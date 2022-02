Dans son nouveau rôle, Mme Caligiuri se concentrera sur l'accueil et l'engagement des clients, de manière à assurer une expérience positive à chaque étape du parcours pour la clientèle en pleine croissance de Lightspeed. Lightspeed a récemment annoncé que ses détaillants aux États-Unis avaient enregistré une croissance près de 2X supérieure à celle de la moyenne de l'industrie en 2021, et que les clients restaurateurs de Lightspeed aux États-Unis avaient été plus de 52 % plus performants que leurs pairs.

« Lightspeed entend créer une expérience client fluide, intuitive et agréable dans l'ensemble de ses produits et segments. Nous sommes ravis que Crystal assume maintenant ce rôle crucial pour faire en sorte d'amener cette initiative au niveau supérieur », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Au cours des derniers trimestres, nous avons enregistré une croissance considérable de notre clientèle, à la fois de manière naturelle et au moyen de nos acquisitions. Nos clients comptent sur Lightspeed pour les aider à stimuler la croissance de leur entreprise, et la vaste expérience de Crystal en fait le choix idéal pour diriger ce programme. »

« Je suis vraiment ravie de me joindre à l'équipe de Lightspeed dans ce nouveau rôle », a affirmé Mme Caligiuri. « L'expérience client me passionne, et les clients de Lightspeed nous inspirent continuellement, par leur créativité et leur esprit d'entrepreneur. Mon objectif est de les préparer non seulement au succès, mais à véritablement faire croître leurs entreprises, en ayant Lightspeed comme partenaire. »

Mme Caligiuri est une cadre internationale comptant plus de 20 ans d'expérience et ayant fait ses preuves pour bâtir, faire croître et transformer des entreprises de commerce grand public ou interentreprises dans les industries du commerce de détail, du commerce électronique, de la technologie financière et des logiciels sur demande. Avant de se joindre à Lightspeed, elle était chef, Clients, chez ShopKeep, la célèbre plateforme de point de vente et paiements tablette-infonuagique, dont Lightspeed a fait l'acquisition en 2020. Avant ce rôle chez ShopKeep, elle a occupé des postes de direction chez Gilt Groupe, où elle a lancé le commerce international de Gilt Groupe, étendu ses opérations et dirigé l'expérience client. Elle est détentrice d'un baccalauréat de l'école Wharton de l'Université de Pennsylvanie et d'un MBA de l'Université Columbia.

