDS) de nouvelle génération. Cette solution a été conçue sur place dans la réalité rapide des cuisines à haut volume, afin de rétablir l'ordre, améliorer l'efficacité et satisfaire le personnel des restaurants.

Alors que 81 % des Américains vont au restaurant au moins une fois par mois et que le secteur de la restauration contribue à 51 % du gaspillage alimentaire , les restaurateurs se tournent de plus en plus vers la technologie pour améliorer la précision, réduire les coûts et satisfaire leurs clients. Le système KDS de Lightspeed combine le meilleur du service humain et de l'automatisation, permettant aux restaurants de garder le contrôle des commandes et d'optimiser le déroulement des opérations, en plus de réduire le gaspillage d'aliments et de papier.

« Le chaos des cuisines peut maintenant devenir chose du passé. Avec les bons outils, comme le système KDS de Lightspeed, les équipes deviennent très efficaces, même sous pression », souligne Adoniram Sides, VP principal, Hôtellerie chez Lightspeed. « La communication entre la salle à manger et la cuisine s'améliore considérablement avec les commandes affichées en temps réel. Le service aux tables est optimisé et le gaspillage diminue. Le système KDS transmet les commandes en ligne, à emporter ou de salle à manger directement à la cuisine. Lorsque KDS est jumelé avec le module À table , le personnel de la salle à manger peut passer les commandes en temps réel de n'importe où, pour un rendement optimal pendant les périodes les plus achalandées ».

Le système KDS de Lightspeed règle les principaux défis des cuisines

Un sondage récemment mené par Lightspeed auprès de 400 travailleurs de la restauration âgés de 16 ans et plus au Canada et aux États-Unis a permis d'identifier les principaux défis opérationnels auxquels les restaurants sont confrontés. Voici comment le système KDS de Lightspeed résout ces problèmes.

Problèmes de communication : 62 % des travailleurs de la restauration ont soulevé des problèmes de communication fréquents entre les équipes de la salle à manger et de la cuisine, entraînant des retards et du stress. Le système KDS de Lightspeed transmet les commandes en temps réel sur n'importe quel appareil, avec le nom des clients pour un service personnalisé, ce qui permet une parfaite synchronisation des équipes, une réduction des erreurs et une efficacité accrue.

: 62 % des travailleurs de la restauration ont soulevé des problèmes de communication fréquents entre les équipes de la salle à manger et de la cuisine, entraînant des retards et du stress. Le système KDS de Lightspeed transmet les commandes en temps réel sur n'importe quel appareil, avec le nom des clients pour un service personnalisé, ce qui permet une parfaite synchronisation des équipes, une réduction des erreurs et une efficacité accrue. Changements de dernière minute : 56 % ont déclaré que les changements de dernière minute affectent le service et constituent le principal défi en restauration. Ils sont suivis de près par les commandes mal comprises (43 %) et les priorités contradictoires à la cuisine (41 %) et à la salle à manger (41 %). Le système KDS affiche instantanément ces changements, permettant au personnel de la cuisine de s'adapter rapidement et de compléter les commandes avec justesse.

: 56 % ont déclaré que les changements de dernière minute affectent le service et constituent le principal défi en restauration. Ils sont suivis de près par les commandes mal comprises (43 %) et les priorités contradictoires à la cuisine (41 %) et à la salle à manger (41 %). Le système KDS affiche instantanément ces changements, permettant au personnel de la cuisine de s'adapter rapidement et de compléter les commandes avec justesse. Priorités contradictoires : près du quart des équipes (23 %) ont du mal à gérer les commandes de salle à manger et de livraison, créant ainsi des engorgements dans la cuisine. Un travailleur sur cinq (19 %) affirme que la technologie actuelle les empêche de bien faire leur travail. Le système KDS permet de personnaliser le déroulement des opérations, tel que l'établissement des priorités au niveau des commandes, pour alléger le processus et assurer que les choses marchent rondement pendant les périodes de pointe.

: près du quart des équipes (23 %) ont du mal à gérer les commandes de salle à manger et de livraison, créant ainsi des engorgements dans la cuisine. Un travailleur sur cinq (19 %) affirme que la technologie actuelle les empêche de bien faire leur travail. Le système KDS permet de personnaliser le déroulement des opérations, tel que l'établissement des priorités au niveau des commandes, pour alléger le processus et assurer que les choses marchent rondement pendant les périodes de pointe. Réduction du gaspillage : le système KDS de Lightspeed réduit le gaspillage d'aliments et de papier, et permet aux restaurants de fonctionner de manière plus durable avec ses commandes automatisées, exactes et sans papier. Les reçus en papier représentent à eux seuls environ 1,5 milliard de livres de déchets aux États-Unis.

« La force du système KDS est qu'il élimine les distractions. Il permet aux cuisiniers de se concentrer sur la préparation des plats et aux serveurs d'améliorer leur service, tout en assurant un bon déroulement dans la cuisine », explique Juan Pablo Mendez, propriétaire de Mimi's Restaurant, un client de Lightspeed qui utilise KDS. « Mon équipe n'a pas tardé à demander plus d'écrans. Même les serveurs en veulent un pour suivre les commandes. Avec son affichage clair et en temps réel, le module KDS change vraiment les règles du jeu ».

Une communication fluide s'installe entre la cuisine et la salle à manger grâce à l'affichage du système KDS de Lightspeed. Les commandes prises à partir du module À table, propulsé par Tap to Pay , ou du PDV pour restaurateurs et paiements apparaissent automatiquement dans la cuisine pour un déroulement sans heurts. Compatible avec une variété de matériel, le système offre une grande flexibilité pour les restaurateurs. Sa fonction de priorisation des plats aide les travailleurs de la cuisine à exécuter les commandes efficacement et à temps, même pendant les heures de pointe.

Maintenant disponible pour tous les clients restaurateurs de Lightspeed en Amérique du Nord, Europe et ailleurs, le système KDS réduit le risque d'erreurs, favorise une meilleure communication entre le personnel de cuisine et de service, et augmente l'efficacité globale pour un repas mémorable et sans faille, de la prise de commande au service.

Lightspeed propulse les meilleurs restaurants et entreprises hôtelières au monde, notamment : Fairmont Le Manoir Richelieu (La Malbaie), Taverne Atlantic (Montréal), Daniel Boulud Group (New York), Alinea Group (Chicago), L'Osteria (Europe), Kei (Paris). Lightspeed pour restaurateurs est disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Australie.

Pour explorer les fonctions novatrices du système KDS de Lightspeed et découvrir ses puissantes capacités, visitez https://fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant/mode-affichage-cuisine/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : fr.lightspeedhq.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

